Colombia

Fuerzas Militares bombardearon campamento de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Catatumbo: esto se sabe

La incursión se produjo cerca de la 1:00 a. m. del domingo 11 de octubre, siendo la cuarta ofensiva aérea autorizada por el presidente Abelardo De la Espriella, mientras las tropas verifican posibles víctimas en el sitio

Imagen de referencia. Las Fuerzas Especiales bombardearon una posición del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo - crédito Ejército Nacional
Imagen de referencia. Las Fuerzas Especiales bombardearon una posición del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo - crédito Ejército Nacional
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En medio de la estrategia del presidente Abelardo de la Espriella por retomar el control de territorios considerados de riesgo, las Fuerzas Especiales bombardearon en la madrugada del domingo 11 de octubre al Frente 33 de las disidencias de las Farc, vinculado al ala de alias Calarcá, en el Catatumbo, Norte de Santander.

La operación fue realizada cerca de la 1:00 a. m., según información divulgada por medios locales, lo que se convierte en el cuarto ataque aéreo ordenado durante el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y el segundo ejecutado en esa región fronteriza con Venezuela.

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Tras el operativo, unidades militares ingresaron al área de operaciones para determinar los daños causados a la estructura armada. Aunque no existe un consolidado de los resultados, se habla de varios combatientes dados de baja durante el operativo.

La accion militar se produce en medio de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33, iniciada en enero de 2025 por el control territorial, que ha desplazado a más de 120.000 personas, confinado a miles de habitantes y causado al menos 115 muertes en el Catatumbo. Las estructuras armadas también han recurrido a drones cargados con explosivos, que han afectado a la población civil.

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La reanudación de los bombardeos bajo condiciones reforzadas

La acción aérea ocurrió casi un mes después de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá resolviera una tutela que había frenado los bombardeos contra objetivos donde pudiera haber menores reclutados. La decisión levantó la medida cautelar, pero exigió un estándar reforzado de precaución cuando exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes.

El ataque contra el Frente 33 fue el segundo bombardeo en el Catatumbo desde el comienzo de la actual administración. El primero se realizó el 10 de agosto contra el ELN, que mantiene presencia en esa zona de Norte de Santander.

Los otros dos ataques aéreos se desarrollaron en en el departamento de Guaviare: uno tuvo como objetivo a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá y el otro a las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco.

Seis días antes del bombardeo, el Gobierno nacional presentó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, integrada por 1.200 militares para combatir organizaciones armadas, narcotráfico y hurto de hidrocarburos. Durante el acto del 5 de octubre, De la Espriella sostuvo que su administración mantendría las acciones ofensivas contra esas estructuras.

Las autoridades todavía no entregaron un balance oficial de la operación ni confirmaron la identidad de las personas que habrían muerto. El resultado definitivo dependerá de la verificación de las tropas que ingresaron al área atacada.

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