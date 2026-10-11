Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

El actor Omar Murillo comentó sobre las imágenes e información difundida en internet respecto a Tejada - crédito Omar Murillo / Instagram

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El actor Omar Murillo sorprendió al hablar de Juan David Tejada a través de una publicación en Instagram, pues aseguró que le parece “guapísimo”, luego de que seguidores le preguntaran qué pensaba del video íntimo que protagonizó el creador de contenido conocido como El Agropecuario y que se viralizó en redes sociales en los primeros días de octubre.

El caleño, de 45 años, se refirió al polémico tema desde España, país donde reside tras su separación de Koral Costa, y sus palabras provocaron reacciones divididas entre los usuarios.

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En el video publicado, Omar Murillo contó que recibió numerosos mensajes de personas que querían conocer su opinión sobre el material que circulaba en redes. El artista señaló que vio el video tras enterarse por sus seguidores y dijo que decidió responder con franqueza, aunque anticipó que sus comentarios podían generar cuestionamientos.

Del mismo modo, aseguró que conoce personalmente a Juan David Tejada y lo describió como un amigo. Según Murillo, no esperaba descubrir esa faceta del influenciador, pero afirmó que le resultó atractiva: “Siempre me ha parecido un man guapísimo”.

En su intervención, Murillo aclaró que su valoración no se limitaba a los rasgos físicos del creador digital. Para explicar su punto, habló de la presencia, el porte y la masculinidad que, a su juicio, proyecta Tejada.

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“Tiene esa vaina, o sea, no es que sea el hombre más, pues hermoso, pero la hermosura se mide en otras cosas: su guapura, su porte, su machura”, dijo.

El intérprete se refirió al influenciador colombiano durante una conversación en redes y pidió que no se le atacara por el contenido que circuló - crédito Omar Murillo y El Agropecuario / Instagram

Al encontrarse en España, el actor explicó que la conversación sobre el tema le llegó más tarde que a buena parte de los usuarios en Colombia. Su reacción inicial fue de sorpresa porque, según dijo, no sabía que existía ese material ni que estaba circulando entre internautas.

Murillo sostuvo que no pretendía sumarse a las críticas contra Tejada por la difusión del video. Por el contrario, planteó que las personas no deberían usar el tema para atacarlo. En medio de un tono jocoso, dijo que le parecía apuesto el creador de contenido: “El agropecuario, si a mí me preguntan, me parece un man que tiene lo suyo, que aguanta, como dice en un dicho, aguanta su taponazo”.

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“Si a mí me preguntan, a fuego con el Agropecuario”, afirmó Murillo al cierre de su intervención. La frase se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del video, junto con sus comentarios sobre la apariencia del creador de contenido. El actor también ironizó con la posibilidad de que sus declaraciones derivaran en una nueva polémica en plataformas digitales.

Omar Murillo ha asegurado que acostarse con un hombre no significa que sea gay - crédito @bola8actor/ Instagram

Las reacciones de los seguidores cuestionaron el tono de la confesión

La confesión generó mensajes de respaldo y críticas. Algunos usuarios celebraron que el actor se expresara sin reservas sobre sus gustos, mientras otros consideraron innecesario que volviera a hablar públicamente de su orientación sexual. Entre los comentarios, hubo quienes interpretaron sus declaraciones como una forma de atraer atención en redes sociales.

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El episodio volvió a situar a Omar Murillo entre las tendencias de conversación del entretenimiento colombiano, tras su separación de Koral Costa.

Juan David Tejada se convirtió en tendencia y muchos famosos opinaron - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram

Por su parte, Juan David Tejada es reconocido por su actividad como creador de contenido y por haber sido pareja de Aida Victoria Merlano. La mención de Murillo reactivó el interés de los usuarios alrededor de Tejada, cuya vida personal suele despertar conversación en redes.

Algunos de los internautas resaltaron que la circulación de contenidos íntimos sin consentimiento puede vulnerar la privacidad de las personas involucradas, aunque otros aseguraron que el video no se filtró, sino que el mismo Agropecuario lo compartió, con el fin de convertirse en tendencia en las redes sociales porque se está dedicando a hacer contenido para adultos.

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