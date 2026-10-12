Deportivo Pasto confirmó a su nuevo entrenador español: el tercer técnico que tendrá en el segundo semestre de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto está en el fondo de la tabla de posiciones - crédito MacGiver Barón/Colprensa

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Deportivo Pasto oficializó la llegada del español Diego Merino Rivera como director técnico del plantel masculino, después de la salida de René Rosero. El nuevo entrenador asumirá el desafío de revertir la campaña del equipo nariñense, que cambió dos veces de técnico durante el mismo semestre.

Pasto acumulaba nueve puntos en 12 partidos, con dos triunfos, tres empates y siete derrotas. El conjunto también quedó eliminado de la Copa Colombia en los octavos de final frente a Medellín durante el ciclo de Rosero.

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La institución presentó a Merino como un estratega de 38 años con experiencia en el fútbol venezolano y colombiano. En 2024 obtuvo el título de la Primera División de Venezuela con Carabobo FC, club con el que trabajó antes de dirigir a La Equidad en Colombia.

Diego Merino es conocido por salir campeón con Carabobo de Venezuela en el primer semestre de 2024 - crédito Carabobo FC

Merino inició su recorrido profesional en las categorías formativas del Rayo Vallecano, en España. Su llegada al equipo de Pasto incluye a Fabiany Edson Francia como primer asistente técnico, a Héctor Carrión Mayo como preparador físico principal, a Carlos Rendón como segundo asistente y a Carlos David Gómez como segundo preparador físico.

Francia, de 34 años y titular de la licencia A de la Confederación Sudamericana de Fútbol, integró procesos de las selecciones juveniles de Venezuela sub-17 y sub-20. También trabajó en Monagas SC, Deportivo La Guaira y Carabobo FC, con participaciones en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Carrión Mayo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el Instituto Nacional de Educación Física de Madrid y posee una maestría en preparación física y readaptación de lesiones en fútbol. Su trayectoria supera una década en el fútbol español e incluye etapas en Carabobo FC y La Equidad.

Rendón aportará su experiencia y vínculo previo con la institución para las tareas técnico-tácticas del equipo profesional. Gómez acompañará el área de acondicionamiento físico y la optimización del rendimiento de los futbolistas.

Deportivo Pasto, el único con tres entrenadores en el semestre

René Rosero, con menos de dos meses, fue el décimo entrenador en la Liga BetPlay que salió del cargo como técnico - crédito Deportivo Pasto

René Rosero dejó el cargo el 9 de octubre, luego de dirigir siete encuentros como técnico en propiedad, con dos victorias: ante América y Once Caldas. Había asumido tras la salida del también español Jonathan Risueño y trabajaba junto al exdelantero Wilson Morelo como asistente.

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El club comunicó que Rosero y Morelo no continuarían en el cuerpo técnico del equipo masculino. La salida convirtió a Pasto en la primera institución de la Liga BetPlay 2026-II que despidió a dos entrenadores en un mismo campeonato.

La publicación registró que el equipo había marcado nueve goles y recibido 18, además de permanecer fuera de los puestos de clasificación a los cuadrangulares. Al momento de la desvinculación de Rosero, le restaban siete partidos en el torneo.

La salida de Rosero fue la décima de un entrenador en el semestre, después de las de Richard Páez en Cúcuta, Risueño en Pasto, Camilo Ayala en Alianza FC, Alfredo Arias en Junior, Fabián Bustos en Millonarios, Hernán Darío Herrera en Once Caldas, Hubert Bodhert en Jaguares, Sebastián Oliveros en Tolima y Arturo Reyes en Pereira.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay Dimayor II-2026

La inteligencia artificial determinó que 31 puntos garantizan la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay sin depender de otros resultados - crédito Colprensa

América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 25 puntos / +11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Atlético Nacional: 23 puntos / +11 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Millonarios: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Once Caldas: 16 puntos / 0 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Águilas Doradas: 15 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Boyacá Chicó: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Junior FC: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pereira: 9 puntos / -10 diferencia de gol / 12 partidos jugados.