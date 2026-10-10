Luis Díaz recibió respaldo de un exárbitro por gol anulado con el Bayern Múnich: “Una decisión muy, muy controvertida”

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El Bayern Múnich de Luis Díaz empató por marcador de 2-2 ante el Augsburgo en la quinta jornada de la Bundesliga, disputada en el WWK Arena. El colombiano fue titular y jugó 87 minutos en el regreso del equipo tras el parón, en un partido marcado por la anulación de un gol del colombiano por fuera de lugar de Josip Stanišić.

El exárbitro de la Bundesliga Patrick Ittrich sostuvo a Sky Sports que el tanto del guajiro debió ser validado. Según su interpretación, el defensor del Augsburgo despejó el balón sin estar presionado y esa acción terminó la jugada anterior, por lo que la recuperación inmediata del Bayern dio inicio a una nueva acción.

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“En mi opinión, el gol debería haber sido validado. Considero que es una decisión muy, muy controvertida”, afirmó Ittrich. El remate de tijera de Díaz se produjo en el minuto 50, cuando el encuentro estaba 1-1, pero fue invalidado por la posición adelantada de Stanišić al comienzo de la jugada.

El colombiano suma ocho partidos en la temporada 2026-27, con un solo gol y ninguna asistencia, cifras que generan preocupación porque no empezó de la mejor manera la temporada y eso también significó que no entrara en la convocatoria de la selección Colombia para sus tres amistosos de septiembre, mientras recupera su ritmo.

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Luis Díaz no ha tenido el mejor inicio de temporada con el Bayern Múnich, pues solo lleva un gol en la Bundesliga - crédito Teresa Kroeger/REUTERS

“No necesitamos complicar las cosas más de lo que ya son”

Luis Díaz fue protagonista en la quinta jornada de la Bundesliga, el sábado 10 de octubre, debido a la anulación de un gol y las críticas al arbitraje, que también se llevó los reflectores en uno de los duelos que llamó la atención porque el campeón alemán no pudo vencer al modesto Augsburgo.

El entrenador del conjunto bávaro, Vincent Kompany, consideró que las jugadas fueron difíciles de interpretar en un partido definido por detalles y milímetros: “Fuera de juego es fuera de juego. No necesitamos complicar las cosas más de lo que ya son. Sí, en ese momento no tuve la sensación de que las situaciones estuvieran vinculadas entre sí. Fue un día en el que todo se decidió por detalles y milímetros”.

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Vincent Kompany, técnico de Bayern Múnich, le bajó intensidad a la polémica por el gol anulado a Luis Díaz - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Kompany también asumió parte de la responsabilidad por el resultado y destacó la reacción de los aficionados: “Nosotros también tenemos la culpa en algunas situaciones. Fue un partido bonito para los espectadores. Nuestros aficionados celebraron seis veces, pero solo dos contaron. Fue un partido emocionante”.

Así fue el empate por la Bundesliga

El Augsburgo se adelantó a los seis segundos, cuando Manuel Neuer perdió el balón tras recibirlo de Harry Kane. Robin Fellhauer aprovechó el error y marcó el gol más rápido en la historia de la Bundesliga. El Bayern tuvo dificultades para generar ocasiones durante el primer tiempo y Kane estrelló un remate en el palo antes del descanso.

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La reacción llegó al inicio del complemento. Ismael Saibari empató con un remate potente tras una asistencia de Harry Kane, pero el cuadro local volvió a ponerse en ventaja en el minuto 65 mediante Rodrigo Ribeiro, quien aprovechó un rebote dejado por Neuer.

Bayern Múnich sufrió para conseguir el empate 2-2 contra el Augsburgo por la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El empate definitivo llegó en el minuto 80. Kane combinó con Aleksandar Pavlović y envió un centro raso para Nathaniel Brown, que apareció desde atrás y convirtió. Dos minutos después, Díaz asistió a Serge Gnabry, cuyo remate se estrelló en el palo.

El resultado dejó al conjunto dirigido por Vincent Kompany en el segundo puesto, con 11 puntos tras tres victorias y dos empates. Su próximo partido será el martes 13 de octubre a las 2:00 p.m. (hora colombiana) ante Viking FK de Noruega, por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

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