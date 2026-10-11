Se apaga la era de Nairo Quintana: expertos analizan la crisis del ciclismo colombiano y la falta de relevo en la élite mundial

El retiro de Nairo Quintana reabre el debate sobre el futuro del ciclismo colombiano y la formación de nuevas figuras para competir en Europa -crédito Visuales IA

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El ciclismo colombiano demostró que puede formar corredores capaces de disputar las carreras más importantes del calendario internacional. Nairo Quintana ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016; Egan Bernal conquistó el Tour de Francia en 2019 y se convirtió en el primer latinoamericano en conseguirlo. Sin embargo, mantener esa presencia en la élite ha resultado más difícil que alcanzar la cima.

El retiro profesional de Quintana, prócer del ciclismo nacional, después de disputar el Giro dell’Emilia el 3 de octubre de 2026, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el país lleva años intentando responder: ¿Qué necesita Colombia para que aparezcan nuevos corredores capaces de asumir el protagonismo de sus referentes?

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La discusión no se limita a encontrar a otro ciclista con las condiciones de Nairo, Bernal o Rigoberto Urán. También pasa por las oportunidades que reciben los jóvenes, la continuidad de sus procesos de formación, el acceso a competencias internacionales y la capacidad de los equipos para acompañarlos hasta el máximo nivel.

Los recursos para viajar y competir en Europa pueden marcar la diferencia en el desarrollo de los jóvenes ciclistas que buscan llegar al profesionalismo -crédito Visuales IA

Para Luis Fernando Saldarriaga, entrenador UCI nivel World Tour, una de las principales dificultades está en la forma en que el país identifica y desarrolla a sus futuros corredores. Jhon Jaime Osorio, periodista y comentarista de ciclismo de Caracol Televisión, coincide en que el talento existe, pero advierte que su aparición no garantiza por sí sola el surgimiento de una nueva generación de figuras.

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Saldarriaga cuestiona el modelo colombiano: “Verdaderamente no hay un modelo de trabajo”

“El ciclista no nace, el ciclista se hace”. Con esa frase, Luis Fernando Saldarriaga resumió para Infobae Colombia su visión sobre uno de los desafíos centrales del ciclismo nacional: dejar de depender de la aparición ocasional de corredores excepcionales y construir procesos que permitan identificar, formar y acompañar a los jóvenes con condiciones para llegar al profesionalismo.

Para el entrenador, la detección de talentos debe ser una herramienta fundamental dentro de cualquier proyecto deportivo. No basta con reconocer que un corredor tiene buenas condiciones físicas o que consigue resultados destacados en las categorías juveniles. También se necesita conocimiento sobre su crecimiento, sus capacidades y las etapas que debe superar para alcanzar el alto rendimiento.

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“La detección de talentos es una herramienta fundamental”, sostuvo Saldarriaga, quien explicó que el trabajo con un ciclista requiere preparación y una orientación adecuada para desarrollar sus capacidades. “Para usted formar un ciclista, debe tener conocimiento, interrelaciones. Tiene que tener conocimiento de crecimiento y desarrollo. Tiene que ser muy recurrente en el hecho de poder verdaderamente enfocar al corredor”, señaló.

Luis Fernando Saldarriaga advirtió que Colombia necesita fortalecer los procesos de detección y seguimiento de jóvenes para formar corredores de alto rendimiento -crédito saldatraining/Federación Colombiana de Ciclismo

Su diagnóstico va más allá de la preparación individual. Saldarriaga considera que Colombia no ha conseguido establecer una estructura de trabajo capaz de dar continuidad a los talentos que aparecen en las competencias nacionales. “Lo difícil es que el modelo colombiano de detección, selección y captación de talentos no da. Y no da por muchos factores, porque verdaderamente no hay un modelo de trabajo”, afirmó.

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La crítica apunta a lo que sucede después de las carreras juveniles, cuando los corredores necesitan dar un paso adelante para continuar su desarrollo. Colombia cuenta con competencias como la Vuelta del Futuro y la Vuelta del Porvenir, además de pruebas zonales en las que participan numerosos deportistas. Sin embargo, para Saldarriaga, la cantidad de inscritos no es suficiente para demostrar que existe un proceso efectivo de formación.

