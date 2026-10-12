Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

La selección Colombia está clasificada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 por ser campeona de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol - crédito FCF

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La selección Colombia tendrá su segundo partido amistoso en la fecha FIFA de octubre, nuevamente ante la selección de Venezuela en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita.

El partido se jugará el martes 13 de octubre desde las 4:00 p. m. hora de Colombia y el profesor Angelo Marsiglia podrá probar nuevos esquemas tácticos, así como jugadoras que no hayan sumado minutos en los primeros 90 minutos ante la Vinotinto. La selección rival juega estos partidos como preparación para el torneo de repechaje que dará cupo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

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La Amarilla no presenta novedades en su convocatoria, contrario a la selección local que informó que en el primer partido sufrió la lesión de Bárbara Martínez. La centrocampista sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá que ser operada. El partido se podrá ver a través del perfil de YouTube de la Federación Venezolana de Fútbol.

Luisa Agudelo fue citada a la selección Colombia absoluta, luego de ser protagonista con la selección Colombia sub-20 que terminó tercera en la Copa del Mundo - crédito FCF

Colombia enfrentará en la próxima fecha FIFA, la última del 2026, a Australia en el continente oceánico en dos ocasiones. Primero el 28 de noviembre en Canberra y el segundo encuentro el 2 de diciembre en Geelong.

Así fue el primer partido amistoso vs. Venezuela: Ingrid Guerra le dio la victoria a Colombia

La Selección Colombia femenina venció a Venezuela por 1-0 este sábado 10 de octubre en la Isla de Margarita, en el primero de dos amistosos de preparación rumbo al Mundial de Brasil 2027. Ingrid Guerra definió el partido a los 67 minutos, después de que el equipo local dominara gran parte del primer tiempo.

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Venezuela exigió a Colombia desde el inicio con una presión alta y ataques que llevaron el juego hacia el arco visitante. Deyna Castellanos probó a los dos minutos con un tiro libre que Katherine Tapia envió al córner y volvió a aparecer a los 20 con un remate desde fuera del área que la arquera controló.

La Selección Colombia femenina comenzó su preparación para el Mundial 2027 en la Isla de Margarita, Venezuela - crédito FCF

Colombia buscó transiciones rápidas para conectar con Guerra en ataque, aunque tuvo dificultades para finalizar sus jugadas. Gisela Robledo ingresó al área por la izquierda, se quedó sin ángulo y estrelló su remate contra el palo, en la ocasión más cercana del equipo visitante durante la primera parte.

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Bárbara Olivieri estuvo cerca de abrir el marcador a los 53 minutos con un disparo cruzado desde fuera del área que se desvió al tiro de esquina. Tres minutos después, Higuera mandó el balón a la red, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

Colombia respondió a los 60 minutos con un pase que dejó a Manuela Pavi frente a Nayluisa Cáceres. La arquera venezolana controló el remate y, dos minutos más tarde, volvió a intervenir ante Guerra, que recibió el balón en el punto penal.

La diferencia llegó a los 67 minutos. Manuela Vanegas recuperó el balón en campo propio y asistió a Guerra, quien entró al área, esperó la salida de Cáceres y definió para establecer la ventaja colombiana.

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Así formó Colombia: Katerine Tapia (A); Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya, Mariana Muñoz; Manuela Paví, Ingrid Guerra y Gisela Robledo.

Estas son las convocadas a la selección Colombia para los amistosos vs. Venezuela

Colombia superó a Venezuela por 1-0 en la Isla de Margarita, en el primero de dos amistosos femeninos - crédito @FemeninoFVF/X

Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA) Carolina Arias – América de Cali (COL) Daniela Arias – CD León (MÉX) Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP) Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL) Daniela Montoya – Alianza Lima (PER) Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA) Gisela Robledo – Corinthians (BRA) Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL) Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX) Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA) Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL) Mariana Múñoz – América de Cali (COL) Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX) Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX) Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING) Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA) Natalia Giraldo – América de Cali (COL) Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA) Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA) Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns (USA) Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)