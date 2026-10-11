América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay en el estadio Pascual Guerrero

Medellín llegó a tres partidos sin victoria, mientras que América hila tres partidos sin conocer la derrota - crédito América de Cali

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Independiente Medellín en la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. El duelo tiene como sede el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y enfrenta a dos de los equipos clasificados entre los ocho mejores.

Siga aquí todas las incidencias del compromiso programado para las 8:15 p. m. y que puede definir al primer clasificado a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano.