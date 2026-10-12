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Reporte oficial de los daños en el estadio La Independencia que dejaron los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta: “Esperamos una disculpa pública”

Al minuto seis del segundo tiempo, ese juego de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II tuvo que ser suspendido por enfrentamientos entre los hinchas

El partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo tuvo que ser aplazado al minuto 50 por disturbios en las tribunas - crédito @cucutaoficial/Nicolás Samper
El partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo tuvo que ser aplazado al minuto 50 por disturbios en las tribunas - crédito @cucutaoficial/Nicolás Samper
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El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá (Indeportes), administrador del escenario deportivo, reportó daños en 56 sillas de la tribuna oriental del estadio La Independencia de Tunja, luego de los incidentes de violencia ocurridos durante el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, del domingo 11 de octubre del 2026, por la fecha 14 de la Liga BetPlay-II.

Según la entidad en el comunicado dado a conocer el lunes 12 de ocubre, las estructuras fueron utilizadas como objetos contundentes durante el enfrentamiento entre aficionados.

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La primera parte del comunicado del Indeportes Boyacá sobre los desmanes en el partido entre Chicó y Cúcuta - crédito Indeportes Boyacá
La primera parte del comunicado del Indeportes Boyacá sobre los desmanes en el partido entre Chicó y Cúcuta - crédito Indeportes Boyacá

Indeportes informó que los incidentes llevaron a la interrupción del encuentro cuando transcurría el minuto seis del segundo tiempo. La entidad rechazó lo sucedido, anunció que solicitará revisar el ingreso de barras del Cúcuta Deportivo en futuros partidos en Tunja y pidió una disculpa pública a la barra local de Boyacá Chicó.

El pronunciamiento de Indeportes Boyacá comenzó con una condena a los disturbios registrados durante el partido. “El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá, lamenta y rechaza los hechos de violencia, acontecidos la noche anterior en el Estadio La Independencia de Tunja, en desarrollo del partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol Colombiano”, expresó.

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La segunda parte del comunicado del Indeportes Boyacá sobre los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta - crédito Indeportes Boyacá
La segunda parte del comunicado del Indeportes Boyacá sobre los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta - crédito Indeportes Boyacá

La solicitud sobre las barras y el pedido de disculpas

Indeportes Boyacá sostuvo que el estadio La Independencia ha recibido más de 500 partidos de fútbol profesional y que en esos “ha primado siempre el respeto, la tolerancia y nuestros ciudadanos han sido protagonistas de un comportamiento ejemplar”, afirmó el organismo departamental.

Tras los daños reportados, la entidad anunció que pedirá a la Comisión Local de Fútbol que evalúe el acceso de las barras del Cúcuta Deportivo a los próximos encuentros que el club dispute en el estadio de Tunja. El comunicado no detalló cuándo se analizará esa solicitud ni qué medidas concretas podrían ser consideradas.

La entidad también dirigió un pedido a la barra local de Boyacá Chicó. “Entretanto, esperamos un pronunciamiento y disculpa pública por parte de la barra local de Boyacá Chicó por los bochornosos hechos de violencia, que bajo ninguna circunstancia aceptaremos ni permitiremos que sucedan en el futuro”, indicó.

En el cierre del comunicado, Indeportes Boyacá ratificó que continuará recibiendo partidos del fútbol colombiano en el departamento, con el objetivo de preservar condiciones de seguridad y convivencia para los asistentes. “En nuestra Boyacá Grande seguiremos abriendo las puertas al fútbol colombiano y velaremos porque el respeto, la paz y tolerancia sigan siendo protagonistas en nuestras tribunas”, concluyó.

Las sillas del estadio departamental Libertad La Independencia de Tunja y la Policía en medio de los disturbios durante el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo - crédito @twtcucuta/X
Las sillas del estadio departamental Libertad La Independencia de Tunja y la Policía en medio de los disturbios durante el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo - crédito @twtcucuta/X

La interrupción del encuentro en Tunja

El compromiso entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo se disputaba en el estadio La Independencia, ubicado en Tunja, capital de Boyacá, cuando el juez central decidió detener las acciones.

De acuerdo a lo ocurrido; mientras se disputaba el minuto 6 del segundo tiempo, el juez central del compromiso detuvo el encuentro ante incidentes protagonizados por las barras local y visitante, en la tribuna oriental, poniendo en riesgo la integridad de aficionados, entre ellos niños y niñas, que disfrutaban del fútbol en paz”, indicó Indeportes Boyacá.

La entidad afirmó que los hechos afectaron a asistentes que no participaban de la confrontación y que habían acudido al estadio para presenciar una jornada del fútbol profesional colombiano. En particular, señaló que entre los espectadores había niños y niñas.

Finalmente, el partido se reanudó y Cúcuta Deportivo venció 1-0 a Boyacá Chicó, con gol de Dayan Pérez. Aún no se anunciaron sanciones oficiales ni se reportaron balances definitivos sobre heridos o capturas.

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