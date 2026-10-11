En video | Ladrones trepan las paredes de las casas para robar en Bogotá: aprovechan que las familias se encuentran descansando

Habitantes de Bogotá piden más patrullajes por robos nocturnos en San Cristóbal Sur - crédito @PasaenBogota/X

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Habitantes de la localidad de San Cristóbal Sur de Bogotá denunciaron el sábado 11 de octubre de 2026 una serie de ingresos ilegales a viviendas mediante la modalidad de “escalera humana”, que, según relataron, ocurre durante la noche y en las primeras horas de la madrugada. Los residentes reclamaron mayor presencia de la Policía Metropolitana en el sector.

De acuerdo con los testimonios difundidos por vecinos, dos individuos se organizarían para trepar muros y acceder a inmuebles ubicados en zonas residenciales. Una persona serviría de apoyo para que otra alcance ventanas, terrazas o balcones, desde donde buscarían ingresar a las casas.

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La preocupación aumentó entre quienes viven en el área debido a que los hechos ocurrirían mientras las familias descansan. Los denunciantes sostuvieron que esa modalidad permite a los presuntos responsables superar cerramientos sin necesidad de forzar puertas principales o portones.

Los residentes piden patrullajes en horarios nocturnos

Los vecinos solicitaron que las autoridades refuercen los recorridos policiales durante la madrugada, período en el que, según sus denuncias, se presentan los episodios. También reclamaron una respuesta ante las alertas que circulan entre habitantes del barrio.

Vecinos de San Cristóbal Sur denuncian robos con “escalera humana” - crédito @PasaenBogota/X

“A esa hora la Policía está mimida (sic)”, escribió un usuario en redes sociales al cuestionar la falta de vigilancia en la zona. El comentario reflejó el malestar de parte de la comunidad, que exige medidas preventivas frente a los robos.

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Los habitantes señalaron que la presencia de uniformados podría disuadir a quienes intentan entrar a propiedades particulares. Además, pidieron atención a los reportes ciudadanos y canales ágiles para informar movimientos sospechosos durante la noche.

La modalidad de la escalera humana consiste en que dos o más personas colaboran para sortear paredes, rejas u otras estructuras que protegen los inmuebles. Por ese motivo, los residentes instaron a revisar cerramientos, reforzar accesos elevados y mantenerse en contacto con sus vecinos.

Hasta el momento, la denuncia difundida por la comunidad no precisó cuántas viviendas habrían sido afectadas ni si existen capturas relacionadas con estos hechos. Tampoco se conoció una declaración oficial de la Policía sobre los reclamos de los residentes de San Cristóbal Sur.

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Denuncian modalidad de “escalera humana” para entrar a casas en San Cristóbal Sur - crédito @PasaenBogota/X

Capturaron a presunto fletero que intentó escapar por el río Fucha tras robo a adulto mayor en Bogotá

Por otra parte, un hombre de 25 años fue enviado a prisión tras ser señalado de participar en el robo de $60 millones a un adulto mayor y de intentar escapar por el río Fucha, en el sur de Bogotá. La captura ocurrió luego de una persecución de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

El caso se registró en la localidad de San Cristóbal, después de que la víctima, de 65 años, retirara el dinero de una entidad financiera en el sector del 20 de Julio. Según el reporte conocido el viernes 10 de octubre de 2026, tres personas habrían seguido sus movimientos hasta el barrio Ramajal.

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Los sospechosos se movilizaban en dos motocicletas. Allí interceptaron al ciudadano y, de acuerdo con las autoridades, lo intimidaron con un arma de fuego para quitarle el efectivo. Luego abandonaron el lugar por las vías cercanas.

La alerta de residentes permitió que los uniformados activaran un operativo en busca de los presuntos responsables. Durante la persecución, uno de ellos llegó hasta el río Fucha e intentó utilizar el afluente para evadir a los agentes.

Las autoridades siguen buscando a los otros dos cómplices del señalado fletero - crédito Mebog

“Intentó lanzarse al río Fucha”, informó el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal. El hombre fue alcanzado pocos metros después y quedó detenido en flagrancia, según el reporte de la institución.

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La Fiscalía General de la Nación recibió al capturado, quien posteriormente compareció ante un juez de control de garantías. La justicia ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las autoridades señalaron que el procesado registra antecedentes judiciales por homicidio y hurto calificado. La investigación continúa para determinar cómo conocieron el retiro bancario, si siguieron al adulto mayor desde el 20 de Julio y cuál habría sido la intervención de cada uno de los implicados.

El teniente coronel Velásquez indicó que la entidad financiera ofreció al hombre el servicio de acompañamiento policial antes de que saliera con el dinero, pero este no lo aceptó. “La persona no aceptó el acompañamiento”, afirmó el oficial.

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