“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

Amparo Grisales cuestionó la falta de lealtad de Margarita Rosa tras criticas a Gustavo Petro al finalizar su mandato - crédito Colprensa.

Guardar

Amparo Grisales no se guardó nada. Cuando le preguntaron por el cambio de postura de Margarita Rosa de Francisco sobre Gustavo Petro, la actriz fue directa: le pareció una actitud desleal.

“A mí no me gusta hablar de las compañeras”, arrancó Grisales en el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio. Pero igual habló.

PUBLICIDAD

Qué respondió Amparo Grisales de Margarita Rosa de Francisco sobre Petro

La pregunta llegó directa de parte de Gustavo Gómez: ¿Es pecado apoyar a Petro durante cuatro años y, al final, descubrir que no era tan bueno como parecía? Grisales no necesitó pensarlo mucho.

“Ella es como que le gusta cangrejear”, dijo entre risas la actriz al periodista. Con eso describió un patrón: De Francisco dice una cosa y, cuando ya no le conviene, cambia de postura.

Amparo Grisales criticó la falta de lealtad de Margarita Rosa de Francisco con Gustavo Petro - crédito @agrisales333 / Instagram

Grisales fue clara al marcar que ella funciona distinto. “Yo soy de las que digo algo y me mantengo”, afirmó, y aclaró que ese principio lo aplica a varios aspectos de su vida, no solo a la política.

PUBLICIDAD

La actriz evitó quedarse solo en el caso puntual de su colega y amplió la reflexión hacia un comportamiento que, según ella, es bastante común. “Mucha gente es así. Cuando ya no le conviene y ya no le interesa y ya no le produce, entonces simplemente quédate callado”, explicó.

Para Grisales, el problema no es cambiar de opinión, sino la forma en que se hace. “Cambia de tema, pasa la página, pero no arremetas contra quien te dio la mano, así en este momento no te guste”, señaló. Y resumió su posición con una sola palabra: lealtad.

Margarita Rosa comentó con ironía en redes sobre los problemas financieros de una fundación colombiana - crédito Colprensa

“Me parece que no es leal. Es que la lealtad tiene que existir”, insistió la actriz ante el conductor del espacio radial. “La lealtad no puede ser desleal”, agregó, y remató con una frase que terminó de fijar su postura: “Yo creo que la lealtad es tan importante en la vida”.

PUBLICIDAD

Así las cosas, la diva de los colombianos fue enfática en decir que se siente emocionada por la llegada de Abelardo a la presidencia y que lo más importante es conservar las amistades.

El giro de Margarita Rosa de Francisco que desató la polémica

Para entender el comentario de Grisales, hay que remontarse a agosto, cuando De Francisco sorprendió a buena parte de sus seguidores con un cambio de tono sobre el gobierno de Gustavo Petro.

La actriz y escritora vallecaucana había sido una de las voces culturales más visibles en el respaldo a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que perdió la segunda vuelta presidencial del 21 de junio frente a Abelardo de la Espriella por un margen de apenas 0,96%.

PUBLICIDAD

La actriz y escritora vallecaucana reconoció que el trato del expresidente hacia las mujeres le resultó "inaceptable" - crédito @tercercanal_/IG

Semanas antes de esa votación, De Francisco había llegado a afirmar en redes sociales que “el voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno”. El contraste con sus declaraciones posteriores resultó difícil de ignorar para buena parte del público.

En una entrevista con el programa digital Tercer Canal, la actriz reconoció que la derrota electoral “le dolió muchísimo”, pero que con los días llegó a una conclusión distinta: había que aceptar el resultado. Fue en esa misma conversación donde trazó una distinción que, según ella misma admitió, le tomó cuatro años formular.

“Sigo creyendo en las proposiciones más importantes de Gustavo Petro (...) Lo que pasa es que uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar”, dijo De Francisco, de acuerdo con el citado medio digital.

PUBLICIDAD

La actriz fue más allá al hablar del trato del entonces presidente hacia las mujeres: “La relación que él tiene con lo femenino para mí ha sido inaceptable. También me avergonzó”, declaró.