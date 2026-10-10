América de Cali vs. Medellín: hora y canal de televisión para ver el clásico de rojos por la Liga BetPlay

América de Cali e Independiente Medellín se verán las caras por la fecha 14 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

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La fecha 14 de la Liga BetPlay continúa este puente festivo del 12 de octubre con varios encuentros importantes, en medio de varios juegos aplazados, otros adelantados y una tabla de posiciones que parece consolidar a los ocho primeros, debido a las diferencias entre el octavo y el resto de clubes de abajo.

América de Cali, el líder del campeonato, se verá la cara con el Medellín, uno de los clubes en el grupo principal de la clasificación, pero que no pasa por su mejor momento en los últimos tres encuentros y llegará débil a uno de los clásicos históricos del fútbol colombiano.

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De otro lado, los Diablos Rojos están en medio de rumores acerca de un cambio de dueños muy pronto, un tema que ha generado debate porque, hace un tiempo, el máximo accionista, Tulio Gómez, afirmó estar abierto a escuchar ofertas para vender, pero aclaró en las últimas horas una versión sobre el asunto.

Hora y dónde ver América vs. Medellín

Uno de los duelos de mayor interés se verá en la capital vallecaucana, donde los locales, a la espera de que el público los acompañe de la mejor manera, enfrentarán a un equipo que está necesitado de un buen resultado para recuperar la confianza con los hinchas y consigo mismo.

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América de Cali recibirá al Independiente Medellín desde las 8:15 p. m. del domingo 11 de octubre. Los aficionados que no puedan asistir al encuentro lo podrán ver en el canal deportivo Win+Fútbol y por la plataforma Win Play para sus suscriptores desde cualquier dispositivo.

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 27 puntos, a solo tres de llegar a la cifra ideal de 30 unidades - crédito @AmericadeCali/X

El partido se realizará en el estadio Pascual Guerrero, uno de los escenarios con mayor historia en el fútbol colombiano, con capacidad aproximada para 35.000 personas, pero con algunas restricciones producto del terremoto del 10 de agosto, que dejó algunos daños en la estructura de la tribuna occidental.

Medellín llega a este partido con tres jornadas seguidas sin ganar, que fueron un empate y dos derrotas, las cuales se dieron ante otros grandes como el Junior de Barranquilla, por 2-0, y Santa Fe por la mínima diferencia en Itagüí, lo que dejó preocupación porque el equipo ya no rinde como en jornadas anteriores.

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El último triunfo del Medellín fue contra Jaguares por 2-1 en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 11 el 22 de septiembre - crédito David Jaramillo/Colprensa

Se espera una buena cantidad de público para el clásico, pese a que, en las últimas presentaciones, los simpatizantes del América no han llenado el Pascual Guerrero y una de las razones es por las campañas anteriores, en las que no consiguió el título y lleva seis años de sequía.

“No hemos recibido dinero alguno”

América de Cali no ha sido vendido, afirmó su máximo accionista, Tulio Gómez, a las 10:00 a. m. del sábado 10 de octubre de 2026. El dirigente negó que el club haya recibido dinero por una negociación y atribuyó las versiones a rumores que buscan generar incertidumbre.

Gómez aseguró que quienes difundieron que la venta ya se había concretado también afirmaron que el club había recibido anticipos de grandes sumas. “A hoy, sábado 10 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., el club NO HA SIDO VENDIDO y NO HEMOS RECIBIDO DINERO ALGUNO por concepto de una supuesta venta”, escribió en un comunicado.

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El máximo accionista de la "Mechita" desmintió la venta del América de Cali y confirmó que el club sigue bajo su propiedad-crédito @tulioagomez/X

La familia Gómez mantiene conversaciones con distintos fondos de inversión interesados en la institución, pero ninguna negociación ha llegado a una definición. El objetivo, según el dirigente, es encontrar un grupo con capacidad económica y deportiva que respete la historia, los colores y la hinchada del equipo.

El máximo accionista cuestionó que las versiones aparecieran cuando el equipo ocupa los primeros lugares y compite como protagonista. También sostuvo que, si existe un acuerdo definitivo, la familia Gómez lo comunicará de forma oficial y transparente.