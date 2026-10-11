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América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay en el estadio Pascual Guerrero

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

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América vs. Medellín
Medellín llegó a tres partidos sin victoria, mientras que América hila tres partidos sin conocer la derrota - crédito América de Cali

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Independiente Medellín en la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. El duelo tiene como sede el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y enfrenta a dos de los equipos clasificados entre los ocho mejores.

Siga aquí todas las incidencias del compromiso programado para las 8:15 p. m. y que puede definir al primer clasificado a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano.

11:38 hsHoy

Ficha del partido

  • América de Cali vs. Independiente Medellín - Fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026
  • Lugar: Estadio Pascual Guerrero - Cali, Colombia
  • Fecha y hora: Domingo 11 de octubre- 8:15 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

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