Dos nuevos casos de dopaje sacuden el ciclismo colombiano: sanciones van hasta el 2029

Colombia es uno de los países con más casos de dopaje documentados por la Unión Ciclística Internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Federación Colombiana de Ciclismo impuso dos sanciones por infracciones al reglamento antidopaje a César Paredes y Yeny Lorena Colmenares, con lo que el listado oficial llegó a 23 casos.

Paredes, de 34 años, recibió una suspensión de tres años tras detectarse un metabolito de estanozolol en una muestra tomada fuera de competencia el 26 de octubre de 2025, según El Tiempo. El análisis se realizó durante la Vuelta a Guatemala, prueba en la que ganó la tercera etapa, y la sanción finalizará el 5 de mayo de 2029.

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Colmenares fue sancionada por 24 meses debido a incumplimientos relacionados con su paradero. La ciclista, de 35 años, cumplirá la medida el 26 de julio de 2028, indicó el diario.

Yeny Colmenares celebra su título en los Campeonatos Nacionales de Ruta - crédito Colprensa

Paredes ganó la Vuelta a Chile en 2017 y la Vuelta Internacional Ciclista Michoacán en 2018. También compitió para Hino One La Red Suzuki, Team Medellín, Strongman-Campagnolo Wilier y 4-72 Colombia, entre otros equipos.

Colmenares fue campeona nacional de ruta en 2021, obtuvo una etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Oro y Paz de 2017 y terminó segunda en los Juegos Suramericanos de 2018. En su carrera defendió los colores de Sistecrédito-GW y Colombia Tierra de Atletas-GW-Shimano.

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Estos son los otros 20 ciclistas colombianos sancionados por dopaje

Un joven musculoso es captado extrayendo líquido de un frasco con una jeringa, una imagen que resalta el uso de sustancias con fines diversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ferney Orlando Bello Clavijo - De por vida. Luis Alberto Largo Quintero - De por vida. Camilo Andres Gomez Archila - 25/08/2030. Wilmar Jahir Perez Muñoz - 27/12/2026. Alejandro Serna Toro - 20/10/2031. Aristobulo Cala Cala - 6/07/2029. Miguel Angel Lopez Moreno - 25/07/2027. Marlon Patiño Bedoya - 18/09/2027. Juan Sebastian Saavedra Saavedra - 23/11/2026. Hector Ferney Molina Gil - Sin fecha final. Kevin Johan Cano Acevedo - Sin fecha final. David Santiago Cadena Molano - 7/01/2028. Yenifer Tatiana Ducuara Acevedo - 26/11/2028. Carlos Daniel Echeverri Cardona - 8/11/2026. Paulo Cesar Pantoja Hidalgo - Sin fecha final. Luis Carlos Chía Bermúdez - 2/06/2028. Aldemar Reyes Ortega - Sin fecha final. Francisco Jaramillo Camacho - Sin fecha final. David Santiago Uribe Prada - 3/12/2028. Marco Tulio Suesca - 2/10/2027.

Ciclista colombiano volverá a correr tras cerrarse caso de dopaje en su contra

Germán Darío Gómez tiene contrato con el Team Polti Visit Malta - crédito @germaangomez / Instagram

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez podrá competir de inmediato con el Polti VisitMalta después de que la International Testing Agency cerrara sin sanción el proceso por el positivo de boldenona detectado el 28 de diciembre de 2025. El corredor santandereano volverá este fin de semana en Francia, en la París-Chauny, tras demostrar que la sustancia ingresó a su organismo por el consumo de carne contaminada en Colombia.

La Agencia Internacional de Controles, encargada del programa antidopaje de la Unión Ciclista Internacional, levantó la suspensión provisional que pesaba sobre Gómez desde el 27 de enero. Como la muestra fue tomada fuera de competición, no habrá resultados deportivos anulados.

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El expediente quedó cerrado tanto para la UCI como para la ITA, aunque las partes habilitadas aún pueden presentar una apelación ante la división de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo. La resolución determinó que el colombiano no tuvo culpa ni negligencia en el resultado analítico adverso.

La boldenona y uno de sus metabolitos habían sido detectados en el control. La Agencia Mundial Antidopaje clasifica esta sustancia como un esteroide anabólico androgénico no específico, prohibido dentro y fuera de las competencias.

El Team Polti VisitMalta confirmó la reincorporación plena de Gómez a las actividades de la escuadra y a las carreras. El equipo italiano sostuvo que respaldó al ciclista durante todo el proceso y ratificó su compromiso con la normativa antidopaje y los principios de integridad y juego limpio.

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La primera carrera del colombiano tras su sanción fue en la clásica París-Chauny en donde terminó en el puesto 113. Este es su tercer año en el equipo europeo y su continuidad no ha sido confirmada.