América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay en el estadio Pascual Guerrero

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Independiente Medellín en la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. El duelo tiene como sede el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y enfrenta a dos de los equipos clasificados entre los ocho mejores.
Siga aquí todas las incidencias del compromiso programado para las 8:15 p. m. y que puede definir al primer clasificado a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano.
11:38 hsHoy
Ficha del partido
- América de Cali vs. Independiente Medellín - Fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026
- Lugar: Estadio Pascual Guerrero - Cali, Colombia
- Fecha y hora: Domingo 11 de octubre- 8:15 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play