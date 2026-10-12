Colombia

Capturan en Chocó a alias el Tuerto, señalado de coordinar ataques con drones y acciones de propaganda armada del ELN

El operativo militar se realizó en zona rural de La Guama, al norte de Río Iró, donde las tropas incautaron armas, granadas y material de comunicaciones. Las autoridades investigan su posible participación en acciones armadas contra comunidades y en labores de propaganda del grupo guerrillero

Tropas del Ejército capturaron a alias el Tuerto durante una operación militar en zona rural de La Guama, al norte de Río Iró -crédito @Ejercito_Div7/X
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La ofensiva militar contra el ELN en Chocó dejó un nuevo capturado en medio de las investigaciones por los ataques con drones que afectan a comunidades de la región. Se trata de alias el Tuerto, señalado de pertenecer a una comisión del Frente Cacique Calarcá y de participar en actividades de proselitismo armado en corredores viales y territorios indígenas del departamento.

La detención se produjo en el sector de La Guama, al norte del municipio de Río Iró, durante una operación adelantada por tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército, adscrita a la Séptima División. En el procedimiento participaron uniformados del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, quienes desarrollaban labores de inteligencia para ubicar a integrantes de esta estructura armada.

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Las autoridades también indagan los posibles vínculos del capturado con actividades de proselitismo armado en carreteras y territorios de Chocó -crédito @Ejercito_Div7/X
Las autoridades también indagan los posibles vínculos del capturado con actividades de proselitismo armado en carreteras y territorios de Chocó -crédito @Ejercito_Div7/X

El capturado sería integrante de la comisión de alias Robinson, señalado por inteligencia militar como tercer cabecilla del Frente Cacique Calarcá y presunto responsable de impulsar el uso de aeronaves no tripuladas en acciones criminales. Las autoridades lo relacionan con actividades armadas en los municipios de Tadó y Río Iró, además de hechos registrados sobre la vía que comunica a Quibdó con Pereira.

Armas y material para explosivos incautados durante la operación

Durante el procedimiento, las tropas incautaron dos armas de fuego, cartuchos y tres granadas. También encontraron material de comunicaciones, elementos de intendencia e insumos que, según el reporte militar, estarían destinados a la detonación de explosivos.

La captura hace parte de las operaciones intensificadas por el Ejército después de un consejo extraordinario de seguridad departamental, convocado ante las alteraciones del orden público y los ataques con drones que han afectado a la población civil en Tadó, Río Iró y Condoto.

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El coronel Edwin Uriel Cárdenas León, comandante de la Décima Quinta Brigada, se refirió al resultado de la operación y a las actividades que se le atribuyen al detenido. “En cumplimiento a los compromisos del último consejo de de seguridad del Departamento de Chocó, la XV Brigada del Ejército Nacional con el Batallón Julio Londoño, logra la captura de un importante individuo del grupo criminal ELN.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron armas de fuego, municiones, tres granadas y elementos de comunicaciones -crédito @Ejercito_Div7/X
Durante el procedimiento, los uniformados encontraron armas de fuego, municiones, tres granadas y elementos de comunicaciones -crédito @Ejercito_Div7/X

Un individuo que estaba encargado de dinamizar los ataques con drones y realizar proselitismo armado en las carreteras del Departamento de Chocó. Con esto demostramos las capacidades de nuestra brigada y seguimos en un enfoque ofensivo contra estas estructuras criminales que tanto afectan contra la seguridad de los poblados de Chocó”.

De acuerdo con el Ejército, las acciones buscan debilitar las capacidades de la estructura armada y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de las zonas afectadas. La institución mantiene operaciones en el departamento para localizar a otros presuntos responsables de los hechos que han alterado la tranquilidad de las comunidades.

Alias Robinson, señalado de promover ataques con drones

La información de inteligencia militar señala a alias Robinson como el presunto jefe de la comisión a la que pertenecería el capturado. Según las autoridades, este hombre tendría más de 15 años de trayectoria criminal dentro de la organización y estaría relacionado con distintas actividades ilegales en el departamento.

Entre los hechos que se le atribuyen figuran presuntos casos de secuestro, extorsión, proselitismo armado e incineración de vehículos pertenecientes a la cadena comercial D1 en el corredor vial entre Quibdó y Pereira. También se le relaciona con el secuestro de la alcaldesa de Bagadó, ocurrido en 2007.

Alias el Tuerto es señalado de participar en acciones de esta clase atribuidas al ELN, que han generado preocupación por sus efectos en comunidades del departamento -crédito @Ejercito_Div7/X
Alias el Tuerto es señalado de participar en acciones de esta clase atribuidas al ELN, que han generado preocupación por sus efectos en comunidades del departamento -crédito @Ejercito_Div7/X

Las autoridades investigan además su posible vínculo con una escuela clandestina de drones que fue desmantelada por tropas del Ejército en julio de 2025, en el sector de Chirriquí, municipio de Lloró, Chocó. Según la información militar, en ese lugar se habría impartido formación para el uso de estos dispositivos.

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