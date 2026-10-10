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Junior de Barranquilla vs. Inter Bogotá - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el estadio Romelio Martínez

Los tiburones necesitan ganar para no quedar al borde de la eliminación en el campeonato, mientras que el Cóndor busca los tres puntos para mantener opciones de llegar a los ocho primeros

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Junior vs. Internacional de Bogotá
Junior se enfrenta al Internacional de Bogotá en Barranquilla por la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del minuto a minuto del partido entre el Junior de Barranquilla y el Internacional de Bogotá, en el estadio Romelio Martínez, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, con señal por televisión del canal Win+ Fútbol.

19:41 hsHoy

Partidos de la fecha 14

Jueves 8 de octubre

Fortaleza 1-1 Millonarios

Viernes 9 de octubre

Alianza FC 2-2 Águilas Doradas

Once Caldas 2-1 Llaneros

Sábado 10 de octubre

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali: 3:30 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Internacional de Bogotá: 6:10 p. m.

Domingo 11 de octubre

Jaguares vs. Deportes Tolima

Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo

América de Cali vs. Independiente Medellín

Jueves 22 de octubre

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto: 8:00 p. m.

Martes 26 de octubre

Santa Fe vs. Bucaramanga: 8:05 p. m.

19:39 hsHoy

Internacional de Bogotá pasa por una campaña irregular en el segundo semestre, lo que ha provocado que se encuentre afuera de los ocho primeros con 13 puntos en la decimotercera posición.

19:37 hsHoy

Junior de Barranquilla no tiene margen de error en lo que queda de la Liga BetPlay, pues en 11 partidos solo consiguió dos triunfos, tres empates y seis derrotas, suma nueve puntos y le quedan ocho compromisos para lograr 21 unidades.

19:36 hsHoy

Avanza la primera fase del campeonato colombiano y cuenta con un partido que llama la atención porque son dos equipos necesitados de una victoria para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares, pero uno de ellos se encuentra obligado a sumar los tres puntos o quedaría prácticamente eliminado.

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