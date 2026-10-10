Figura de Llaneros protagonizó fuerte pelea con logística de seguridad del estadio Palogrande tras la derrota ante Once Caldas: quedó en video

El momento en el cual el delantero de Llaneros se pelea con un integrante de la logística del estadio Palogrande de Manizales-crédito @luisfelipegarciag/Instagram

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El 9 de octubre de 2026, Once Caldas derrotó por 1-0 a Llaneros en el estadio Palogrande de Manizales con gol del volante Jorge Cardona.

Pese a que el cuadro de Villavicencio tuvo la posibilidad de irse adelante del marcador con el tiro penal que el delantero Carlos Cortés Barreiro, la realidad es que el equipo de la “Media Colombia” perdió el control de juego tras la expulsión del jugador Jhon Vásquez a raíz de un manotazo al delantero Michael Barrios.

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Tras la victoria del Once Caldas, el delantero Jhon Vásquez fue expulsado por parte del juez central y protagonizó un escándalo -crédito McGiver Barón/Colprensa-@luisfelipegarciag/Instagram

La agresión ocurrió cuando Jhon Vásquez le pega a Barrios una cachetada en medio de la discusión por la falta que el defensor Howell Mena le cometió a Jeffry Zapata en el área.

En principio, el árbitro Andrés Rojas dio la falta de tiro penal a favor del Once Caldas, pero luego de la revisión en el VAR, el juez determinó que no hubo falta y anuló su decisión.

Pero en medio de lo que ocurrió, en la entrada al túnel hacia el estadio, Vásquez empujó y golpeó a un integrante del personal de logística.

La Policía intervino para detener el altercado, mientras los jugadores de Llaneros que permanecían en el banco de suplentes intentaban calmar la situación. La persona agredida quedó tendida durante unos segundos sobre la pista atlética del recinto.

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Es importante recordar que es la segunda expulsión de Jhon Vásquez en la Liga BetPlay, tras la que sufrió en el 2-0 ante Millonarios en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé al minuto 5 de partido.

Así fue la victoria del Once Caldas para respirar en la Liga BetPlay ante Llaneros

Con gol de Jorge Cardona, el Once se llevó los tres puntos-crédito @ClubLlanerosFC/X

El Once Caldas venció 1-0 a Llaneros el viernes en Palogrande y mantuvo sus opciones de alcanzar las semifinales de la Liga BetPlay II 2026, después de un partido en el que encontró el gol recién en el segundo tiempo.

La victoria llevó al conjunto de Manizales a 16 puntos y lo sostuvo en la pelea por la clasificación. Unas 8.000 mil personas acompañaron al equipo y presionaron desde las tribunas cuando el resultado todavía no aparecía.

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Once Caldas dominó la pelota hasta el borde del área, pero no consiguió generar superioridad para quebrar a un rival que esperó y también atacó con riesgo. Llaneros exigió al local y estuvo cerca de ponerse en ventaja.

El cuadro de la media Colombia sufrió la expulsión de Jhon Vásquez-crédito @ClubLlanerosFC/X

Joan Felipe Parra evitó la caída de su arco a los 16 minutos del segundo tiempo al atajar un penal ejecutado por Carlos Barreiro. La sanción había sido cobrada por una falta de Juan David Cuesta sobre Jhon Vásquez.

La definición llegó siete minutos después, tras un tiro de esquina. Daniel Londoño ganó el rebote, cruzó el remate y Jorge Cardona desvió la trayectoria de la pelota para marcar el tanto decisivo.

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Llaneros terminó con 10 jugadores por la expulsión de Jhon Vásquez. Once Caldas defendió la ventaja en el tramo final y tuvo ocasiones para ampliar la diferencia.

El equipo dirigido por Carlos “Panelo” Valencia y Samuel Vanegas mostró mayor equilibrio que el que conducía Hernán Darío Herrera, aunque mantuvo las dificultades para convertir las situaciones de gol que generó.

Once Caldas visitará el 13 de octubre de 2026 a Millonarios en su siguiente partido de la Liga BetPlay II en el estadio El Campín de Bogotá.

A continuación, este será el calendario que tendrá el Once Caldas en el mes de octubre de 2026:

13 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Once Caldas

17 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. Once Caldas

24 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Deportivo Pereira

28 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Alianza FC de Valledupar