“La gente sigue con el cuentico, es que hay 250 corredores, 220 que participan en la Vuelta al Futuro, en la Vuelta al Porvenir, en los zonales. Pero no se hace ninguna captación después de que salen de esas vueltas”, cuestionó. El entrenador planteó una pregunta que, en su opinión, permite evaluar qué ocurre con los jóvenes que sobresalen en esas competencias: “Dígame, el ganador de la Vuelta del Futuro hace tres años, ¿dónde está? O el ganador de la Vuelta al Porvenir hace cuatro años, ¿dónde está?”.

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Para Saldarriaga, el problema no consiste únicamente en descubrir a los mejores corredores, sino en evitar que sus posibilidades se pierdan cuando termina la etapa juvenil. “Muchos de esos ciclistas no se les hace el seguimiento para poderlos potencializar”, advirtió.

La falta de continuidad puede dificultar que un corredor pase de conseguir resultados en el ámbito nacional a competir contra los mejores del mundo. En ese trayecto necesita acompañamiento técnico, oportunidades para medirse con rivales de mayor nivel y condiciones para sostener su desarrollo deportivo.

La brecha con Europa va más allá del talento

Saldarriaga también señaló diferencias entre los procesos de formación colombianos y los que se desarrollan en estructuras europeas. Según explicó, los equipos internacionales han incorporado herramientas para estudiar y acompañar a los corredores desde edades tempranas, con recursos que incluyen nutrición, análisis del rendimiento y planificación del entrenamiento. “Los procesos se cambiaron con todas las herramientas suficientes: nutrición, análisis, trabajo para poderlo proyectar al WorldTour”, explicó.

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Ese acompañamiento puede marcar una diferencia cuando un joven intenta dar el salto al profesionalismo. La preparación no se limita a entrenar más horas o a demostrar fortaleza en una carrera: implica desarrollar un proceso que tenga en cuenta las características de cada deportista y le permita avanzar progresivamente.

En Colombia, en cambio, el acceso a experiencias internacionales continúa siendo uno de los desafíos para quienes buscan abrirse camino. Las oportunidades de viajar, competir y permanecer en Europa dependen, en buena medida, de que existan equipos y patrocinadores dispuestos a respaldar esos procesos.

Los recursos para viajar y competir en Europa pueden marcar la diferencia en el desarrollo de los jóvenes ciclistas que buscan llegar al profesionalismo -crédito Mosa'ab Elshamy/AP Foto

Saldarriaga también expresó preocupación por la credibilidad del ciclismo colombiano y por los rumores relacionados con sustancias prohibidas, un asunto que, desde su perspectiva, puede afectar la confianza en los corredores nacionales. Se trata de una apreciación del entrenador y no de la comprobación de casos específicos.

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Su planteamiento refuerza la idea de que la renovación no depende de que aparezca una figura con condiciones extraordinarias. También requiere estructuras que respalden a los jóvenes, les permitan competir y garanticen que su evolución no se interrumpa por falta de recursos o acompañamiento.

Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago, ante el desafío de consolidarse como líderes

Las dificultades para construir una nueva generación de referentes también se reflejan en las expectativas que han acompañado a corredores como Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago.

Martínez terminó segundo en el Giro de Italia de 2024, detrás de Tadej Pogačar, un resultado que lo ubicó entre los colombianos con mejores actuaciones recientes en una de las grandes vueltas. Sin embargo, para Saldarriaga, conseguir un resultado destacado no significa necesariamente consolidarse como líder de una estructura profesional.

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El ciclismo colombiano enfrenta el desafío de convertir el talento que surge en las regiones en nuevos corredores capaces de disputar los títulos más importantes del mundo - crédito @danielfelipemartinezp/Instagram

El entrenador explicó que ese papel depende de diferentes factores: el rendimiento, los puntos que aporta el corredor, sus características físicas, las decisiones que toma durante las competencias y la influencia que consigue dentro del equipo. También señaló que los problemas de salud pudieron afectar la continuidad de Martínez, según su análisis.

En el caso de Buitrago, Saldarriaga consideró que el corredor podría necesitar cambios en su metodología de preparación y planteó que su ciclo dentro del equipo pudo llegar a un punto de desgaste. También mencionó una posible disminución de la confianza de la estructura en sus capacidades, una valoración que corresponde a su interpretación de la situación.

Ambos casos muestran que el reto no termina cuando un ciclista demuestra que puede competir en una gran vuelta. El siguiente paso consiste en sostener el rendimiento, ganar espacio dentro de los equipos y convertir los resultados puntuales en una trayectoria que permita disputar regularmente los puestos de privilegio.

