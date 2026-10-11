Las millonarias empresas que estarían vinculadas al exsecretario general de la Fundación San José: fue el que expidió el título falso de Juliana Guerrero

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, que fungió como secretario general de la Fundación Universitaria San José y fue el que autorizó los títulos a Juliana Guerrero - crédito San José Fundación de Educación Superior/Facebook

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Luis Carlos Gutiérrez, conocido en el país por ser el secretario general de la Fundación de Educación Superior San José —la institución privada de Bogotá en el centro del escándalo por la presunta expedición de títulos irregulares a servidores públicos—, firmó el diploma apócrifo de Juliana Guerrero y recibió por ello una condena de 36 meses de prisión que no cumplirá en la cárcel, gracias a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Mientras encabezaba la oficina encargada de certificar diplomas en esa institución, una empresa registrada a su nombre para prestar servicios de educación universitaria declaró ingresos por 6.602 millones de pesos en su primer año de operación.

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La sociedad, LC Gutiérrez Asesorías, fue creada el 14 de enero de 2025 y declaró como actividad principal la educación universitaria. Durante los ocho meses siguientes, hasta que la Fundación San José destituyó a Gutiérrez el 22 de septiembre de ese año, el entonces secretario general figuraría vinculado a una firma del mismo sector educativo que él supervisaba, según documentos de Cámara y Comercio reveladas por la revista Cambio.

El caso del diploma de Guerrero —exfuncionaria del gobierno Petro que habría usado el título para acreditar requisitos de formación en su cargo— derivó en cargos aceptados tanto por ella como por Gutiérrez, la vigilancia especial del Ministerio de Educación sobre la Fundación y cuestionamientos sobre los registros de cientos de diplomas.

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La senadora Jennifer Pedraza señaló que 779 servidores públicos poseen diplomas de la Fundación San José con irregularidades en sus registros - crédito Colprensa - @ConcejoDeBogota/X

Además, la entonces representante a la Cámara y ahora senadora Jennifer Pedraza aseguró que 779 servidores públicos tienen diplomas de la institución con irregularidades en sus registros.

Una empresa de educación con ingresos de 6.602 millones mientras Gutiérrez certificaba títulos

LC Gutiérrez Asesorías se constituyó mediante documento privado de un accionista único, cuya identidad no figura en el certificado de existencia y representación legal. La firma fue registrada inicialmente en Soacha y trasladó su domicilio a Bogotá ocho días después.

Gutiérrez, ingeniero de sistemas graduado de la propia Fundación San José, ya ocupaba la secretaría general cuando nació la compañía. Aunque su objeto social permite cualquier actividad lícita, la empresa declaró como actividad principal la educación universitaria y como secundaria la educación de instituciones universitarias.

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Al renovar la matrícula mercantil el 1 de abril de 2026, la sociedad reportó 6.602 millones de pesos de ingresos, todos asociados a servicios de educación universitaria. La cifra superó los 5.311 millones declarados por Instituto Triángulo, una sociedad de colegios administrada por Francisco Pareja, fundador de la Fundación San José, y los 4.585 millones informados por Springfield, otra de sus empresas.

La compañía había sido creada con un capital de 50 millones de pesos. Un año después, sus estados financieros registraron una utilidad de 1.492 millones de pesos, luego de gastos e impuestos, activos por 2.497 millones y cerca de 2.000 millones invertidos en propiedades. También declaró 811 millones por concepto de impuestos. Los registros públicos no detallan quiénes contrataron a LC Gutiérrez Asesorías ni el origen de esos ingresos, y tampoco contienen documentos que vinculen a la firma con la Fundación San José, el título de Guerrero u otros diplomas de la institución.

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El traspaso de sociedades y propiedades a la esposa del exsecretario

El Ministerio de Educación dispuso una medida de vigilancia especial sobre la Fundación de Educación Superior San José tras el escándalo de títulos - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook

La representación legal de LC Gutiérrez Asesorías cambió el 4 de agosto de 2025, cuando Eloira Margoth Cogollo Caro, esposa del exsecretario, fue designada para el cargo. El nombramiento quedó inscrito el 17 de septiembre, cinco días antes de la destitución de Gutiérrez, según información revelada por Cambio.

