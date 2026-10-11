Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 y enfrentará a Once Caldas: así fueron los penales ante Fortaleza

Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram

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Independiente Santa Fe avanzó por penales a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 tras vencer 9-8 a Fortaleza, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos disputados en el estadio Municipal de Mosquera, el 11 de octubre del 2026. El conjunto dirigido por Pablo Repetto enfrentará a Once Caldas en los cuartos de final del torneo y el ganador de esa llave enfrentará al vencedor del clásico entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín.

El duelo ante el equipo de Manizales se jugará en el estadio Palogrande; sin embargo, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aún no ha anunciado la programación oficial de ese duelo.

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Santa Fe dejó escapar dos ventajas durante el tiempo reglamentario, pero sostuvo la serie desde el punto penal en una definición extensa. Helibelton Palacios convirtió el noveno cobro del cuadro cardenal y selló el 9-8 definitivo, después de que Leonardo Pico fallara su lanzamiento para Fortaleza.

Helibenton Palacio le dio la clasificación a Independiente Santa Fe en los lanzamientos desde el punto penal ante Fortaleza - crédito @santafe_oficial/Instagram

Los anotadores de cada equipo durante la tanda de penales

Fortaleza (8): Herrera, Cuero, Medina, Pisciotti, Solís, Salas, Wilke, Cajares, Pico.

Santa Fe (9): Fagúndez, Obrian, Olivera, Torres, Rodallega, Scarpeta, Toscano, Rivaldo, Helibelton.

Rodallega abrió el camino para Santa Fe

El partido comenzó con dificultades para ambos equipos debido al estado de la cancha en Mosquera. La pelota picaba con irregularidad y complicaba los controles, en un encuentro que Santa Fe asumió con la posesión y Fortaleza esperó replegado para intentar salir en velocidad.

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La primera llegada decisiva fue para el equipo cardenal. A los 20 minutos, Hugo Rodallega inició una acción tras un saque, acompañó la jugada y apareció dentro del área para aprovechar un balón que había quedado suelto luego de una intervención de Palacios. El delantero definió de primera para el 1-0.

Después del gol, Santa Fe perdió parte de su control sobre el juego. Fortaleza ganó terreno, llevó el partido hacia los costados y buscó el arco defendido por Andrés Mosquera Marmolejo mediante centros. La presión visitante tuvo resultado antes del descanso.

Teun Wilke marcó el empate en una jugada que generó reclamos de Santa Fe. Nahuel Bustos estaba tendido sobre el campo por una molestia física, pero el árbitro no detuvo la acción. Fortaleza continuó el ataque; Mafla no logró impedir el centro y Wilke ganó en el área para establecer el 1-1.

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Hugo Rodallega juega en Santa Fe desde 2023 y se ha convertido en referente del club por ganar la Liga BetPlay 2025 y la Superliga 2026 - crédito Colprensa

Un segundo tiempo con dos empates

Santa Fe recuperó la ventaja apenas comenzó la segunda parte. A los 48 minutos, Fortaleza tenía a un jugador fuera del terreno de juego mientras era atendido. Helibelton Palacios habilitó a Fagúndez, que encontró la proyección de Luis Palacios. El atacante ingresó al área, superó a su marcador y definió para el 2-1.

La respuesta de Fortaleza volvió a llegar por arriba y con insistencia sobre una defensa que sufrió en varios pasajes del encuentro. A los 56 minutos, un rebote inesperado del arquero Asprilla dejó el balón para Pulicastro, que definió sin oposición y puso el 2-2.

Barranquilla FC es el único club de la segunda división que está dentro de los ocho mejores equipos de la Copa Colombia - crédito @dimayor/X

Con el marcador igualado, Fortaleza tuvo otra posibilidad a los 72 minutos mediante Wilke, aunque esta vez Asprilla se impuso en el duelo aéreo. Santa Fe perdió presencia ofensiva y se replegó ante el avance de su rival, que mantuvo la presión hasta el cierre.

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La ocasión más clara del final llegó a los 89 minutos, cuando Fortaleza convirtió por medio de Cuero, pero el juez anuló la acción por fuera de lugar. El empate obligó a definir al clasificado en la tanda de penales, que desembocó en la posterior clasificación de Independiente Santa Fe con un resultado de 9 a 8. Leonardo Pico, capitán del equipo, fue el único jugador que erró para “Los Amix”, error que terminó aprovechando Helibelton Palacios para clasificar a los dirigidos por Pablo Repetto.