Osorio advierte que el talento no aparece de manera automática

Jhon Jaime Osorio, periodista y comentarista de ciclismo de Caracol Televisión, planteó a Infobae Colombia que el país no puede esperar que cada generación produzca de manera inmediata un corredor de las dimensiones de Nairo Quintana o Egan Bernal.

“Si algo hay en Colombia es talento para el deporte, lo que pasa es que no sale todos los días. No es levantar una piedra y sacar un campeón. Eso tiene muchas variables y seguramente habrá grandes talentos que si encuentran la oportunidad y el momento van a brillar”, explicó.

Su análisis también se apoya en la historia del ciclismo colombiano, marcada por etapas en las que varios corredores coincidieron en el máximo nivel y otras en las que fue más difícil encontrar figuras con resultados semejantes.

Jhon Jaime Osorio advirtió que los ciclistas colombianos de entre 15 y 17 años compiten apenas tres veces al año, una limitación que dificulta evaluar su talento y proyectarlos hacia equipos europeos -crédito jhonjaimeosorio/Instagram/Polti VisitMalta

“Todas las épocas de Lucho, de Parra, luego hay un bache, aparece Botero que fue campeón del mundo, luego hay un bache y aparece una generación donde coincidieron Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Nairo, que de alguna manera nos daban números y nos daban presencia, pero tampoco eran tantos”, explicó Osorio a Infobae Colombia.

La reflexión permite entender por qué la salida de un referente genera inquietud sobre el futuro del ciclismo nacional. El surgimiento de una figura internacional puede coincidir con el de otros corredores de alto nivel, pero mantener esa presencia durante varios años requiere algo más que esperar a que aparezca el siguiente talento.

Osorio recordó, además, que los periodos sin grandes triunfos no son exclusivos de Colombia. Francia pasó 41 años sin tener un campeón del Tour de Francia y España atravesó cerca de 12 años sin un ganador de la Vuelta a España, según los ejemplos que mencionó el periodista.

Esos antecedentes no eliminan las dificultades actuales del ciclismo colombiano, pero muestran que las transiciones entre generaciones pueden ser prolongadas. La cuestión está en cómo se prepara el terreno para que los corredores que vienen detrás tengan posibilidades reales de llegar a la élite.

Los proyectos que impulsaron a Nairo Quintana, Egan Bernal y otros referentes

Osorio también recordó que varios de los corredores que marcaron una época en Colombia tuvieron oportunidades de formación y competencia que resultaron determinantes para sus carreras.

En el caso de Nairo Quintana y Esteban Chaves, destacó el papel del proyecto Colombia es Pasión, que les permitió acercarse al ciclismo europeo y competir en escenarios como el Tour de l’Avenir, una prueba reconocida por servir de plataforma para jóvenes con proyección. Egan Bernal, por su parte, tuvo una trayectoria inicial vinculada al ciclismo de montaña antes de dar el salto a la ruta y convertirse en campeón del Tour de Francia. Sergio Higuita también encontró oportunidades de desarrollo dentro de estructuras como Manzana Postobón.

Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán hacen parte de una generación que posicionó al ciclismo colombiano entre los protagonistas de las grandes vueltas europeas -crédito Visuales IA

Estos recorridos muestran que el camino hacia el máximo nivel no es idéntico para todos los corredores. Sin embargo, las oportunidades para competir, adquirir experiencia y vincularse con equipos capaces de impulsar su desarrollo pueden resultar decisivas.

Osorio advirtió que los jóvenes necesitan un calendario de competencias que les permita adquirir experiencia y mostrar sus capacidades. “Tenemos gran talento en las regiones pero no tenemos competencias, los muchachos de 15, 16, 17 años hacen tres carreras al año”, señaló Osorio.

El periodista advirtió que esa escasez de pruebas dificulta evaluar el potencial de los corredores y determinar cuáles podrían dar el salto al ciclismo internacional. Además, explicó que llegar a Europa requiere respaldo económico y que los equipos colombianos no necesariamente tienen entre sus objetivos financiar ese proceso, pues su prioridad suele ser representar a sus patrocinadores en el ámbito nacional. “No hay competencias acá y no tenemos los equipos que crucen el mar para competir”

Nairo pide inversión y liderazgo para impulsar nuevos proyectos

En entrevista para la agencia EFE, Nairo Quintana hizo un llamado para que el Gobierno y el sector privado respalden nuevos proyectos deportivos. El ciclista boyacense defendió la necesidad de crear iniciativas serias que permitan ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y garanticen que los recursos destinados al deporte se traduzcan en procesos sostenibles.

