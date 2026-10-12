Deportes

Dos nuevos casos de dopaje sacuden el ciclismo colombiano: sanciones van hasta el 2029

César Paredes fue ganador de la Vuelta a Chile en 2027, mientras que Lorena Colmenares fue campeona nacional de ruta en 2021. Ambos tienen derecho a la defensa

Una bicicleta blanca de carreras junto a una mesa con frascos de EPO, una jeringa, tabletas, un casco, guantes y una caramañola.
Colombia es uno de los países con más casos de dopaje documentados por la Unión Ciclística Internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La Federación Colombiana de Ciclismo impuso dos sanciones por infracciones al reglamento antidopaje a César Paredes y Yeny Lorena Colmenares, con lo que el listado oficial llegó a 23 casos.

Paredes, de 34 años, recibió una suspensión de tres años tras detectarse un metabolito de estanozolol en una muestra tomada fuera de competencia el 26 de octubre de 2025, según El Tiempo. El análisis se realizó durante la Vuelta a Guatemala, prueba en la que ganó la tercera etapa, y la sanción finalizará el 5 de mayo de 2029.

PUBLICIDAD

Colmenares fue sancionada por 24 meses debido a incumplimientos relacionados con su paradero. La ciclista, de 35 años, cumplirá la medida el 26 de julio de 2028, indicó el diario.

Yeny Colmenares celebra su título en los Campeonatos Nacionales de Ruta - crédito Colprensa
Yeny Colmenares celebra su título en los Campeonatos Nacionales de Ruta - crédito Colprensa

Paredes ganó la Vuelta a Chile en 2017 y la Vuelta Internacional Ciclista Michoacán en 2018. También compitió para Hino One La Red Suzuki, Team Medellín, Strongman-Campagnolo Wilier y 4-72 Colombia, entre otros equipos.

Colmenares fue campeona nacional de ruta en 2021, obtuvo una etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Oro y Paz de 2017 y terminó segunda en los Juegos Suramericanos de 2018. En su carrera defendió los colores de Sistecrédito-GW y Colombia Tierra de Atletas-GW-Shimano.

PUBLICIDAD

Estos son los otros 20 ciclistas colombianos sancionados por dopaje

Manos de un hombre musculoso con camiseta negra extrayendo líquido de un frasco de vidrio ámbar con etiqueta naranja usando una jeringa médica. El fondo es borroso y claro.
Un joven musculoso es captado extrayendo líquido de un frasco con una jeringa, una imagen que resalta el uso de sustancias con fines diversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Ferney Orlando Bello Clavijo - De por vida.
  2. Luis Alberto Largo Quintero - De por vida.
  3. Camilo Andres Gomez Archila - 25/08/2030.
  4. Wilmar Jahir Perez Muñoz - 27/12/2026.
  5. Alejandro Serna Toro - 20/10/2031.
  6. Aristobulo Cala Cala - 6/07/2029.
  7. Miguel Angel Lopez Moreno - 25/07/2027.
  8. Marlon Patiño Bedoya - 18/09/2027.
  9. Juan Sebastian Saavedra Saavedra - 23/11/2026.
  10. Hector Ferney Molina Gil - Sin fecha final.
  11. Kevin Johan Cano Acevedo - Sin fecha final.
  12. David Santiago Cadena Molano - 7/01/2028.
  13. Yenifer Tatiana Ducuara Acevedo - 26/11/2028.
  14. Carlos Daniel Echeverri Cardona - 8/11/2026.
  15. Paulo Cesar Pantoja Hidalgo - Sin fecha final.
  16. Luis Carlos Chía Bermúdez - 2/06/2028.
  17. Aldemar Reyes Ortega - Sin fecha final.
  18. Francisco Jaramillo Camacho - Sin fecha final.
  19. David Santiago Uribe Prada - 3/12/2028.
  20. Marco Tulio Suesca - 2/10/2027.

