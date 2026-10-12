Dos equipos del fútbol colombiano habrían cobrado 15 millones de pesos para permitir el debut profesional de dos jugadores

Orsomarso Sportive Club y la Academia Palmira Salazar habrían cobrado 15 millones de pesos a dos jóvenes para ponerlos a debutar en el fútbol profesional - crédito @academiapalmirasalazar/@orsomarsosc

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Orsomarso Sportivo Clube y la Academia Palmira Salazar le habrián cobrado a dos jóvenes 15 millones de pesos colombianos para ponerlos a debutar en el fútbol profesional, según denunció el ciudadano Ricardo Gómez Narváez a través de un correo electrónico que envió a Caracol Radio y que amplificó ese medio de comunicación en el mediodía del lunes 12 de octubre del 2026.

“Es una denuncia que hemos hecho aquí, de que a los jugadores jóvenes en ciertos equipos les cobran para poder jugar, que es muy grave, pero que la menciona con nombre propio un señor que nos escribe, se llamada Ricardo Gómez Narváez”, comenzó exponiendo César Augusto Londoño, director del Pulso del Fútbol que fue el programa donde se expuso la denuncia.

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El Orsomarso SC es un club de fútbol profesional de Colombia fundado el 7 de diciembre de 2012 en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca), jugó el Torneo BetPlay 2026-II, y nunca ha estado en primera división del FPC. La Academia Palmira Salazar es una escuela de formación de fútbol infantil y juvenil ubicada en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, fue fundada a mediados del año 2011 por el exfutbolista profesional Néstor “Palmira” Salazar.

Según Londoño, el señor Narváez expuso en su correo electrónico que: “En Palmira observé varios chicos buenos de bajos recursos que juegan bastante bien al fútbol, pero a dos de ellos, habilidosos, les pregunté por qué no jugaban en Orsomarso o en el equipo de Palmira Salazar y me comentaron que les cobraban quince millones. Acá cobran por jugar al fútbol”, habría sido el correo eléctronico que Ricardo envió a esa emisora radial con la denuncia al respecto.

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Orsomarso Sportive Club juega en la segunda división del fútbol profesional colombiano y fue finalista del Torneo BetPlay 2024-I - crédito @orsomarsosc/Instagram

¿Cuál entidad del fútbol profesional colombiano debería investigar denuncias de este tipo?

El periodista de Caracol Radio también dejó en claro que no puede dar testimonio de la veracidad de lo que denunció Narváez, pero sí hizo un llamado a las entidades correspondientes del fútbol profesional colombiano para que investiguen al respecto.

“Valdría la pena que Difútbol y que las autoridades investiguen ese tema, que es recurrente y es consetudinario en equipos de fútbol de segunda, de tercera categoría, incluso en algunos profesionales. Por lo menos que miren, pregunten a los papás, a la gente que hace un esfuerzo enorme con sus hijos y que lamentablemente les cobran por jugar al fútbol cuando tienen condiciones”, fue todo lo que expuso Londoño, en esa emisora, al respecto.

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La Difutbol es la División Aficionada del Fútbol Colombiano, una división especializada de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Su ámbito es el fútbol aficionado: clubes, ligas departamentales, torneos juveniles e inscripciones de jugadores fuera de la estructura profesional. Los clubes profesionales, en cambio, están afiliados a la Federación y a la Dimayor.

La Academia Palmira Salazar forma futbolistas para el profesionalismo - crédito @academiapalmirasalazar/Instagram

¿Que dicta la ley del fútbol profesional colombiano al respecto?

El Estatuto del Jugador de la Federación prevé pagos reglados cuando un futbolista aficionado pasa a profesional: los debe cancelar el club profesional a la liga aficionada y a Difutbol, no la familia del jugador a un entrenador, directivo o intermediario. Además, si el jugador proviene de las divisiones menores del mismo club que lo inscribe, esos derechos no se causan.

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Por eso, la investigación debe separar dos circuitos:

Cobros oficiales y documentados : inscripción, matrícula de una escuela, uniformes, viajes, torneos o derechos federativos, con tarifas públicas, factura, cuenta institucional y destino verificable.

Pagos clandestinos o condicionados: dinero entregado a una persona para ser convocado, inscrito, alineado, ascendido a una categoría o hacer el debut. Si el beneficio es personal, no tiene soporte institucional o se promete a cambio de una decisión deportiva, deja de parecer un costo ordinario de formación y merece escrutinio.

Él es Álvaro González Álzate, el presidente de la Difutbol que es la entidad encargada de investigar este tipo de denuncias - crédito Difutbol

¿Qué habría que comprobar?

Mensajes, audios y correos donde se condicione el pago a una convocatoria, inscripción, titularidad o debut.

Recibos, transferencias, consignaciones, billeteras digitales y destinatarios reales del dinero.

Si existía una tarifa formal, publicada y aprobada, o si el cobro era personal y variable.

Contraste entre las listas de convocados, planillas, minutos disputados e ingresos de jugadores antes y después de los pagos.

Testimonios de varias familias que describan el mismo método, idealmente con fechas, montos, personas y categorías coincidentes.

Respuestas documentadas del club, la liga, Difutbol, la Federación y, cuando corresponda, la Dimayor.

La trazabilidad de la inscripción del jugador: el reglamento establece que la vinculación formal debe dejar constancia escrita y que solo los jugadores inscritos en un campeonato pueden participar en el fútbol organizado.