Ella es María Alejandra López Pérez, la ingeniera que se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026: duró más de 10 años en búsqueda de la corona

Tras quedar como finalista en Miss Universe Colombia 2021 y en Miss Grand International 2023, la pereirana María Alejandra López Pérez conquistó finalmente la corona nacional - @malopezp/IG

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María Alejandra López Pérez, ingeniera industrial de 32 años nacida en Pereira, es la nueva Miss Universe Colombia 2026 como sucesora de Vanessa Pulgarín, tras 13 años de participar en reinados de belleza.

La pereirana recibió la corona el sábado 10 de octubre en Barranquilla y ahora se prepara para representar al país en la edición 75 de Miss Universe que se llevará a cabo en Puerto Rico.

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Dos derrotas que antecedieron la corona

Antes de ganar, la pereirana estuvo a un paso del triunfo en dos ocasiones. En 2021 quedó como primera finalista de Miss Universe Colombia, detrás de la cartagenera Valeria Ayos, dejándola una vez más con el sueño frustrado de representar al país en un certamen internacional.

María Alejandra López, Miss Grand Colombia, se robó todas las miradas en el show preliminar del concurso en el que representa al país - crédito @malopezp/Instagram

Dos años más tarde, en Miss Grand International 2023, celebrado en Vietnam, terminó como segunda finalista entre 68 candidatas, un resultado que muchos colombianos en redes sociales calificaron como un robo de corona.

Esa acumulación de segundos puestos marcó su discurso en la gala final. “Quiero que el mundo y el universo conozcan la mujer que soy, humilde, una mujer entregada, una mujer amante a su familia, de su país, amante de servir”, dijo López Pérez ante el público.

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En la ronda final agregó que es una mujer que “se ha transformado desde su interior, que ha honrado sus raíces, que ha mirado adentro y las ha transformado en algo positivo, que ha superado todos los límites que la vida ha puesto, que quizás ha tenido el corazón roto muchas veces, pero cada vez se levanta más fuerte”.

Desde Risaralda hasta el mundo

María Alejandra López representó a Colombia en Miss Mundo en 2015 después de haber sido participante en Señorita Colombia - crédito Facebook

El recorrido de López Pérez en los reinados comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza celebrado en Cartagena. Allí obtuvo el título de primera princesa y el premio al Rostro Jolie, en una edición donde compitió junto a Paulina Vega Dieppa, quien un año después se coronaría Miss Universo 2014.

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Un mes después de esa competencia, el 12 de diciembre de 2013, viajó a Bolivia y se consagró ganadora de Reina Hispanoamericana frente a candidatas de América Latina, el Caribe y España. En 2014 sumó otro título internacional al imponerse en Miss Caraïbes Hibiscus, certamen disputado en la isla de San Martín.

En 2015 fue elegida Miss Mundo Colombia en Bogotá. Con esa banda representó al país en Miss World, celebrado en Sanya, China, donde no logró clasificar a la fase semifinal.

La semana que terminó en corona

Fotografía tomada de Instagram @malopezp

La definición del título nacional 2026 tuvo lugar en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla. Esta competencia final quedó entre cinco candidatas: Lauren Escandón Salazar (Región Andina), Marly Yulied Velásquez Marín (Medellín), Andrea Aguilera Arroyave (Antioquia), Susana del Portillo Olivo (Valle del Cauca) y López Pérez, por Risaralda.

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Del Portillo quedó como cuarta finalista, Aguilera como tercera y Escandón como segunda. La decisión final se definió entre Medellín y Risaralda, y fue la pereirana la que se quedó con el título. Velásquez Marín, representante de Medellín, resultó virreina.

Durante la semana de concentración previa a la gala, López Pérez ya había mostrado su favoritismo. Ganó el premio Miss Figura Bodytech el 7 de octubre y, poco después, el reconocimiento Miss Bulova Time, enfocado en liderazgo, comunicación e impacto social, según el registro de El Heraldo.

Ingeniera, políglota y heredera de una corona familiar

María Alejandra López es la representante de Colombia en el certamen Miss Grand International - crédito @malopezp/Instagram

López Pérez nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira y mide 1,76 metros. Es ingeniera industrial egresada de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, donde cursó la carrera con una beca mientras daba sus primeros pasos en los certámenes de belleza.

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Los reinados le vienen de familia: su madre fue reina de belleza en Risaralda en 1990. De niña vivió seis años en Florida, Estados Unidos, experiencia de la que conserva el dominio del inglés. Además del español y ese idioma, habla francés con fluidez.

Colombia busca su tercera corona universal

Con el título nacional asegurado, López Pérez viajará a San Juan, Puerto Rico, para competir en la edición 75 de Miss Universe, programada para el 24 de noviembre. Buscará allí la tercera corona universal para Colombia, después de los triunfos de Luz Marina Zuluaga en 1958 y de Paulina Vega en 2014.

La nueva Miss Universe Colombia participó en el Concurso Nacional de Belleza ocupando el puesto de primera princesa - crédito @missosologycol/IG

El vínculo entre ambas bellezas trasciende la coincidencia de certamen. Según recordó Minuto60, en 2023, durante la participación de López Pérez en Miss Grand International, Paulina Vega le dejó un mensaje de apoyo en redes sociales.

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La nueva soberana nacional afronta ahora la última etapa de una carrera que combina formación profesional, dominio de idiomas y más de una década de constancia en las pasarelas. Su paso por San Juan será, para la pereirana, la posibilidad de transformar 13 años de intentos en la corona que persiguió desde 2013.