Ciclista colombiano volverá a correr tras cerrarse caso de dopaje en su contra

- crédito @germaangomez / Instagram
Germán Darío Gómez tiene contrato con el Team Polti Visit Malta - crédito @germaangomez / Instagram

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez podrá competir de inmediato con el Polti VisitMalta después de que la International Testing Agency cerrara sin sanción el proceso por el positivo de boldenona detectado el 28 de diciembre de 2025. El corredor santandereano volverá este fin de semana en Francia, en la París-Chauny, tras demostrar que la sustancia ingresó a su organismo por el consumo de carne contaminada en Colombia.

La Agencia Internacional de Controles, encargada del programa antidopaje de la Unión Ciclista Internacional, levantó la suspensión provisional que pesaba sobre Gómez desde el 27 de enero. Como la muestra fue tomada fuera de competición, no habrá resultados deportivos anulados.

El expediente quedó cerrado tanto para la UCI como para la ITA, aunque las partes habilitadas aún pueden presentar una apelación ante la división de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo. La resolución determinó que el colombiano no tuvo culpa ni negligencia en el resultado analítico adverso.

La boldenona y uno de sus metabolitos habían sido detectados en el control. La Agencia Mundial Antidopaje clasifica esta sustancia como un esteroide anabólico androgénico no específico, prohibido dentro y fuera de las competencias.

El Team Polti VisitMalta confirmó la reincorporación plena de Gómez a las actividades de la escuadra y a las carreras. El equipo italiano sostuvo que respaldó al ciclista durante todo el proceso y ratificó su compromiso con la normativa antidopaje y los principios de integridad y juego limpio.

La primera carrera del colombiano tras su sanción fue en la clásica París-Chauny en donde terminó en el puesto 113. Este es su tercer año en el equipo europeo y su continuidad no ha sido confirmada.

Temas Relacionados

Ciclismo ColombiaCiclistas colombianos dopadosDopaje UCIFederación Colombiana de CiclismoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

El colombiano en ocho partidos jugados en la temporada 2026-2027 únicamente ha conseguido un gol y no registra asistencias. Su próximo partido será contra Viking FK en la Champions League

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

Deportivo Pasto confirmó a su nuevo entrenador español: el tercer técnico que tendrá en el segundo semestre de la Liga BetPlay

El equipo volcánico es penúltimo en la tabla de posiciones, pero aún mantiene una mínima esperanza de clasificar a los cuadrangulares semifinales

Deportivo Pasto confirmó a su nuevo entrenador español: el tercer técnico que tendrá en el segundo semestre de la Liga BetPlay

Yerry Mina es criticado por sus actitudes en el empate del Cagliari: técnico de la Juventus lo catalogó como “antideportivo”

El defensor central ha sido criticado en los últimos años por sus conductas en la cancha ante los rivales, exagerando faltas y provocando la reacción de sus colegas

Yerry Mina es criticado por sus actitudes en el empate del Cagliari: técnico de la Juventus lo catalogó como “antideportivo”

Regresa la Uefa Champions League: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el debutante Viking Stavanger

El colombiano es llamado a ser titular en el partido que se jugará en Noruega contra el vigente campeón de fútbol de ese país, por la segunda fecha de la fase de Liga

Regresa la Uefa Champions League: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el debutante Viking Stavanger

David Alonso se pronunció tras al accidente sufrido en el GP de Indonesia: “Solamente una contusión pulmonar”

El colombiano confirmó que el accidente no le impedirá participar en la próxima parada del campeonato de Moto2, que tendrá como sede Australia

David Alonso se pronunció tras al accidente sufrido en el GP de Indonesia: “Solamente una contusión pulmonar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

“Perdidamente enamorada”: Lina Tejeiro habla por primera vez desde que nació su hijo Gael

Viña Machado reconoció que se equivocó al decir que no cree en el feminismo: “Lo dije peor”

Deportes

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

Deportivo Pasto confirmó a su nuevo entrenador español: el tercer técnico que tendrá en el segundo semestre de la Liga BetPlay

Yerry Mina es criticado por sus actitudes en el empate del Cagliari: técnico de la Juventus lo catalogó como “antideportivo”

Regresa la Uefa Champions League: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el debutante Viking Stavanger