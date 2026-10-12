Salario mínimo de 2027: así podría quedar el aumento del auxilio de transporte si sube 8% y estos trabajadores podrían dejar de recibirlo

El auxilio de transporte en Colombia es una prestación económica que el empleador debe pagar a los trabajadores para ayudarles a cubrir los gastos de desplazamiento desde su casa hasta el sitio de trabajo - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

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La expectativa por lo que pasará con el auxilio de transporte en Colombia en 2027 crece a medida que se acerca la concertación del aumento del salario mínimo, prevista entre finales de noviembre e inicios de diciembre. El beneficio busca contribuir a los gastos de traslado entre el hogar y el lugar de trabajo de los trabajadoresq ue cumplen las condiciones legales para recibirlo.

En 2026, el salario mínimo legal mensual vigente es de $1.750.905 y el auxilio de transporte alcanza $249.095. Para los trabajadores habilitados para recibir ambos conceptos, la suma mensual llega a $2.000.000, aunque ese total no corresponde solo al salario básico.

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Qué pasaría con un aumento del 8%

Un ajuste de 8% elevaría el salario básico en $140.072 frente al valor vigente de 2026. Bajo ese cálculo, el ingreso mínimo pasaría de $1.750.905 a $ 1.890.977 mensuales, siempre que el porcentaje se adopte en la negociación salarial.

El salario mínimo es devengado por 2,4 millones de trabajadores en Colombia, según el Dane - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero

El auxilio de transporte también aumentaría 8% en ese escenario y llegaría a $269.023 al mes, $19.928 más que los $249.095 actuales. La suma de ambos componentes alcanzaría $2.160.000 mensuales para los trabajadores que tengan derecho al beneficio, un aumento conjunto de $160.000. La proyección también modificaría el límite de ingresos para acceder al auxilio. Si el salario mínimo sube 8%, el tope equivalente a dos salarios mínimos sería de $3.781.954 mensuales, frente a los parámetros vigentes en 2026.

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Con un incremento de 9%, el salario mínimo básico aumentaría $157.581 y se ubicaría cerca de $1.908.486. A su vez, el auxilio de transporte pasaría de $249.095 a $271.514, una diferencia de $22.419.

La combinación de esos dos valores daría una suma mensual cercana a $2.180.000 para los trabajadores que cumplan los requisitos. Se trata de un ejercicio matemático y no de un monto definido por el Gobierno nacional, que aún debe establecer las cifras oficiales para 2027.

Quiénes pueden recibir el auxilio de transporte

El auxilio de transporte está dirigido a trabajadores cuyo salario ordinario no supere dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En 2026, ese límite equivale a $3.501.810, y el beneficio requiere que la persona necesite desplazarse hasta su lugar de trabajo. La relación laboral debe otorgar el derecho a esta prestación. También pueden acceder los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante su etapa práctica o de formación dual, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.

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La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

Al respecto, el Ministerio de Trabajo define el auxilio como una prestación destinada a quienes requieren usar transporte público para llegar a su empleo y no disponen de un medio suministrado por el empleador. Por ello, el pago depende de las circunstancias de cada trabajador y no se reconoce automáticamente a toda persona con vínculo laboral.

Dentro de las situaciones que pueden impedir su aplicación están:

Suministro directo de transporte por la empresa.

Residencia del trabajador en el mismo lugar donde presta sus servicios.

Trabajar 100% remoto, pero en se punto pueden regir normas específicas sobre el auxilio de conectividad digital.

Concertación y dudas sobre el aumento de 2026

La concertación para fijar los valores de 2027 reunirá al Gobierno, las centrales sindicales y los representantes de los empleadores. En la discusión deberán evaluarse variables como inflación, productividad, costo de vida, crecimiento económico y capacidad económica del país.

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Algunos expertos del área de investigaciones económicas y mercados financieros proyectan un aumento de 8,5%, mientras otros cálculos contemplan alzas de 8% o 9%, algo que tendrán que concertar las partes. De no hacerlo, será el Gobierno de Abelardo de la Espriella el que decida el aumento.

El salario mínimo tiene un aumento anual en Colombia. La inflación es el piso de la concertación - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Las estimaciones incorporan:

Inflación.

Productividad.

Una posible “sorpresa política”.

El debate ocurre mientras la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) insiste ante el Consejo de Estado en la nulidad del Decreto 1469 de 2025, que fijó un incremento de 23,7% para el salario mínimo de 2026. El gremio que lidera Jaime Cabal sostuvo que la norma “desconoció los parámetros dispuestos en la ley y en el Código Sustantivo del Trabajo”, entre ellos la inflación, la productividad y el crecimiento económico.

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Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó que el proceso judicial no suspende por sí mismo el aumento aplicado en 2026 ni cambia automáticamente los pagos de los empleados. Los montos proyectados para 2027, por tanto, deben leerse como la suma potencial del salario básico y el auxilio para quienes accedan a él, no como una remuneración básica única.