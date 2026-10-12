En video: un grupo de aficionados taurinos bloquearon vías de Manizales tras la cancelación de las corridas

Aficionados salieron a protestar durante la celebración del cumpleaños local, después de que Cormanizales suspendiera los festejos de Toros y Ciudad ante dudas jurídicas sobre el Decreto 703 de 2026 - crédito @PlataformaALTO / X

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El 12 de octubre, a través de sus redes sociales, la Plataforma Alto por los Animales hizo pública una situación que rápidamente se volvió viral en Manizales. Según la organización animalista, un grupo de aficionados taurinos salió a bloquear las vías de la ciudad en señal de protesta por la cancelación de las corridas de toros programadas para la celebración del cumpleaños de la ciudad.

En el video difundido se observa a los manifestantes obstaculizando el paso de los vehículos, portando capotes y otras prendas propias del mundo taurino. En el clip se escucha decir a uno de los participantes “No los vamos a dejar pasar”, mientras impide el avance de un carro. La organización denunció que presuntamente también se estarían agrediendo vehículos al paso.

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“El colmo del descaro. Un grupo de taurinos furiosos porque no los dejan torturar animales en las corridas de toros de Manizales bloquean una importante vía de la ciudad”, publicó la Plataforma Alto en X. El mensaje estuvo acompañado de un video que muestra el bloqueo y que desató decenas de comentarios.

La Plataforma Alto por los Animales cuestionó las protestas surgidas tras la aplicación de las restricciones taurinas - crédito @PlataformaALTO / X

Por primera vez en 30 años Manizales no tendrá feria taurina en su cumpleaños

Para los animalistas, lo ocurrido en la capital caldense tiene un valor simbólico histórico. De acuerdo con la Plataforma Alto, por primera vez en 30 años el cumpleaños de Manizales no se celebrará con corridas de toros, gracias al decreto reglamentario de la Ley No Más Olé.

“Esta ley, de autoría de la senadora Esmeralda Hernández, es un logro histórico de miles de personas y organizaciones como Plataforma Alto, que hicimos este sueño posible tras años de lucha”, señaló la organización.

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Días antes, la misma plataforma había celebrado el anuncio de Cormanizales: “Cormanizales anunció que, por primera vez el cumpleaños de Manizales no se celebrará con corridas de toros. Gracias al Decreto 703/26, que prohíbe la tortura de animales en las plazas de toros en Colombia. Esto demuestra que a los taurinos no les interesan las corridas sin sangre y muerte”.

La empresa Cormanizales suspendió la programación de Toros y Ciudad a la espera de aclaraciones del Estado - crédito @PlataformaALTO / X

El Decreto 703 del 7 de julio de 2026 es el que reglamenta la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley no más olé, sancionada el 22 de julio de 2024. La norma establece que, transcurridos tres años desde su entrada en vigencia, es decir, a partir del 22 de julio de 2027, quedarán prohibidas en todo el territorio nacional las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas. Las corralejas y otros eventos de maltrato animal quedarán prohibidos desde 2028.

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Durante el periodo de transición, las actividades taurinas autorizadas deben cumplir condiciones de bienestar y protección animal y estar limitadas a los lugares y ocasiones en los que exista una manifestación ininterrumpida de tradición.

Cormanizales aplaza ‘Toros y Ciudad’ pero confirma Feria de enero de 2027

Frente a la polémica, hay una claridad jurídica y empresarial. La empresa Cormanizales anunció el aplazamiento, hasta nueva fecha, de los festejos de Toros y Ciudad, a la espera de conocer la respuesta de los Ministerios o del Consejo de Estado de Colombia sobre la aclaración o posible derogatoria del Decreto 703 de 2026. La organización señaló que informará oportunamente cuando exista una decisión oficial que permita definir las nuevas fechas.

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El Decreto 703 reglamenta la Ley No Más Olé y fija la prohibición total de la tauromaquia en Colombia para 2027 - crédito Senado de la República

A pesar de ese aplazamiento, Cormanizales confirmó que la Feria Taurina, prevista entre el 4 y el 10 de enero de 2027, continúa adelante. La organización aseguró que durante las próximas semanas dará a conocer los carteles y las figuras contratadas para esta nueva temporada taurina.

Reacciones divididas

El hecho de que los taurinos salieran a protestar causó ruido en redes sociales. Tras la publicación de la plataforma, los comentarios se dividieron. Algunos apoyaron la prohibición: “Por qué no se matan y se torturan entre ellos que les parece un espectáculo”, “Y si los ponemos a ellos en una plaza y que entre ellos se entretengan”, “Que ridículos”.

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Otros defendieron el derecho a la protesta aunque rechacen la tauromaquia: “Estoy en contra de la tauromaquia, pero ellos tambien estan en su derecho a la protesta, sin embargo no deberian bloquear”.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades finalmente intervinieron en las manifestaciones o si se tomaron medidas por el bloqueo vial. Mientras tanto, en Manizales, el cumpleaños 176 de la ciudad se celebrará sin sangre en la plaza, un hecho inédito en tres décadas que, para unos es motivo de celebración y para otros, motivo de bloqueo.