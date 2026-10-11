Así fue el gol de Radamel Falcao en el partido de leyendas del Manchester United vs Arsenal

El delantero colombiano marcó el segundo gol para su equipo que perdió 3-2 en el partido disputado en Yakarta - crédito champions_impact_official/Instagram

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Radamel Falcao García volvió a marcar con una definición de zurda el sábado 10 de octubre de 2026, durante el partido de leyendas entre Manchester United y North London Legends en Yakarta, Indonesia. El delantero colombiano anotó el empate parcial 2-2, aunque el equipo inglés terminó derrotado 3-2.

El encuentro se disputó en el Estadio Principal Gelora Bung Karno y reunió a exfiguras de ambos clubes. North London Legends, un conjunto integrado mayoritariamente por antiguos jugadores del Arsenal, se impuso con tantos de Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla y Jermaine Pennant.

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La otra anotación del Manchester United Legends fue de Ashley Young. Falcao recibió una asistencia del ecuatoriano Antonio Valencia, controló con la derecha, giró y remató con la izquierda dentro del área.

Valencia elogió al colombiano tras el partido y destacó la oportunidad de compartir nuevamente el campo con él. El exfutbolista escribió en redes sociales: “Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona, ¡mucho mejor!”.

Falcao marcó gol en el partido de leyendas entre exjugadores del Manchester United y jugadores del Arsenal - crédito champions_impact_official/Instagram

Antonio Valencia fue quien habilitó el gol del delantero samario. Falcao respondió al mensaje con una muestra de admiración hacia su excompañero: “El gusto es mío, Antonio Valencia, qué honor compartir cancha contigo. ¡Tremendo pase, crack!”.

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El ecuatoriano integró el Manchester United entre 2009 y 2019, período en el que ganó todos los títulos locales y una Europa League. Falcao compartió equipo con Valencia durante su única temporada en el club inglés.

El atacante colombiano llegó a préstamo desde Mónaco en septiembre de 2014, después de recuperarse de la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le impidió jugar el Mundial de Brasil 2014. Su cesión concluyó en mayo de 2015.

Falcao disputó 29 partidos oficiales con Manchester United, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias bajo la conducción del técnico neerlandés Louis van Gaal. No consiguió títulos con los Red Devils y, durante esa campaña, el entrenador lo envió temporalmente al equipo sub-21.

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Estas fueron las figuras del fútbol mundial que disputaron el partido de leyendas

Radamel Falcao jugó entre 2014 y 2015 en el Manchester United, luego de la lesión de ligamento cruzado que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014 - crédito Champions Impact

Edwin Van Der Sar

Paul Rachubka

Rio Ferdinand

Nemanja Vidić

Ashley Young

Wes Brown

Mikael Silvestre

Antonio Valencia

John O’shea

Ryan Giggs

Eric Djemba-Djemba

Anderson

Darron Gibson

Dimitar Berbatov

Carlos Tevez

Dwight Yorke

Louis Saha

Radamel Falcao

Petr Čech

Łukasz Fabianski

Emmanuel Eboué

Bacary Sagna

Pascal Cygan

Lauren

Philippe Senderos

William Gallas

Ashley Cole

Patrick Vieira

Robert Pires

Gilberto Silva

Santi Cazorla

Jermaine Pennant

Alex Song

Thierry Henry

Nwankwo Kanu

Adebayor

Radamel Falcao jugará partido de leyendas con Atlético Madrid en México

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales

Este no será el primer encuentro de leyendas que tendrá el delantero colombiano, ya que en el mes de noviembre, Radamel Falcao volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid en Puebla, México, para disputar un partido ante el Club América con aval oficial de ambas instituciones. El encuentro reunirá a antiguos jugadores de los dos equipos y marcará su regreso al club español, con el que ganó la Europa League 2011-12 y la Supercopa de Europa.

El amistoso comenzará a las 5:00 p. m. de Colombia en el Estadio Cuauhtémoc, con capacidad para más de 46.000 espectadores. En caso de empate tras dos tiempos de 40 minutos, el ganador se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

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La participación de Falcao fue confirmada por Atlético de Madrid en su página web, donde el atacante apareció en la pieza promocional del evento. El colombiano integrará el plantel rojiblanco junto al uruguayo Diego Godín, el argentino Maxi Rodríguez y el español David Villa.

El delantero llegó al Atlético de Madrid en 2011 y disputó 91 partidos con los Colchoneros. Durante ese ciclo convirtió 70 goles y repartió asistencias, con un papel central en la conquista de la Europa League.