El 4 de noviembre de ese año, seis semanas después de su salida de la Fundación, Cogollo Caro inscribió una situación de control sobre la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese mismo día se registró una situación equivalente sobre Sociedad de Inversiones Inmobiliarias Martínez & Cía. S.A.S.

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Las dos compañías, junto con Inversiones Inmobiliarias Cogollo S.A.S., tienen registrados el mismo correo electrónico vinculado a las presuntas iniciales de Gutiérrez, el mismo número de teléfono y la misma dirección. Cogollo Caro figura como gerente de las tres sociedades y como controlante de Inversiones Inmobiliarias Cogollo desde su constitución, en marzo de 2025. Martínez & Cía. e Inversiones Inmobiliarias Cogollo fueron creadas el 11 y el 12 de ese mismo mes, con un día de diferencia, y sus certificados repiten casi en los mismos términos el objeto social y las facultades de la gerencia.

Hasta 2024, el patrimonio inmobiliario de Gutiérrez estaba compuesto por viviendas adquiridas mediante pagos a plazos en Mosquera, Cundinamarca. Según datos conocidos por Cambio, en junio de ese año, Davivienda le transfirió un apartamento por la finalización de un leasing habitacional valorado en 111 millones de pesos; en septiembre recibió una casa y un parqueadero tras pagar 13 millones como cuota final. En mayo de 2024 también había comprado una casa con parqueadero por 220 millones de pesos.

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El 28 de abril de 2025, antes de que el caso de Guerrero se conociera públicamente, Gutiérrez aportó esos cinco inmuebles a Martínez & Cía. con un avalúo conjunto de 601 millones. Una semana más tarde, Cogollo Caro transfirió a su propia sociedad seis inmuebles de Mosquera que había comprado entre 2022 y 2024. Después de esos aportes, las empresas comenzaron a adquirir nuevas propiedades.

Luis Carlos Gutiérrez recibió una condena de 36 meses de prisión tras admitir la firma del diploma apócrifo de Juliana Guerrero - crédito Fundación Universitaria San José

Martínez & Cía. pagó 215 millones de pesos por un apartamento con parqueadero en Zipaquirá en mayo de 2025 y desembolsó otros 90 millones por un local sobre la Troncal de Occidente en julio. Ese mes, el 15 de julio, LC Gutiérrez Asesorías compró un apartamento en Bogotá por 1.300 millones de pesos, sin que en el certificado de tradición figure una hipoteca que respaldara la operación.

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Al día siguiente de la destitución de Gutiérrez, su esposa compró un lote en Chaguaní, Cundinamarca, por 30 millones de pesos. LC Gutiérrez Asesorías adquirió el 9 de octubre una casa y un parqueadero en Mosquera por 484 millones.

El 20 de mayo de 2026, cuando el Ministerio de Educación ya había puesto a la Fundación San José bajo vigilancia especial, Martínez & Cía. e Inversiones Inmobiliarias Cogollo compraron dos casas y dos parqueaderos adicionales en Mosquera por 565 millones de pesos. Entre 2022 y 2026, Gutiérrez, su esposa y las tres sociedades habrían firmado escrituras de compra por cerca de 4.100 millones de pesos; alrededor de 2.650 millones correspondieron a adquisiciones realizadas por las empresas desde 2025.

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El 27 de agosto de 2026, 11 días antes de la condena contra Gutiérrez, LC Gutiérrez Asesorías y Martínez & Cía. constituyeron en una notaría de Pasto una hipoteca sobre el apartamento de Bogotá comprado por 1.300 millones de pesos. El acreedor fue Electronova Ingeniería, una empresa de instalaciones eléctricas creada en Pasto en marzo de 2025, sin contratos estatales ni relación conocida con el exsecretario.

Entretanto, Luis Carlos Gutiérrez no atendió solicitudes del medio para aclarar cualquier duda sobre las tres empresas que estarían vinculadas a su nombre o el registro de personas o entidades a las que prestó servicios su empresa de educación universitaria mientras estaba al frente de la oficina que certificaba los títulos de la Fundación San José.