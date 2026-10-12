Colombia

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

El abogado, señalado como padre de la hija de la empresaria, dio su versión ante los comentarios que recibe en redes sociales. Aseguró que amará a sus hijos “con todo el corazón” y adelantó que podría dar su versión completa de lo ocurrido

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El abogado colombiano se pronunció públicamente luego de recibir una ola de mensajes en sus redes sociales - crédito @rastreandofamosos/IG

Un video de apenas unos segundos volvió a poner a Deimer Ordóñez en el centro de la conversación en redes sociales colombianas.

El abogado, identificado como el padre de la hija que espera Juliana Calderón luego de que se hiciera viral su nombre durante la revelación de género del bebé que espera la hermana de Yina Calderón, salió a responder las críticas que recibe por el papel que cumplirá como progenitor.

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“Hay una inferencia altamente razonable para creer que voy a ser un buen padre”, afirmó Ordóñez en un mensaje dirigido a quienes le escriben de forma insistente por redes.

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Juliana Calderón presentó oficialmente al papá de su hija - crédito @julianacalderon12/IG

La frase, con tono casi jurídico, llamó la atención por venir de un hombre que se presenta como especialista en derecho administrativo. Ordóñez no ocultó que el volumen de comentarios lo llevó a pronunciarse públicamente.

Deimer Ordóñez aseguró que amará a sus hijos “con todo el corazón”

El abogado fue enfático en su defensa. Aseguró que, si en el futuro llega a tener más hijos, los va a amar “con todo el corazón del mundo” y que estará presente para ellos mientras su salud se lo permita.

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“Voy a estar ahí para ellos y, por supuesto, después de que tenga salud, voy a trabajar para ellos”, sostuvo Ordóñez en el mismo mensaje.

También dejó una puerta entreabierta para dar su versión completa de lo ocurrido con Juliana Calderón. “Si el día de mañana de pronto salgo a hablar y demás, lo voy a hacer con mucho respeto”, señaló, y evitó hacer comentarios negativos sobre la empresaria.

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Yina Calderón habría compartido al que sería el nuevo amor de su hermana Juliana - crédito @yinacalderontv/IG

Cerró su intervención con una frase que resume el motivo de su respuesta: “Esto es una reacción a una acción”. No precisó a qué hecho puntual se refería, aunque el comentario llegó después de que Calderón habló públicamente sobre la ausencia del padre de su hija.

El contexto detrás de la polémica

Para entender el revuelo, hay que remontarse a agosto. Ese mes, Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón, presentó oficialmente a Ordóñez.

La pareja había tenido una relación intermitente años atrás y decidió retomarla, reconciliación que coincidió con el embarazo. Pero el reencuentro no duró: a fines de agosto, Calderón confirmó que no mantenían ningún tipo de relación.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el papá de su hija? La empresaria aseguró en sus redes sociales que Dulce María “no tiene papá” y que es ella quien cubre todos los gastos médicos y de manutención de la menor, sin colaboración económica del padre biológico.

En una ronda de preguntas en Instagram, la empresaria aclaró que no mantiene ningún vínculo personal ni de convivencia con el padre de Dulce María - crédito @julianacalderon12/ Instagram
En una ronda de preguntas en Instagram, la empresaria aclaró que no mantiene ningún vínculo personal ni de convivencia con el padre de Dulce María - crédito @julianacalderon12/ Instagram

Las declaraciones de Calderón fueron contundentes. En una dinámica de preguntas en Instagram, explicó que ella sola asume el cuidado de su hija: “Soy yo la que sustenta todos los gastos, yo soy la que compra las medicinas, yo soy la que paga la medicina, la prepagada, la salud”, relató.

La empresaria agregó que su hija contará con el respaldo de su familia, pero no con una figura paterna. “Dulce María cuenta con una gran mamá, una gran familia, pero papá no tiene”, puntualizó, antes de cerrar el tema y pedir no seguir profundizando en los motivos de la ruptura.

Estas declaraciones contrastan con lo que la propia Calderón había dicho meses antes sobre Ordóñez, a quien definió como un hombre que conoció hace siete años y a quien calificó como “mi abogado favorito” durante la revelación de género de la bebé.

Ya en agosto, cuando una seguidora le preguntó por la ausencia de Ordóñez durante el embarazo, Calderón había sido clara: “No estamos juntos en ningún aspecto”.

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Juliana Calderón y la publicación que habría expeusto la realidad de su situación sentimental - crédito @elchismosocol/IG

En ese momento, el abogado respondió con un adelanto de lo que vendría después: “No quería, pero parece que me tocará salir a hablar”, escribió en sus historias de Instagram, sin ofrecer más detalles en ese momento. La bebé, según las estimaciones médicas compartidas por Calderón, nacerá antes del 19 de enero.

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