María Camila Osorio enfrentará a Ann Li en el WTA 1000 de Wuhan: programación y por dónde ver a la tenista colombiana

María Camila Osorio enfrentará a Anali en el WTA 1000 de Wuhan - crédito Maxim Shemetov/Reuters

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Camila Osorio, la tenista número uno de Colombia según el ranking con corte en el 10 de septiembre del 2026 de la Asociación Internacional de Tenis Femenino (WTA), ingresó al cuadro principal del WTA 1000 de Wuhan como lucky loser, una plaza que se asigna a tenistas eliminadas en la clasificación cuando alguna jugadora se baja antes de disputar su primer partido.

La colombiana ocupará el lugar de la china Zheng Qinwen, que se retiró por una lesión en el hombro derecho tras conquistar el Abierto de China en Beijing el domingo 11 de octubre de 2026.

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Osorio debutará el martes 13 de octubre ante la estadounidense Ann Li en la primera ronda del torneo que se juega en Wuhan, China, entre el 12 y el 18 de octubre de 2026. Si la tenista colombiana gana ese partido, avanzará a la segunda ronda, donde la espera Aryna Sabalenka, máxima preclasificada del certamen y una de las referentes del circuito femenino.

La presencia de Osorio en el cuadro principal llegó después de una modificación de última hora provocada por la baja de Zheng, campeona olímpica en París 2024 y reciente ganadora del torneo WTA 1000 de Beijing.

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Ella es Ana Li, la rival que tendrá María Camila Osorio en el WTA 1000 de Wuhan - crédito Ana Beltran/Reuters

El torneo y la oportunidad para Osorio

El WTA 1000 de Wuhan es el último torneo de esa categoría antes del cierre de la temporada regular del circuito femenino. Los certámenes WTA 1000 entregan 1.000 puntos a la campeona, una cifra que puede modificar de manera significativa la clasificación mundial, además de repartir una bolsa total de premios de 4.088.211 de dólares.

El cuadro individual reúne a 56 jugadoras y se disputa sobre cancha dura al aire libre en el Optics Valley International Tennis Centre. Las ocho principales preclasificadas, entre ellas Sabalenka, reciben un pase directo a la segunda ronda. Por eso, la bielorrusa no jugará en el debut y conocerá a su primera rival tras el cruce entre Osorio y Li.

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Para la colombiana, el partido ante Li será el paso necesario antes de pensar en un posible duelo con Sabalenka. La estadounidense llega a Wuhan después de alcanzar la tercera ronda del Abierto de China, torneo en el que venció a la suiza Belinda Bencic. Osorio, en cambio, tendrá la posibilidad de reinsertarse de inmediato en la competencia tras no haber ingresado inicialmente al cuadro principal.

La tenista de Colombia ya construyó una trayectoria relevante en el circuito. Alcanzó su mejor ubicación en el ranking mundial en 2022, cuando llegó al puesto 33, y ganó tres títulos WTA en Bogotá: en 2021, 2024 y 2025. Esos resultados consolidaron su condición de principal representante colombiana en el tour femenino durante los últimos años.

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María Camila Osorio viene de caer ante Katie Volynetas, de Estados Unidos, en este mismo WTA 1000 - crédito Miguel Sierra/EFE

Puntos y premios en juego en Wuhan

Aparte de esa cantidad de dinero mencionada, el WTA 1000 de Wuhan otorgará hasta 1.000 puntos para el ranking mundial. Los puntos netos que sume cada jugadora dependerán de su resultado en el torneo y de las unidades que deba defender por su desempeño durante la misma semana de la temporada anterior.

Así se distribuirán los puntos y premios económicos, medidos en dólares, en juego de este torneo, según el sitio web de la WTA:

Individuales

Primera ronda: 10 puntos y 18.300

Segunda ronda: 65 puntos y 26.000

Tercera ronda: 120 puntos y 49.250

Cuartos de final: 215 puntos y 98.500

Semifinal: 390 puntos y 197.000

Finalista: 650 puntos y 385.001

Campeona: 1.000 puntos y 665.000

Dobles

Primera ronda: 10 puntos y 11.500

Segunda ronda: 120 puntos y 17.200

Cuartos de final: 215 puntos y 30.400

Semifinal: 390 puntos y 59.000

Finalista: 650 puntos y 110.010

Campeonas: 1.000 puntos y 195.000María

La colombiana consiguió su título WTA en territorio asiático - crédito @CopaColsanitas_ / X

¿Cómo ver el partido de María Camila Osorio?

El partido entre Camila Osorio y Ann Li se podrá ver en Colombia por ESPN Deportes y mediante Disney+, la plataforma que incluye las transmisiones de ESPN en sus planes con deportes en vivo.

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El duelo está programado para el martes 13 de octubre, no antes de la 1:30 a. m., aunque el horario puede modificarse según la duración de los encuentros previos en la cancha 2 del Optics Valley International Tennis Centre de Wuhan, China. El horario puede modificarse según la duración de los encuentros previos.