Juliana Calderón respondió de forma tajante a los seguidores que le preguntan por el padre de su hija: “Dulce María no tiene papá”

Juliana Calderón aseguró que la menor crecerá en su entorno familiar, pues planea criarlas junto con sus hermanas y padres sin tener una figura paterna - crédito elchismosocol / Instagram

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Juliana Calderón, hermana de la DJ y empresaria de fajas Yina Calderón, respondió a una pregunta frecuente en sus redes sociales sobre la llegada de Dulce María, su primera hija, pues muchos se cuestionan sobre lo que ocurrió con el padre de la menor, que no volvió a aparecer en sus publicaciones.

La creadora de contenido habló del tema durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta de Instagram. En ella, dijo de forma enfática que la niña “no tiene papá”; ella asume sola su cuidado y sus gastos. La respuesta se compartió ampliamente en las diferentes plataformas digitales, debido al interés que se ha generado por su vida sentimental.

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Juliana Calderón dijo que responde sola por los gastos de Dulce María

La influencer colombiana respondió a las inquietudes de sus seguidores, aseguró que sostiene todos los gastos de la niña - crédito Juliana Calderón / Instagram

La empresaria afirmó que trabaja a diario en sus negocios para garantizar el bienestar de su hija y señaló que es ella quien cubre las necesidades económicas y de salud de la menor.

“Esa es una pregunta que ustedes todos los días me la hacen. Les voy a contestar con mucha honestidad y Dulce María no tiene papá, la verdad es esa. Dulce María tiene la fortuna de tener una gran mamá y va a tener la fortuna de tener una gran mamá porque siento que lo voy a hacer y que voy a entregar todo de mí para ella”, declaró.

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Del mismo modo, se refirió a cada uno de los negocios que maneja en pro del futuro de su primera hija: “Tiene una mamá que se levanta todos los días a hacer queratinas, a mirar su clínica láser, a hacer depilaciones, a buscarse. Es una mamá supertrabajadora que busca el bienestar de ella y, pues, papá no necesita, porque papá es el que colabora, el que ayuda, el que está pendiente y, en este caso, Dulce María no tiene a nadie”.

Juliana Calderón presentó oficialmente al papá de su hija en la revelación de género y semanas después aseguró que ya no están juntos - crédito @julianacalderon12/IG

Acto seguido reiteró que el padre de la niña no está presente de forma económica, pero reconoció el aporte de sus hermanas: “Soy yo la que sustenta todos los gastos, yo soy la que compra las medicinas, yo soy la que paga la medicina, la prepagada, la salud, soy yo la que hice la revelación, soy yo la que puso todo. O sea, Dulce María, la verdad, cuenta con una gran mamá, unas grandes tías, unos grandes abuelos, pero papá no tiene”.

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En el final de su intervención indicó que no pretendía dar más detalles: “No voy a hablar más del tema, no voy a decir que por qué, por qué. O sea, no quiero darle más largas a eso, pero esa es la verdad de las cosas. Dulce María cuenta con una gran mamá, una gran familia, pero papá no tiene”, puntualizó.

La contundente respuesta estuvo acompañada de un texto donde señala el nombre de su hija: “Por eso se va a llamar Dulce María Calderón Ome, si Dios lo permite”.

Pocos minutos después de subir el video a sus stories de Instagram, la creadora de contenido y empresaria borró el video y solamente dejó uno en el que afirma que su pequeña nacerá antes del 19 de enero, de acuerdo con estimaciones médicas.

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Durante una ronda de preguntas, la empresaria habló de su situación familiar - crédito @julianacalderon12/tiktok

Las nuevas declaraciones de Juliana Calderón contrastan con lo que había dicho anteriormente sobre el padre de su hija, al que definió como un hombre al que conoció hace siete años.

En una dinámica similar que hizo en Instagram a principios de agosto, la hermana de Yina Calderón expresó: “A pesar de muchos bajos y altos, él siempre estuvo para mí; ahora para Dulce María. Es mi abogado favorito”.

La revelación de género estuvo acompañada por el padre de la niña

La revelación de género de Dulce María se realizó el domingo 2 de agosto durante una reunión familiar y fue compartida con los seguidores a través de una transmisión en vivo que hizo Yina Calderón en TikTok y después circuló en distintas redes sociales.

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