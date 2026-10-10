Deportes

América de Cali vs. Medellín: hora y canal de televisión para ver el clásico de rojos por la Liga BetPlay

El líder del campeonato colombiano recibe al Poderoso de la Montaña, que viene de tres encuentros sin ganar y cediendo terreno en la tabla de posiciones

América vs. Medellín
América de Cali e Independiente Medellín se verán las caras por la fecha 14 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
Guardar

La fecha 14 de la Liga BetPlay continúa este puente festivo del 12 de octubre con varios encuentros importantes, en medio de varios juegos aplazados, otros adelantados y una tabla de posiciones que parece consolidar a los ocho primeros, debido a las diferencias entre el octavo y el resto de clubes de abajo.

América de Cali, el líder del campeonato, se verá la cara con el Medellín, uno de los clubes en el grupo principal de la clasificación, pero que no pasa por su mejor momento en los últimos tres encuentros y llegará débil a uno de los clásicos históricos del fútbol colombiano.

PUBLICIDAD

De otro lado, los Diablos Rojos están en medio de rumores acerca de un cambio de dueños muy pronto, un tema que ha generado debate porque, hace un tiempo, el máximo accionista, Tulio Gómez, afirmó estar abierto a escuchar ofertas para vender, pero aclaró en las últimas horas una versión sobre el asunto.

Hora y dónde ver América vs. Medellín

Uno de los duelos de mayor interés se verá en la capital vallecaucana, donde los locales, a la espera de que el público los acompañe de la mejor manera, enfrentarán a un equipo que está necesitado de un buen resultado para recuperar la confianza con los hinchas y consigo mismo.

PUBLICIDAD

América de Cali recibirá al Independiente Medellín desde las 8:15 p. m. del domingo 11 de octubre. Los aficionados que no puedan asistir al encuentro lo podrán ver en el canal deportivo Win+Fútbol y por la plataforma Win Play para sus suscriptores desde cualquier dispositivo.

Con gol de Yeison "Peinadito" Guzmán, el rojo del Valle del Cauca venció a Águilas en el Pascual Guerrero-crédito @AmericadeCali/X
América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 27 puntos, a solo tres de llegar a la cifra ideal de 30 unidades - crédito @AmericadeCali/X

El partido se realizará en el estadio Pascual Guerrero, uno de los escenarios con mayor historia en el fútbol colombiano, con capacidad aproximada para 35.000 personas, pero con algunas restricciones producto del terremoto del 10 de agosto, que dejó algunos daños en la estructura de la tribuna occidental.

Medellín llega a este partido con tres jornadas seguidas sin ganar, que fueron un empate y dos derrotas, las cuales se dieron ante otros grandes como el Junior de Barranquilla, por 2-0, y Santa Fe por la mínima diferencia en Itagüí, lo que dejó preocupación porque el equipo ya no rinde como en jornadas anteriores.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
El último triunfo del Medellín fue contra Jaguares por 2-1 en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 11 el 22 de septiembre - crédito David Jaramillo/Colprensa

Se espera una buena cantidad de público para el clásico, pese a que, en las últimas presentaciones, los simpatizantes del América no han llenado el Pascual Guerrero y una de las razones es por las campañas anteriores, en las que no consiguió el título y lleva seis años de sequía.

“No hemos recibido dinero alguno”

América de Cali no ha sido vendido, afirmó su máximo accionista, Tulio Gómez, a las 10:00 a. m. del sábado 10 de octubre de 2026. El dirigente negó que el club haya recibido dinero por una negociación y atribuyó las versiones a rumores que buscan generar incertidumbre.

Gómez aseguró que quienes difundieron que la venta ya se había concretado también afirmaron que el club había recibido anticipos de grandes sumas. “A hoy, sábado 10 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., el club NO HA SIDO VENDIDO y NO HEMOS RECIBIDO DINERO ALGUNO por concepto de una supuesta venta”, escribió en un comunicado.

