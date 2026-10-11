Motociclista se subió al andén y sin apuros le ‘rapó’ el celular a un peatón en el norte de Bogotá: todo quedó en video

Imágenes de una cámara de seguridad muestran a un hombre caminando por una acera en Bogotá mientras mira su teléfono celular. Durante la grabación, un motociclista transita por la vía peatonal cerca del transeúnte y en cuestión de segundos hurta su celular - crédito Pasa en Bogotá/X

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Un motociclista hurtó un celular a un peatón en el barrio El Virrey, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá. El caso quedó registrado por una cámara de seguridad y fue difundido por las redes sociales.

El registro muestra que el hombre avanzó con su vehículo sobre un andén para acercarse a la víctima. Tras arrebatarle el dispositivo, abandonó el sector a gran velocidad.

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El hurto ocurrió durante la tarde del viernes 9 de octubre y fue difundido en X por la cuenta Pasa en Bogotá. La modalidad consistió en usar la motocicleta para reducir la distancia con el peatón, tomar el teléfono y escapar antes de que pudiera reaccionar.

Las imágenes permiten observar el recorrido del motociclista por la zona peatonal. El conductor se dirigió hacia el hombre que caminaba por el sector y cometió el robo en pocos segundos.

El conductor de la motocicleta escapó del lugar por un andén - crédito Captura de video

La publicación de Pasa en Bogotá ubicó el hecho en El Virrey, un barrio situado en Chapinero. El video difundido muestra la huida inmediata del responsable después de quedarse con el celular.

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El material no permite conocer la identidad del sospechoso. Tampoco aporta información sobre la placa de la motocicleta ni sobre una eventual identificación posterior. Hasta ahora, no se ha confirmado si las autoridades lograron localizar al motociclista o si existe alguna captura relacionada con el caso.

La cuenta que divulgó el video tampoco informó la identidad del peatón afectado. No se conocieron detalles sobre el valor del teléfono ni sobre las circunstancias posteriores al hurto.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “ES EL PAN DE CADA DIA, YA SE VOLVIO NORMAL. NO TENEMOS ALCALDE”; “Ni poder usar un celular en ésta ciudad, si. Estar en riesgo. Ciudad sin ley ni orden”; “Todo motero es rata hasta que demuestre lo contrario”; “Bogotá miedosa en manos de la delincuencia Cuidad Gótica. Nadie hace nada. Alcalde inepto vergüenza nacional”; “Que cáncer son las motos”: fueron algunos de los mensajes.

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Imagen de referencia. Las autoridades no confirman si el responsable fue localizado o capturado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En video | Carro se subió a la ciclovía en Bogotá para evitar el trancón de la avenida Boyacá: tendrá que pagar una multa millonaria

El hurto a peatones no es el único malestar que ha generado en la comunidad bogotana. Recientemente, se conoció un video en el que un carro particular avanzó en contravía por una ciclorruta de la avenida Boyacá, en Bogotá, para eludir la congestión que afectaba la vía principal durante la noche del viernes 9 de octubre.

La maniobra quedó registrada en un filme que circuló en redes sociales. Las imágenes muestran que el conductor recorrió varios metros por el corredor reservado para bicicletas, mientras los demás vehículos permanecían detenidos o se movían con lentitud.

El conductor utilizó una ciclorruta en sentido contrario al tránsito permitido para los vehículos que circulaban por la avenida. En el automóvil particular también viajaba un pasajero, según la información que acompañó la grabación.

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El hecho expuso a los ciclistas que transitaban por un espacio destinado exclusivamente a medios de transporte no motorizados. La secuencia ocurrió junto a una calzada que presentaba una alta congestión vehicular.

El automóvil avanzó en contravía por el corredor exclusivo para bicicletas en Bogotá y figura con un comparendo impuesto el mismo día de la grabación - crédito @tigeronitsukaa / TikTok

La grabación evidencia que el vehículo ocupó la vía especial durante varios metros. Las personas que registraron el episodio y otros conductores reaccionaron con gritos y bocinazos dirigidos al automóvil.

La conducta puede constituir una infracción de tránsito sancionable con una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento público de las autoridades sobre un comparendo específico ni sobre una identificación oficial del responsable a partir de las imágenes difundidas, aunque internautas señalaron que, al propietario del vehículo, ya le habría sido cargada la multa en el sistema de movilidad.

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La Ley 769 de 2002, que contiene el Código Nacional de Tránsito Terrestre, establece que una ciclorruta es una vía o una parte de la calzada destinada de forma exclusiva al tránsito de bicicletas.

Esa definición diferencia estos corredores de las calzadas por las que pueden transitar automóviles, motocicletas, buses y camiones. Por ese motivo, un vehículo motorizado no está autorizado a utilizar una ciclorruta como alternativa frente a un embotellamiento.

El artículo 131 de la norma contempla infracciones tipo D para quienes conduzcan por espacios que no están habilitados para vehículos motorizados. El numeral D.5 incluye la circulación por aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, zonas verdes y vías especiales para vehículos no motorizados.

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La disposición sanciona de forma expresa a quien conduzca “sobre vías especiales para vehículos no motorizados”. La conducta atribuida al automóvil grabado en la avenida Boyacá encaja en la descripción contemplada por ese numeral.