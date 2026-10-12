Expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe defienden a la primera dama tras ataques de Matador: “Ameritan el rechazo generalizado de todo el país”

Los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez expresaron su respaldo a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y rechazaron los comentarios publicados por el caricaturista Matador en redes sociales -crédito @analu_pineda/Instagram/Luisa González/Colprensa/@IvanDuque/@AlvaroUribeVel/X

Guardar

Los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez salieron en defensa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras los comentarios que el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, publicó en su contra en redes sociales. Ambos exmandatarios rechazaron los señalamientos, que también provocaron reacciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y un pronunciamiento de la Presidencia de la República.

Duque se refirió a Pineda como una persona íntegra y trabajadora, y cuestionó las expresiones utilizadas por el caricaturista. “La primera dama Ana Lucía Pineda es una persona íntegra, trabajadora y motivada por el servicio a Colombia. Los ataques miserables de un maltratador que se ha hecho notorio por violencia contra la mujer solo reiteran su condición criminal y ameritan el rechazo generalizado de todo el país”. Por su parte, Uribe expresó su respaldo a la esposa del mandatario con un mensaje publicado en X: “Todo el respeto por la Primera Dama”.

PUBLICIDAD

Iván Duque cuestionó los comentarios de Matador contra Ana Lucía Pineda y pidió el rechazo generalizado a las expresiones dirigidas contra la primera dama -crédito @IvanDuque/@AlvaroUribeVel/X

Las reacciones de los dos expresidentes se conocieron después de una publicación de Matador, realizada el 11 de octubre, en la que cuestionó la ejecución de los recursos recaudados por el Fondo Milagro para ayudar a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Pereira.

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira?Te escucho pati raquítica", escribió el caricaturista. El mensaje generó críticas por las expresiones despectivas dirigidas a Pineda y las alusiones a su apariencia física.

Gobierno pidió a la Fiscalía evaluar posibles acciones legales

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, también reaccionó a la controversia y cuestionó al caricaturista a través de la misma red social. “No se puede ser más ruin y canalla que este tipo”, escribió el funcionario. A su vez, la Presidencia de la República y el gabinete ministerial rechazaron las expresiones contra la primera dama y solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que examine si los comentarios pueden constituir conductas sancionables.

PUBLICIDAD

En el pronunciamiento, el Ejecutivo sostuvo que las burlas sobre el aspecto físico de una mujer y el uso de términos despectivos pueden convertirse en formas de descalificación misógina que afectan su dignidad y su liderazgo público. El Gobierno reconoció que la crítica política, la sátira y el disenso están protegidos por la libertad de expresión. Sin embargo, señaló que esa garantía no impide rechazar públicamente los mensajes que considera degradantes o discriminatorios contra las mujeres.

La Presidencia de la República pidió a humoristas y caricaturistas no usar esas expresiones artísticas como instrumento para fomentar la misoginia - crédito Presidencia

Para sustentar su posición, la Presidencia recordó las barreras que históricamente han enfrentado las mujeres para acceder a espacios de liderazgo y participar en la vida pública. También citó la Ley 1257 de 2008, que establece medidas para prevenir y sancionar distintas formas de violencia contra las mujeres, incluida la psicológica.

PUBLICIDAD

Además, mencionó la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a agresiones contra mujeres que ejercen sus derechos políticos. Esta norma comprende conductas basadas en el género que pueden perjudicar su liderazgo, participación e imagen pública. El Gobierno pidió a la Fiscalía examinar las expresiones con diligencia, independencia y respeto por el debido proceso, con el fin de establecer si corresponde iniciar actuaciones legales.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias. Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, señala el pronunciamiento.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo exigió a la Fiscalía adelantar una investación contra el caricaturista Matador para determinar si incurrió en alguna falta - crédito Presidencia

El Gobierno sostuvo que la respuesta institucional frente a la violencia de género debe ser consistente y sin distinciones por razones ideológicas, origen, apellido o reconocimiento público de las víctimas. Asimismo, expresó su respaldo a la primera dama y a las mujeres colombianas que han sufrido discriminación, humillaciones o agresiones por asumir roles de liderazgo y participar en espacios de la vida pública.