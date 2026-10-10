Junior de Barranquilla vs. Inter Bogotá - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el estadio Romelio Martínez

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del minuto a minuto del partido entre el Junior de Barranquilla y el Internacional de Bogotá, en el estadio Romelio Martínez, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, con señal por televisión del canal Win+ Fútbol.
Partidos de la fecha 14
Jueves 8 de octubre
Fortaleza 1-1 Millonarios
Viernes 9 de octubre
Alianza FC 2-2 Águilas Doradas
Once Caldas 2-1 Llaneros
Sábado 10 de octubre
Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali: 3:30 p. m.
Junior de Barranquilla vs. Internacional de Bogotá: 6:10 p. m.
Domingo 11 de octubre
Jaguares vs. Deportes Tolima
Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo
América de Cali vs. Independiente Medellín
Jueves 22 de octubre
Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto: 8:00 p. m.
Martes 26 de octubre
Santa Fe vs. Bucaramanga: 8:05 p. m.
Internacional de Bogotá pasa por una campaña irregular en el segundo semestre, lo que ha provocado que se encuentre afuera de los ocho primeros con 13 puntos en la decimotercera posición.
Junior de Barranquilla no tiene margen de error en lo que queda de la Liga BetPlay, pues en 11 partidos solo consiguió dos triunfos, tres empates y seis derrotas, suma nueve puntos y le quedan ocho compromisos para lograr 21 unidades.
Avanza la primera fase del campeonato colombiano y cuenta con un partido que llama la atención porque son dos equipos necesitados de una victoria para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares, pero uno de ellos se encuentra obligado a sumar los tres puntos o quedaría prácticamente eliminado.