El máximo accionista de la "Mechita" desmintió la venta del América de Cali y confirmó que el club sigue bajo su propiedad-crédito @tulioagomez/X
El máximo accionista de la "Mechita" desmintió la venta del América de Cali y confirmó que el club sigue bajo su propiedad-crédito @tulioagomez/X

La familia Gómez mantiene conversaciones con distintos fondos de inversión interesados en la institución, pero ninguna negociación ha llegado a una definición. El objetivo, según el dirigente, es encontrar un grupo con capacidad económica y deportiva que respete la historia, los colores y la hinchada del equipo.

El máximo accionista cuestionó que las versiones aparecieran cuando el equipo ocupa los primeros lugares y compite como protagonista. También sostuvo que, si existe un acuerdo definitivo, la familia Gómez lo comunicará de forma oficial y transparente.

Temas Relacionados

América vs. MedellínHora y dónde ver América vs. MedellínAmérica de CaliIndependiente MedellínLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Inter Bogotá - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el estadio Romelio Martínez

Los tiburones necesitan ganar para no quedar al borde de la eliminación en el campeonato, mientras que el Cóndor busca los tres puntos para mantener opciones de llegar a los ocho primeros

Junior vs. Inter Bogotá - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el estadio Romelio Martínez

Crisis de técnicos en el fútbol colombiano: van 10 entrenadores que perdieron su trabajo

René Rosero, del Deportivo Pasto, se convirtió en el nuevo timonel “descabezado” previo a la fecha 14 de la Liga BetPlay y con menos de dos meses en el cargo

Crisis de técnicos en el fútbol colombiano: van 10 entrenadores que perdieron su trabajo

Junior de Barranquilla rompería el mercado de fichajes con un jugador que pasó por la selección Colombia: “Un excelente nombre”

El conjunto Tiburón, que está a punto de ser eliminado en la Liga BetPlay, buscaría a un defensor que estaría disponible para negociar a finales de 2026

Junior de Barranquilla rompería el mercado de fichajes con un jugador que pasó por la selección Colombia: “Un excelente nombre”

Nairo Quintana y Chris Froome correrán el gran Fondo de Cartagena: así fue el reencuentro entre ambas figuras del ciclismo mundial

La llegada del británico a la capital de Bolívar propició un abrazo con el ídolo local, antes de una jornada que reúne aficionados y figuras del ciclismo colombiano e internacional

Nairo Quintana y Chris Froome correrán el gran Fondo de Cartagena: así fue el reencuentro entre ambas figuras del ciclismo mundial

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras la polémica anécdota que contó un excompañero en Turquía: “Me parece exagerado”

Marco Silva defendió al delantero colombiano y atribuyó el relato del brasileño Fred a una conversación distendida entre antiguos colegas del Fenerbahçe, tras las críticas sobre su profesionalismo

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras la polémica anécdota que contó un excompañero en Turquía: “Me parece exagerado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón respondió de forma tajante a los seguidores que le preguntan por el padre de su hija: “Dulce María no tiene papá”

Juliana Calderón respondió de forma tajante a los seguidores que le preguntan por el padre de su hija: “Dulce María no tiene papá”

Dominica Duque confirmó su noviazgo con el hijo del empresario Mario Hernández y contó cómo le va con su suegro: “Soy muy feliz”

Margarita Rosa de Francisco volvió a entrar al quirófano y se sometió a una cirugía de cadera: “Por fin”

Miguel Melfi, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, salió ileso del terremoto en Panamá: Karen Sevillano reveló su estado de salud

Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

Deportes

Junior vs. Inter Bogotá - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Inter Bogotá - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el estadio Romelio Martínez

Crisis de técnicos en el fútbol colombiano: van 10 entrenadores que perdieron su trabajo

Junior de Barranquilla rompería el mercado de fichajes con un jugador que pasó por la selección Colombia: “Un excelente nombre”

Nairo Quintana y Chris Froome correrán el gran Fondo de Cartagena: así fue el reencuentro entre ambas figuras del ciclismo mundial

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras la polémica anécdota que contó un excompañero en Turquía: “Me parece exagerado”