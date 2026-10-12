Colombia tendrá que volver a solicitar créditos al FMI ante crisis económica que dejó Petro: por qué sería más barato pagarle préstamos hasta por USD20.000 millones

El FMI vela por la estabilidad del sistema monetario internacional, los tipos de cambio y los pagos entre países - crédito Jim Lo Scalzo/EFE

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El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y al equipo económico del Gobierno encabezar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida negociada a la crisis fiscal del país. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos irresponsables que nos antecedieron”, afirmó el mandatario en alocución nacional.

Gómez confirmó que, ante el déficit de más del 6% que dejó el gobierno de Gustavo Petro, Colombia solicitó al FMI adelantar una visita técnica para revisar el estado de las finanzas públicas y evaluar un mecanismo de alivio para las cuentas nacionales. Ante ese examen, el organismo deberá establecer las condiciones de un eventual préstamo o de otro instrumento de respaldo financiero.

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Luego de esto, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, exprecandidato presidencial, analizó el acercamiento del Gobierno al Fondo y sus posibles efectos sobre los mercados.

Elevado déficit fiscal de Colombia

Para él, la decisión responde a un escenario marcado por el elevado déficit fiscal y el alto costo del servicio de la deuda pública, y busca enviar una señal de credibilidad técnica a los inversionistas globales. “Genera confianza porque el Fondo Monetario tiene mucho peso en la conversación financiera global”, dijo el exfuncionario a Valora Analitik. Explicó que el respaldo del FMI transmite a los mercados la existencia de compromisos que no resultan fáciles de ignorar.

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que "he dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional" - crédito Presidencia

Anotó que “cuando los inversionistas saben que el FMI está detrás dando su aval y respaldo, se produce un efecto positivo. Saben que el compromiso adquirido por el país es serio y no se puede ignorar fácilmente, pues si una nación no cumple lo pactado, la alta visibilidad de la entidad provoca repercusiones inmediatas en el mercado”.

El FMI como señal de confianza y fuente de recursos

Abrir conversaciones con el FMI implica para Colombia la posibilidad de obtener recursos a menor costo y una señal de respaldo para el mercado, aunque no garantiza todavía un préstamo ni una línea específica. Cárdenas calculó que el organismo podría aportar USD20.000 millones en el mejor escenario, frente a necesidades netas superiores a USD50.000 millones para el próximo año.

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Considera que la capacidad financiera del Fondo supera la de otros prestamistas multilaterales. “Es un aspecto fundamental porque nos permitirá acceder a recursos más baratos frente a los que hoy consigue Colombia en otras fuentes, considerando que el país requiere un volumen de financiamiento muy elevado”, aseguró al medio.

Para él, el FMI cuenta con ventajas que no ofrecen el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ni la Corporación Andina de Fomento (CAF). “El FMI puede ofrecer montos significativos y a costos mucho más bajos, algo que no se logra en ninguna otra parte. Instituciones como el Banco Mundial, el BID o la CAF no están en condiciones de prestar las cifras que ofrece el FMI ni con sus mismas ventajas financieras, dado que el Fondo imprime su propia moneda y presta con recursos propios sin necesidad de salir a fondearse”, puntualizó.

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Mauricio Cárdenas fue ministro de Hacienda entre el 3 de septiembre de 2012 y el 7 de agosto de 2018 - crédito @MauricioCard/X

Sin embargo, advirtió que aún no se conoce qué mecanismo utilizaría Colombia. “Aún no está clara cuál línea se terminará utilizando. La Línea de Crédito Flexible que teníamos anteriormente se perdió, y esa era la mejor opción porque no imponía condiciones ni exigía explicaciones para los desembolsos”, enfatizó.

Anticipó que el nuevo instrumento traería compromisos para el Gobierno, aunque señaló que deberían ser acotados. Agregó que “en esta ocasión se tratará de un instrumento que vendrá acompañado de compromisos, donde lo deseable es que se fijen condiciones mínimas y no demasiado exigentes”.

Condiciones fiscales de un eventual acuerdo

El posible acuerdo con el Fondo estaría ligado a un ajuste de las finanzas públicas, según la proyección del exministro Mauricio Cárdenas. “Claro, lo que se requerirá es un programa de recorte del déficit fiscal para reducirlo desde niveles cercanos al 9 % del PIB —proyectados para el año entrante— hasta alrededor del 4% hacia el año 2030”, indicó.

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Dicho proceso recaería principalmente sobre el gasto estatal, aunque Cárdenas no excluyó que la discusión abarque medidas tributarias. Detalló que “para Colombia esto implica la ejecución de un plan de ajuste en el gasto público y, aunque ojalá se evite, no se descarta que la discusión incluya aspectos de carácter tributario”.

Kristalina Georgieva es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) - crédito Patipat Janthong/Reuters

De igual forma, descartó que los recursos multilaterales permitan prescindir de otras fuentes de financiamiento.

“Colombia va a tener que seguir emitiendo bonos; el financiamiento multilateral no los reemplaza, sino que actúa como un complemento”. Las necesidades del país obligan a mantener varias vías de financiación simultáneas, afirmó. “Las necesidades del país son mucho mayores: para el próximo año se requiere un financiamiento neto mínimo de USD50.000 millones y el FMI otorgaría, en el mejor de los casos, unos USD20.000 millones que no se entregan todos en una sola vigencia”, remacó.

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Según él, en consecuencia, el país tiene que seguir haciendo emisiones de bonos, créditos con la banca multilateral y emisiones de TES en el mercado local”.

TES, dólar y tasas ante la negociación con el Fondo

Para Cárdenas, la apertura de la negociación no aumenta la incertidumbre por sí misma, siempre que el Ejecutivo aplique el ajuste que se pacte de forma eventual. “Esto no agrava nada, al contrario, ayuda a enderezar el rumbo y forma parte de la solución. Juega a favor porque permite obtener financiamiento económico, siempre que el Gobierno mantenga una intención real y genuina de aplicar el ajuste fiscal”, dijo.

En la actualidad, el dólar en Colombia está cerca de la línea de los $3.200, según la plataforma Set-FX - crédito Luisa González/Reuters

Según él, el mercado local ya muestra una reacción inicial en los TES (títulos de tesorería). “Ya comenzamos a ver algunos efectos, como una leve reducción marginal en la tasa de los títulos TES”.

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Sobre el dólar, Cárdenas prevé una cotización más próxima a los $4.000 que a los $3.000 mientras persistan los desequilibrios fiscales. “Un dólar cercano a los $3.000 no reflejaba la realidad económica, sino un momento de euforia. Con el afloramiento de las dificultades fiscales de fondo, la tasa de cambio se ubicará más cerca de los $4.000 que de los $3.000 mientras no se resuelvan los desequilibrios de base”, precisó el exministro.

El anuncio también puede darle margen al Banco de la República para frenar las alzas de tasas hacia finales de este año, estimó el exministro. La credibilidad de una negociación, advirtió, dependerá de que Colombia cumpla los compromisos que acepte: un acuerdo incumplido dejaría al país con menor margen ante los mercados internacionales.

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