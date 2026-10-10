Junior de Barranquilla vs. Inter Bogotá - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el estadio Romelio Martínez

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Nairo Quintana y Chris Froome correrán el gran Fondo de Cartagena: así fue el reencuentro entre ambas figuras del ciclismo mundial La llegada del británico a la capital de Bolívar propició un abrazo con el ídolo local, antes de una jornada que reúne aficionados y figuras del ciclismo colombiano e internacional

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras la polémica anécdota que contó un excompañero en Turquía: “Me parece exagerado” Marco Silva defendió al delantero colombiano y atribuyó el relato del brasileño Fred a una conversación distendida entre antiguos colegas del Fenerbahçe, tras las críticas sobre su profesionalismo

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se cansó de los rumores de una posible venta del equipo: “Inventando chismes” El dirigente cuestiona las versiones externas y llama a centrar la atención en el rendimiento del grupo, mientras la entidad mantiene abierta la búsqueda de un eventual socio financiero sólido

Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, dio parte de tranquilidad tras caerle un árbol sobre su carro: “Estoy con algunos traumas” El defensor de la “Mechita” vivió momentos de susto en la capital vallecaucana debido a las fuertes lluvias que se vivieron durante la semana