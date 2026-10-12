Colombia

Concejal Carlos Dueñas admitió conducta cuestionable en supermercado de Cúcuta y pidió disculpas: “Insulté, ofendí y empujé a un joven”

El dirigente político publicó un mensaje para pedir perdón al empleado, al vigilante y a todas las personas que presenciaron la confrontación por medio de las plataformas digitales en las que el video continúa circulando

El cabildante reapareció con un mensaje dirigido a los ciudadanos de Cúcuta sobre su comportamiento y pide que su comportamiento no afecte la confianza depositada en él - crédito Carlos Dueñas Yaruro / X

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El concejal de Cúcuta, Carlos Alberto Dueñas Yaruro, del partido Centro Democrático, ofreció disculpas públicas luego de que un video registrara una discusión que tuvo con un trabajador de un supermercado de la ciudad durante la noche del sábado 10 de octubre de 2026.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al cabildante cuando está visiblemente alterado frente al joven, usando expresiones ofensivas y hasta empujándolo, situación que motivó la intervención de un guardia de seguridad y que se viralizó en las plataformas digitales.

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El funcionario publicó su pronunciamiento dos días después de lo sucedido y reconoció que su conducta fue reprochable: “Hoy quiero dirigirme a la ciudad de Cúcuta para pedir disculpas por lo ocurrido en este supermercado de nuestra ciudad la noche del sábado 10 de octubre. Insulté, ofendí y empujé a un joven que estaba trabajando. Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”.

Circula video de presuntos empujones e insultos entre Carlos Dueñas y un joven - crédito La Verdad/Facebook

El episodio ocurrió en medio de una discusión dentro del establecimiento comercial. Durante el altercado, el concejal le dijo al trabajador la frase “vaya y mire quién soy yo, bobo, pendejo” para posteriormente empujarlo, según quedó registrado en la grabación.

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El personal de seguridad intervino para contener la confrontación, que fue presenciada por otras personas presentes en el supermercado.

En su declaración publicada el 12 de octubre, el cabildante señaló que ya se había comunicado con las personas que estuvieron involucradas de manera directa: “Le he pedido perdón a él, al trabajador de seguridad y a todas las personas que presenciaron lo sucedido. No importa quién soy, ni el cargo que ocupo actualmente, ni tampoco la inconformidad que me llevó a ello. Ninguna persona tiene derecho a humillar a otra”.

La publicación fue realizada a través de sus redes sociales para llegar a la ciudadanía - crédito Carlos Dueñas / X
La publicación fue realizada a través de sus redes sociales para llegar a la ciudadanía - crédito Carlos Dueñas / X

Carlos Dueñas Yaruro se mostró preocupado por la imagen que puedan tener los ciudadanos de él y mencionó que su nombre ha aparecido en otras controversias, pues en junio de 2026 fue capturado por la Policía Nacional en Villa del Rosario tras una denuncia por un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Ese proceso dejó expuesto públicamente al político del Centro Democrático que no mencionó el hecho directamente, pero sí reconoció haber estado involucrado en otras polémicas.

También quiero pedirle perdón a la ciudad de Cúcuta. Sé que mi nombre ha estado asociado a otras controversias y entiendo que esos comportamientos afectan la confianza de todos los ciudadanos que han depositado en mí. No quiero justificarme ni pedir que se olvide lo sucedido. Al contrario, quiero asumir mi responsabilidad y demostrar con hechos que puedo actuar de una manera diferente”, aseguró.

- crédito @jhonjacome/X
- crédito @jhonjacome/X

La declaración no informó si el trabajador afectado presentó una denuncia por los hechos o si alguna autoridad abrió una actuación relacionada con la confrontación. Hasta el momento tampoco se ha realizado ningún pronunciamiento por parte del Concejo de Cúcuta o del partido sobre el video de la agresión.

Dueñas Yaruro afirmó que por medio del reconocimiento público de lo sucedido no solo quiere ofrecer excusas ofrecidas a las personas involucradas, sino que ahora se siente en la obligación de modificar su conducta.

Todos cometemos errores como humanos, pero eso no significa que tengamos derecho a lastimar a los demás. Y soy consciente de que disculparse no nos libera de la obligación de cambiar y actuar bien como personas. Espero que con hechos pueda demostrar que soy capaz de seguir trabajando por la ciudad de Cúcuta”, puntualizó en su video.

En las imágenes se puede apreciar al concejal muy alterado, insultando y hasta empujando a un joven, por lo que emitió un comunicado - crédito Carlos Dueñas / X
En las imágenes se puede apreciar al concejal muy alterado, insultando y hasta empujando a un joven, por lo que emitió un comunicado - crédito Carlos Dueñas / X

La publicación cuenta con gran cantidad de comentarios entre los que se destacan los de los ciudadanos que le piden que se aparte de su cargo.

Entre las reacciones se encuentran: “La mejor forma de disculparse es renunciando de forma inmediata”, “Solo pide perdón porque lo grabaron. Donde no hubiese grabado no hace nada” y “Usted no ha cambiado ni cambiará, primero su esposa y ahora un joven (y eso porque fue grabado, no sabemos a quién más ha maltratado) ¡renuncié!”.

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