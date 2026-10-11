La Mijita reapareció con voz entrecortada tras polémica con Camilo Cifuentes, señalado de serle infiel a su novia embarazada: “Soy humana”

La creadora de contenido destacó su vínculo con el país y agradeció el apoyo recibido en medio de la polémica por su relación con Camilo Cifuentes - crédito La Mijita / TikTok

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La creadora de contenido española Anthía López, conocida como La Mijita, reapareció en TikTok con un mensaje en el que, con la voz entrecortada, defendió su vínculo con Colombia y agradeció el respaldo de quienes la acompañan en medio de la polémica que involucra al popular Camilo Cifuentes, que se dedica a apoyar a vendedores ambulantes.

El video de la joven fue publicado el 10 de octubre de 2026 y estuvo acompañado por imágenes de las actividades de ayuda que realizó tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente colombiano el 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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En la grabación no se refirió de forma directa a Cifuentes ni a los señalamientos sobre una presunta infidelidad, pero expresó que las cosas buenas que ha hecho por el país no pueden borrarse por las “circunstancias” y los momentos difíciles que ha atravesado últimamente.

La polémica sigue encendida en las plataformas digitales y cada pronunciamiento se vuelve viral - crédito La Mijita / Instagram

La Mijita defendió su compromiso con las familias afectadas

“Mijos y mijas, hoy vengo a hablarles con el corazón en la mano”, dijo la joven al iniciar su video en el que explicó que, dos meses atrás, sintió que no podía permanecer al margen ante la situación de las familias que perdieron sus hogares y pertenencias por el fuerte sismo.

La española afirmó que quiso hacer algo por la tierra que la acogió tan bien: “Decidí devolverle a Colombia un poquito del amor que Colombia y los colombianos me han dado. Colombia es el país que siempre me ha hecho feliz y que me salvó de la depresión, y sentí que lo mínimo que podía hacer era dar todo por este país”.

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En otro de los apartados del mensaje dijo: “Sé que no soy perfecta, soy humana, pero creo que las cosas buenas que hacemos de corazón no deberían de borrarse por las circunstancias (sic)”.

El video alternó sus palabras con imágenes de las jornadas de apoyo en las zonas afectadas. La joven señaló que las necesidades no han terminado y reiteró que mantendrá su colaboración: “Todavía queda mucho por hacer por las familias afectadas por el terremoto y seguiré estando presente en todo lo que esté en mis manos”.

La descripción que acompañó el emotivo video sorprendió a sus seguidores y haters - crédito La Mijita / TikTok

La influenciadora agradeció el respaldo de sus seguidores

En la descripción de su publicación, La Mijita agradeció a quienes siguen cerca de ella y describió la experiencia de ayudar a los damnificados como un hecho que la marcó. “Esto no termina aquí. Colombia sigue contando conmigo”.

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Además, uno de los apartados fue tomado por algunos como una pulla a Camilo Cifuentes: “El amor verdadero se demuestra con hechos y el mío por Colombia sigue intacto”, dijo en el video, antes de agradecer a quienes continúan confiando en ella.

Entre las reacciones a su mensaje se encuentran algunas de internautas que la juzgan por lo ocurrido: “¿Por qué si son tan buenos, por qué le hacen daño a una mujer?” y “¿Básicamente que dejen de decirle moza porque hizo donaciones?”.

En contraste, hay otros que la defienden: “Esa muchacha también fue engañada” y “No pares bolas, que en Colombia nos gusta mucho el chisme”. “Tú pasa de todo y no le des mente”.

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La joven envió un mensaje de agradecimiento a los que han creído en ella - crédito La Mijita / Instagram

El mensaje llegó en medio de la controversia con Camilo Cifuentes

La reaparición de La Mijita se produjo después de que su nombre quedara vinculado a una polémica sentimental con Camilo Cifuentes. El creador de contenido fue señalado en redes sociales de haber tenido una relación sentimental con La Mijita mientras continuaba jurándole amor a María Camila Sepúlveda, que está embarazada de su primer hijo.

La controversia tomó fuerza tras la confirmación de la ruptura entre Cifuentes y Sepúlveda. Posteriormente, en redes sociales circularon supuestas conversaciones e imágenes del creador junto a La Mijita, material que alimentó las versiones sobre una relación paralela.

La española ya había respondido a los cuestionamientos, cuando negó ser la responsable de la separación y pidió respeto por su intimidad. Por su parte, María Camila difundió capturas de conversaciones en las que, según dijo, Cifuentes le expresaba que quería construir una vida junto a ella al mismo tiempo que estaba con otra persona.

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Por su parte, Camilo Cifuentes admitió durante una transmisión en vivo junto a Westcol y Blessd que cometió errores en el manejo de la situación y reconoció que no fue claro ni honesto con ninguna de las dos mujeres.

Del mismo modo, afirmó que se interesó en la creadora de contenido española después de conocerla en una jornada de ayuda social: “Yo no le fui sincero a La Mijita. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo”.

Mientras tanto, Camilo Cifuentes sigue recibiendo críticas en sus perfiles digitales. El debate sigue dividido entre usuarios que cuestionan su conducta y quienes resaltan el trabajo social que ambos habían mostrado antes de la polémica.

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