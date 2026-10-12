“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

El reguetonero confirmó que Feid estuvo entre el público de uno de sus conciertos de The Last King World Tour y explicó por qué no se pudieron ver - crédito @perreitologia/IG

Guardar

Don Omar le dedicó un mensaje a Feid después de enterarse de que el artista paisa asistió a uno de los conciertos de su gira sin que ambos lograran encontrarse cara a cara.

La confesión del intérprete de Danza Kuduro y Virtual Diva quedó registrada en un video que circuló en una cuenta de Instagram que comparte contenido de los artistas urbanos en diferentes partes del mundo, en el que el reguetonero puertorriqueño relató el episodio con sus propias palabras.

PUBLICIDAD

“Me enteré de que estuvo Feid el domingo con nosotros disfrutando del show también”, afirmó Don Omar en la grabación.

Don Omar explicó por qué no pudo saludar a Feid en persona

Don Omar se encuentra realizando 'The Last King World Tour' - crédito REUTERS/Juan Barbosa

El boricua detalló que la agenda previa al concierto le impidió coincidir con el colombiano. Esa noche, el cantante estuvo concentrado en una actividad paralela al show principal. “Qué lástima que no pude verlo”, lamentó Don Omar.

El artista explicó que, tanto el sábado 10 como el domingo 11 de octubre, atendió a más de 160 personas por noche en el Meet & Greet de su gira.

Se trata de asistentes que adquirieron un boleto especial para conocerlo, tomarse una fotografía y compartir un espacio reservado antes de la presentación. Esa dinámica, según relató, lo mantuvo ocupado durante las horas previas al ingreso de Feid al recinto.

PUBLICIDAD

El paisa compartió algunas publicaciones dentro del estadio donde se realizaba el concierto y cantando las caciones de Don Omar - crédito feid/IG

Don Omar se encuentra de gira por Estados Unidos con The Last King World Tour, un recorrido que repasa dos décadas de éxitos del género urbano. El tour incluye paradas en ciudades como Washington D.C., Atlanta, San Antonio, Houston, El Paso y Las Vegas durante octubre.

El cantante se enteró de la presencia de Feid recién después de la función por una serie de videos que replicó la expareja de Karol G y expresó su mensaje públicamente ante la imposibilidad de verlo esa noche.

El mensaje incluyó una invitación pendiente para el futuro

Más allá de la explicación sobre su ausencia, Don Omar aprovechó el video para dejarle una invitación abierta al artista antioqueño. El tono del mensaje combinó la disculpa con una expectativa de encuentro futuro.

PUBLICIDAD

“No tuve la oportunidad de verlo. Para la próxima, Feid. Tenemos una conversación pendiente”, señaló el boricua en la grabación.

El puertorriqueño aseguró que tiene una conversación pendiente con Feid - crédito EFE/Mario Ruiz

El mensaje cerró con un deseo dirigido directamente al intérprete colombiano sobre su experiencia en el concierto. “Espero que hayas disfrutado el show. Espero que la hayas pasado superbién”, agregó Don Omar.

La frase sobre la “conversación pendiente” dejó abierta la puerta a un posible encuentro entre ambos artistas en próximas fechas de la gira o en otro contexto. No se precisaron detalles adicionales sobre el motivo de esa charla pendiente ni sobre una fecha concreta para concretarla.

Feid mantiene actividad propia en paralelo a la gira de Don Omar

Mientras circulaba el mensaje del boricua, Feid continuó con su propia agenda de trabajo. El cantante paisa visitó Cali para grabar parte del videoclip de Paradixe, uno de los temas de su álbum El club de las 19 flores.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Feid no ha respondido al mensaje de Don Omar - crédito Euroa Press

Su presencia en la Loma de la Cruz, uno de los símbolos culturales de la capital vallecaucana, quedó registrada en videos que se difundieron en redes sociales, según consignó El País de Cali.

Ese registro audiovisual se suma a la aparición de Feid entre el público de Don Omar como parte de la actividad reciente del artista colombiano. Ninguno de los dos intérpretes confirmó hasta el momento una fecha para el encuentro que Don Omar propuso en su mensaje.

La relación entre ambos artistas no es nueva: en el pasado ya circuló un acercamiento público entre Feid y Don Omar que generó expectativa entre los seguidores del género urbano sobre una eventual colaboración musical.

PUBLICIDAD