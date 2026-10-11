La selección Colombia femenina comenzó con pie derecho su preparación para el Mundial de 2027: venció a Venezuela 1-0 en amistoso

Colombia superó a Venezuela por 1-0 en la Isla de Margarita, en el primero de dos amistosos femeninos - crédito @FemeninoFVF/X

Guardar

La selección Colombia femenina comenzó formalmente su etapa de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2027 en Brasil, donde el objetivo es igualar lo hecho en la edición de Australia/Nueva Zelanda 2023, cuando alcanzó los cuartos de final y es la mejor presentación en el certamen.

El primer rival de la Tricolor fue Venezuela, combinado al que ha enfrentado en varias ocasiones, pero en esta ocasión fue con un ingrediente especial: la Vinotinto se alista para la segunda fase del Torneo de Repechaje para clasificar al Mundial, cuyo partido será en febrero de 2027 ante un rival por confirmar y será la oportunidad para acceder por primera vez a un torneo de mayores de la FIFA.

PUBLICIDAD

Primera victoria sobre Venezuela

La selección Colombia femenina venció a Venezuela por 0-1 este sábado 10 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla de Margarita, en el primero de sus dos amistosos de preparación para el Mundial de 2027 en Brasil. Ingrid Guerra marcó el único gol del partido.

Venezuela tuvo mayor iniciativa durante buena parte del encuentro y generó varias ocasiones con Deyna Castellanos, Mariana Speckmaier y Enyerliannys Higuera. Las locales buscaron el arco de Katherine Tapia con remates desde fuera del área y acciones dentro del área, pero no lograron concretar sus oportunidades.

Venezuela empezó la preparación para el Torneo de Repechaje del Mundial 2027 - crédito @FemeninoFVF/X

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia terminó el primer tiempo sin goles y mostró algunas variantes en su formación. Guerra, tricampeona con el Deportivo Cali femenino, y Mariana Muñoz, jugadora del América, fueron titulares, mientras el entrenador conservó parte del plantel que ganó la Liga de Naciones de la Conmebol.

PUBLICIDAD

El tanto llegó después de dos intervenciones de la arquera venezolana Nayluisa Cáceres ante Manuela Pavi e Ingrid Guerra. Manuela Vanegas habilitó a la delantera del Deportivo Cali, actual campeón de la Liga Femenina, que ingresó al área y definió ante la salida de la guardameta local.

La Selección Colombia femenina comenzó su preparación para el Mundial 2027 en la Isla de Margarita, Venezuela - crédito FCF

Colombia y Venezuela volverán a enfrentarse este martes 13 de octubre, a las 4:00 p. m., hora colombiana, en la cancha principal del Centro Nacional de Alto Rendimiento de la FVF en la Isla de Margarita, para cerrar esta fecha FIFA.

Amistosos en Australia

Por otro lado, la selección Colombia femenina disputará dos amistosos más contra Australia el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026, como cierre de su preparación para el Mundial de 2027. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que los partidos se jugarán durante la última fecha FIFA del año, prevista entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

PUBLICIDAD

El primer encuentro será en el GIO Stadium de Canberra, con capacidad para 25.000 espectadores, y el segundo se disputará en el GMHBA Stadium de Geelong, en Victoria, que puede recibir a 40.000 personas. “Colombia es un equipo que siempre genera emoción y energía allá donde juega. Sumado al gran apoyo que reciben en Australia, esperamos un partido memorable”, dijo Heather Garriock, directora ejecutiva de fútbol de Australia.

La Tricolor se prepara para lo que será el Mundial de Brasil en 2027-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El duelo del 28 de noviembre comenzará a las 3:40 a. m., hora colombiana, y el del 2 de diciembre a las 3:35 a. m. Ambos serán transmitidos por las señales de Network 10 y Paramount+. Será la segunda vez que se enfrenten luego de 2025, cuando la Tricolor venció 2-1 a Australia en la SheBelieves Cup, con goles de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

PUBLICIDAD

Finalmente, la selección conocerá a sus rivales del Mundial de Brasil 2027 el viernes 11 de diciembre, durante el sorteo que se realizará en Río de Janeiro para definir los ocho grupos de la primera fase, que contará con 32 participantes y, por el momento, hay 18 clasificados.