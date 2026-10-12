Firma de abogados del presidente De la Espriella emprenderá acciones legales contra Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda

La firma De La Espriella Lawyers anunció acciones legales contra el caricaturista Matador por sus declaraciones sobre la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Composición fotográfica Presidencia de la República, Colprensa

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De La Espriella Lawyers, la firma de abogados del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que tomará medidas legales contra el caricaturista Julio César González, conocido en el medio como Matador, tras los calificativos despectivos que lanzó contra Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación y esposa del mandatario.

A través de X, la firma publicó un comunicado de cuatro párrafos en el que fijó su posición y anticipó el camino judicial.

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“Desde DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres (sci)”, señaló la firma.

El pronunciamiento va más allá del caso personal y lo contextualiza en un debate sobre violencia de género en el discurso público. “Lo ocurrido contra la primera dama de la Nación trasciende una ofensa personal. Es un llamado a defender el respeto por las mujeres, las líderes que trabajan por una mejor sociedad y los principios de convivencia que Colombia necesita fortalecer”, agregó el bufete.

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Y concluyó: “Por ello, DE LA ESPRIELLA LAWYERS adelantará las acciones legales que resulten procedentes para que estos hechos sean examinados por las autoridades competentes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. El respeto por la dignidad humana no admite excepciones. Defenderlo es una responsabilidad de todos (sci)”.

El bufete consideró que las expresiones emitidas en redes sociales representan un acto de violencia simbólica contra las mujeres - crédito @DELAESPRIELLALA / X

El comunicado se conoció después de que el propio presidente De la Espriella y miembros del gabinete rechazaran la publicación de Matador, que se dio en medio del balance de la campaña humanitaria ‘Colombia, un Solo Corazón’ liderada por Pineda tras el terremoto del 10 de agosto.

La publicación que desató la tormenta política

La controversia se originó por una publicación del caricaturista risaraldense en su cuenta de X, en la que escribió escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.

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El mensaje, dirigido directamente a la primera dama, cuestionaba el destino de las ayudas para los damnificados del sismo de magnitud 7,4 que afectó a Pereira y otros 80 municipios. Según el último reporte de la Casa de Nariño, la campaña liderada por Pineda entregó 5.813 toneladas de ayudas y ha beneficiado a 48.000 personas.

El comentario provocó una ola de reacciones de reproche desde distintos sectores políticos y de opinión. Incluso simpatizantes del Gobierno salieron en defensa de la primera dama.

Hasta ahora, Matador no ha borrado la publicación ni se ha pronunciado públicamente para retractarse.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

Denuncia en Fiscalía por injuria, calumnia y hostigamiento

Además del anuncio de la firma del presidente, una denuncia formal ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación. Según información publicada por Semana, el lunes 12 de octubre, a través de redes sociales, los ciudadanos Santiago Sánchez Mosquera y Tomás Francisco Flórez Romero pidieron que se inicie una investigación penal contra el caricaturista.

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“Atendiendo nuestro deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia y de denunciar todos los delitos de los que tengamos conocimiento, nos permitimos solicitar la investigación penal contra el sr. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ QUICENO, conocido como Matador, por una situación que menoscaba gravemente la integridad personal y moral de la dra. ANA LUCÍA PINEDA, primera dama de la nación”, escribieron en el documento.

Para los denunciantes, el caso no puede tratarse como un comentario más en redes sociales por el perfil del caricaturista. Argumentan que “no es un usuario anónimo ni un ciudadano sin resonancia pública: es un caricaturista con una extensa trayectoria en medios de circulación nacional y fue aspirante al Senado de la República, con el aval del entonces partido oficialista, en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, lo que le confiere una audiencia masiva y una capacidad cierta de incidir en la opinión pública”.

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Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General contra el caricaturista por injuria, calumnia y hostigamiento - crédito Colprensa

En su escrito, lo señalan de tres delitos: injuria, calumnia y hostigamiento agravado. Además, solicitaron a la Fiscalía que se practique un interrogatorio exhaustivo y completo a Matador y que se verifique en las bases de datos del ente acusador si registra antecedentes penales por presunta comisión de delitos contra la integridad personal y moral de las mujeres.