“Perdidamente enamorada”: Lina Tejeiro habla por primera vez desde que nació su hijo Gael

La actriz reapareció con el bebé en brazos y aseguró que tiene muchas historias por contar de sus primeros días de maternidad - crédito @linatejeiro/IG

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Lina Tejeiro volvió a conversar con sus seguidores en sus redes sociales y la actriz no ocultó lo que siente: está “perdidamente enamorada” de su hijo Gael. La confesión llegó casi un mes después del nacimiento del bebé, el primero de la actriz colombiana.

La llanera, que acumula más de 10 millones de seguidores en Instagram, grabó un video desde su casa. Apareció sin maquillaje, con el pelo suelto y cargando a Gael en brazos.

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Otro de los puntos que genera intriga entre sus seguidores tiene que ver con ¿Cómo ha sido la maternidad de Lina Tejeiro en sus primeras semanas? En una de sus publicaciones, la actriz contó que se dedicó por completo a su recuperación y al cuidado de su hijo tras el parto, por lo que decidió alejarse de las redes sociales.

El video con el que Lina Tejeiro relató el parto adelantado de Gael - crédito linatejeiro/Instagram

Ahora retoma su actividad de forma gradual, mientras guarda detalles del nacimiento y del posparto que aún no ha compartido con su público.

“Yo por aquí intentando volver poquito a poquito, paso a paso, lentamente, con mucho que contarles, con varias cosas que compartirles”, dijo Lina en sus historias de Instagram.

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El nacimiento de Gael se adelantó casi tres semanas

El bebé nació el 16 de septiembre, según confirmó la propia actriz en su momento. La fecha tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, porque el parto estaba previsto para el 3 de octubre.

Cuatro días después del nacimiento, Tejeiro hizo pública la noticia con una fotografía desde la camilla del hospital. En esa publicación explicó que el adelanto respondió a motivos de salud, tanto suyos como del bebé.

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG

Ese antecedente ayuda a entender el tono del video reciente. La actriz habló de “un día a la vez” y de un proceso que, según relató, exige paciencia porque todavía está en recuperación.

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Un cumpleaños distinto, con Gael como protagonista

El regreso a redes llegó pocos días después de otro momento clave para la actriz: su cumpleaños número 35, el 8 de octubre. Fue el primero que vivió como madre.

Para la ocasión, Tejeiro compartió una imagen con el bebé en brazos y escribió que se trataba de “mi regalo más grande”. La frase resume cómo describió esta etapa: la maternidad como el mayor regalo recibido en esa fecha.

Con una camiseta de la Selección Colombia la actriz reveló el nombre de su bebé - crédito @linatejeiro/IG

En el video de historias, la actriz volvió sobre esa misma idea de gratitud. Llamó a su hijo “este gordo tan delicioso” y cerró la grabación con un “te amo” que Gael respondió con balbuceos, un momento que generó ternura entre los seguidores que vieron el clip.

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Los seguidores piden más detalles del parto

Lina Tejeiro adelantó que tiene “mucha información” pendiente para compartir, en especial sobre cómo vivió el parto y los primeros días con su hijo. Hasta ahora, esos detalles permanecen reservados.

La respuesta del público no se hizo esperar. Muchos usuarios elogiaron su aspecto físico a pocas semanas del parto y destacaron lo bien que luce la maternidad en ella.

Otros seguidores insistieron en pedirle que relate con más profundidad cómo fue el nacimiento de Gael. También hubo mensajes de felicitación por esta nueva etapa: “Esperamos ver pronto a este gordito”; “Todos queriendo conocer a Gael y al papá, el misterio sigue creciendo”, entre otros más.

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Lina Tejeiro mostró las horas previas al nacimiento de su hijo Gael - crédito linatejeiro/Instagram

Un grupo de usuarios preguntó si en algún momento mostrará el rostro completo de su hijo. Por ahora, la actriz solo ha dejado ver partes puntuales del bebé, como sus manitas, sus pies o su cabeza, sin revelar su identidad completa.

Por ahora, la expectativa entre sus seguidores sigue creciendo. Todos esperan el regreso total de Lina Tejeiro a sus redes sociales y el contenido que prometió compartir sobre esta etapa de su vida.