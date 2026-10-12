Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

Luis Díaz suma seis partidos de la Bundesliga sin marcar ni dar asistencias en el Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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El Bayern afronta la crisis de Luis Díaz: el colombiano lleva seis partidos de la Bundesliga sin marcar ni dar una asistencia desde el debut de la temporada. El sábado, en Augsburgo, anotó de chilena el empate 1-1, pero el VAR anuló la jugada por un fuera de juego previo de Josip Stanisic.

La situación deja al equipo sin un reemplazo natural para el extremo izquierdo. Ismael Saibari puede ocupar esa posición, aunque prefiere jugar por el centro, mientras que Serge Gnabry y Lennart Karl están previstos principalmente como alternativas por el medio o la derecha; Jamal Musiala sigue lesionado por un desgarro muscular en el muslo derecho.

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El Diario Bild de Alemania consideró que si el rendimiento de Díaz no mejora, el Bayern tendrá un problema en ese sector y calificó el arranque de temporada del jugador colombiano negativamente: “pero en ocasiones ha sido prácticamente invisible en la banda izquierda, jugando mal y fallando varias oportunidades de oro”.

El diario Bild calificó de forma negativa el inicio de temporada de Luis Díaz en el fútbol alemán - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El atacante había cerrado la campaña anterior con 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos oficiales, después de justificar ampliamente los 70 millones de euros pagados por su fichaje. Ahora desperdició varias ocasiones claras y quedó lejos del rendimiento de Michael Olise, quien suma ocho goles y cuatro asistencias en ocho encuentros.

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Max Eberl reconoció que al equipo le habría ayudado que el tanto anulado subiera al marcador: “Nos habría alegrado mucho que el gol contara, porque le habría hecho bien”. El director deportivo también respaldó al colombiano: “Volverá; se ven sus movimientos, está involucrado en el juego y resuelve situaciones una y otra vez. Creo que está claramente en recuperación”.

La mala suerte de Luis Díaz con los goles anulados por fuera de lugar de sus compañeros vs. Augsburgo

El Luis Díaz titular disputó 87 minutos en el empate 2-2 que Bayern Múnich obtuvo ante Augsburgo el sábado 10 de octubre, por la quinta jornada de la Bundesliga, un partido en el que dos acciones que terminaron en gol fueron anuladas por fuera de juego y dejaron al equipo bávaro en el segundo puesto del torneo.

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Díaz comenzó el encuentro por el costado izquierdo, aunque se movió por distintas zonas del ataque. Una de sus jugadas anuladas ocurrió en el minuto 50, con el marcador 1-1: el delantero colombiano definió de tijera, pero la acción fue invalidada por la posición adelantada de Josip Stanišić al inicio de la secuencia.

El exárbitro de la Bundesliga Patrick Ittrich sostuvo que esa anotación debía subir al marcador. Explicó a Sky Sports que un defensor de Augsburgo había despejado el balón sin presión, lo que a su juicio cerraba la jugada anterior y daba inicio a una nueva acción tras la recuperación de Bayern Múnich.

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“En mi opinión, el gol debería haber sido validado. Considero que es una decisión muy, muy controvertida”, afirmó Ittrich.

Kompany adoptó una postura diferente sobre las decisiones. El técnico belga consideró que las reglas debían aplicarse sin interpretaciones adicionales: “Fuera de juego es fuera de juego. No necesitamos complicar las cosas más de lo que ya son”.

El entrenador Vincent Kompany señaló que las reglas de fuera de juego se deben aplicar sin interpretaciones adicionales - crédito Teresa Kroeger/REUTERS

Bayern Múnich tuvo dificultades para generar situaciones de gol durante la primera parte, aunque Kane estrelló un remate en el palo antes del descanso. La igualdad llegó al inicio del complemento, cuando Ismael Saibari convirtió tras una asistencia del delantero inglés.

Augsburgo recuperó la ventaja en el minuto 65 mediante Rodrigo Ribeiro, que aprovechó un rebote de Neuer. El empate definitivo llegó en el minuto 80: Kane combinó con Aleksandar Pavlović y lanzó un centro raso para Nathaniel Brown, quien apareció desde atrás para definir.

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Díaz acumula ocho partidos en la temporada 2026-27, con un gol y ninguna asistencia. El próximo compromiso de Bayern Múnich será el martes 13 de octubre, a las 2:00 p. m., ante Viking FK de Noruega por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.