“En cualquier momento van a seguir saliendo jóvenes. Tenemos que impulsar, hacer proyectos, presentárselos a las empresas, a los gobiernos. Proyectos serios donde podamos darles a ellos la tranquilidad de que el dinero que invierten o que están dando tiene sentido”, manifestó.

Quintana también se refirió a la falta de liderazgo como uno de los factores que, en su opinión, han incidido en las dificultades recientes del ciclismo colombiano. “Creo que también eso ha sido parte de esta crisis, una falta de liderazgo de diferentes, valga la redundancia, líderes que quieran apoyar, impulsar el ciclismo, con buenos proyectos”, señaló.

El ciclismo colombiano enfrenta el desafío de convertir el talento que surge en las regiones en nuevos corredores capaces de disputar los títulos más importantes del mundo -crédito Visuales IA

La formación de corredores requiere planificación, financiación, acompañamiento y oportunidades para competir en escenarios que les permitan crecer. “En cuanto entre todos logremos un poco impulsar, ustedes puedan transmitir lo importante que es el deporte y lo importante que ha sido el ciclismo para Colombia, seguramente sacaremos muchos más campeones”, añadió Quintana.

¿Qué resultados ha conseguido Colombia en las últimas grandes vueltas?

El balance de los últimos años permite dimensionar el desafío de mantener el protagonismo colombiano en el ciclismo internacional. En el Tour de Francia, Egan Bernal es el último y primer colombiano en ganar la clasificación general, en 2019, un dato no menor teniendo en cuenta que el Tour es la competencia más importante del mundo. Sin embargo, las últimas victorias de etapa colombianas en la ronda francesa fueron las conseguidas por Daniel Felipe Martínez y Miguel Ángel López en 2020.

En el Giro de Italia, Daniel Felipe Martínez obtuvo el segundo lugar de la clasificación general en 2024, mientras que Santiago Buitrago consiguió la última victoria colombiana de etapa en 2023. En la Vuelta a España, Nairo Quintana fue el último colombiano en ganar la clasificación general, en 2016. Miguel Ángel López terminó tercero en 2018.

Los resultados muestran que Colombia sigue teniendo corredores capaces de competir en pruebas de alto nivel, pero también plantean la pregunta sobre la continuidad de los triunfos que durante años ubicaron al país entre los protagonistas de las grandes vueltas.

En la Vuelta a España de 2026, Harold Tejada terminó décimo, Juan Felipe Rodríguez fue decimosexto y Santiago Buitrago ocupó el puesto 17, además de ganar la clasificación de la montaña. Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez también completaron la competencia. Esas actuaciones ofrecen señales de presencia colombiana en el pelotón internacional, aunque todavía no equivalen a recuperar el protagonismo en la lucha por la clasificación general.

El reto que deja el retiro de Nairo Quintana

El palmarés del “escarabajo colombiano” da cuenta de la dimensión de la figura que deja el ciclismo profesional. Con 53 victorias como profesional, se convirtió en el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, en 2014, y conquistó la Vuelta a España en 2016. Además, fue subcampeón del Tour de Francia en 2013 y 2015, y ocupó el tercer lugar en 2016.

También dejó una huella importante en otras carreras por etapas del calendario internacional: ganó la Vuelta al País Vasco y Tirreno-Adriático, donde además obtuvo otros dos segundos puestos y un tercero; se coronó campeón de la Volta a Catalunya y del Tour de Romandía, y terminó segundo en la París-Niza.

Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, cerró su carrera profesional como uno de los ciclistas colombianos más destacados de la historia - crédito Colprensa

Su trayectoria fue un resurgir del ciclismo nacional y deja una referencia para varias generaciones de corredores colombianos que vieron en las grandes vueltas una posibilidad real de competir contra las principales figuras del mundo.

Pero la salida de un referente no implica que el país haya perdido su capacidad para producir ciclistas destacados. La discusión que deja su retiro y las dificultades para consolidar nuevos líderes apuntan a otro asunto: qué condiciones necesitan los jóvenes para transformar sus capacidades en carreras profesionales sostenidas.