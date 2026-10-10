Hijo de Sara Uribe respaldó la relación de su madre con Camilo Méndez y ella habló sobre la posibilidad de tener un bebé: “No cierro las puertas”

Jacobo, hijo de Sara Uribe, aclaró qué piensa sobre la relación sentimental de su madre con Camilo Méndez con la alegría que lo caracteriza - crédito Sara Uribe / Instagram

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Jacobo, el hijo de la modelo Sara Uribe y el exfutbolista Freddy Guarín, se refirió a la relación de su madre con el cantautor vallenato Camilo Méndez, según lo compartió la presentadora en un video publicado en sus redes sociales, con el que disipó los rumores sobre cómo podría sentirse el menor con la llegada del cantante de música vallenata a la vida de su madre.

El niño nació el 23 de enero de 2019 y a sus siete años se mostró muy maduro con la respuesta que le dio a su madre sobre lo que opina de su pareja sentimental. La reacción del menor se conoció meses después de que la figura de televisión confirmara su noviazgo con el cantante de vallenato.

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En la grabación difundida por Sara Uribe a través de Instagram, Jacobo dejó clara su posición frente a la nueva etapa sentimental de su mamá: “Si mi mamá la respeta y está feliz, yo voy a estar feliz”, expresó el niño, que es fruto de la relación que la creadora de contenido tuvo con el exfutbolista Freddy Guarín.

El mensaje fue compartido después de varias publicaciones en las que se muestra cómo Uribe y Méndez disfrutan momentos de su vida juntos.

La conductora aseguró que se siente plena junto a su hijo de 7 años, aunque dejó abierta una posibilidad que dependería de un acuerdo futuro con el artista vallenato - crédito @sara_uribe/Instagram

La presentadora habló sobre la posibilidad de tener otro hijo

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario le consultó a Sara Uribe si contempla convertirse en madre por segunda vez ahora que tiene una relación con el intérprete vallenato. La respuesta de la presentadora se viralizó en redes sociales.

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“Por ahora, estoy feliz siendo mamá de Jacobo y creo que no quiero tener más hijos”, expresó. La influenciadora explicó que ha procurado estar presente en la vida del niño pese a las exigencias que implican su trabajo, sus responsabilidades y sus actividades personales.

Uribe relató que comparte distintas actividades con su hijo, entre ellas sesiones de estudio, viajes y planes cotidianos. También indicó que Jacobo la acompaña en ocasiones a la peluquería, un detalle con el que describió la cercanía que mantienen en el día a día.

“Ser una mamá tan presente no ha sido fácil. Trabajo, tengo mis responsabilidades, mi vida social y, aun así, procuro estar en cada etapa de su vida”, afirmó la presentadora en su respuesta. Para ella, la maternidad ha representado una experiencia que ha construido de manera constante junto al niño.

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El menor expresó su apoyo a la nueva etapa sentimental de la presentadora, quien después respondió si contempla ampliar su familia - crédito Sara Uribe / Instagram

Una decisión que Sara Uribe plantea en pareja

Aunque la presentadora señaló que actualmente no se ve con más hijos, no descartó por completo la posibilidad de ampliar su familia en el futuro. Su postura, según explicó, dependería de una conversación con su pareja y de una decisión tomada entre ambos.

“No cierro las puertas a nada, porque si algún día mi pareja desea tener hijos, sería una conversación y una decisión de los dos”, expresó Uribe. La declaración abrió la posibilidad de que el tema se aborde más adelante con Méndez, aunque dejó claro que no es una prioridad en este momento.

La famosa cerró su mensaje al referirse al presente que vive con Jacobo: “Hoy disfruto muchísimo esta etapa y la vida que hemos construido juntos”, sostuvo. “Por ahora, todo mi amor de mamá es para Jacobo”.

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La respuesta de Sara Uribe fue muy consciente sobre su presente y lo que podría llegar a pasar - crédito Sara Uribe / Instagram

Sara Uribe y Camilo Méndez hicieron pública su relación en agosto de 2026

La cercanía entre la presentadora y Camilo Méndez comenzó a llamar la atención de sus seguidores por las interacciones que ambos mantenían en redes sociales. Con el paso de las semanas, las publicaciones confirmaron que el vínculo había trascendido la amistad y que la exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

La pareja ya no evita mostrar su relación ante el público, pues en distintas historias, fotografías y videos se les ha visto juntos, con mensajes de afecto y planes compartidos. Así, la presentadora ha dejado ver una faceta personal que durante un tiempo mantuvo alejada de la exposición pública.

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La propuesta de Camilo Méndez a Sara Uribe tuvo lugar durante la noche del sábado 29 de agosto y estuvo acompañada de flores, luces, rosas y una cena - crédito @camilomendezoficial/Instagram

El anuncio también generó preguntas entre sus seguidores, en especial por la vida familiar de Uribe y su relación con Jacobo. Sin embargo, la conductora ha señalado en varias oportunidades que la maternidad ocupa un lugar central en su rutina y que procura acompañar a su hijo en cada una de sus etapas.