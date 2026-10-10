Deportes

Figura de Llaneros protagonizó fuerte pelea con logística de seguridad del estadio Palogrande tras la derrota ante Once Caldas: quedó en video

La polémica se formó gracias a lo que ocurrió por el delantero Jhon Vásquez al salir expulsado y empujar a un integrante de la logística del estadio Palogrande de Manizales

El momento en el cual el delantero de Llaneros se pelea con un integrante de la logística del estadio Palogrande de Manizales-crédito @luisfelipegarciag/Instagram

Guardar

El 9 de octubre de 2026, Once Caldas derrotó por 1-0 a Llaneros en el estadio Palogrande de Manizales con gol del volante Jorge Cardona.

Pese a que el cuadro de Villavicencio tuvo la posibilidad de irse adelante del marcador con el tiro penal que el delantero Carlos Cortés Barreiro, la realidad es que el equipo de la “Media Colombia” perdió el control de juego tras la expulsión del jugador Jhon Vásquez a raíz de un manotazo al delantero Michael Barrios.

PUBLICIDAD

Tras la victoria del Once Caldas, el delantero Jhon Vásquez fue expulsado por parte del juez central y protagonizó un escándalo tras -crédito McGiver Barón/Colprensa-@luisfelipegarciag/Instagram
Tras la victoria del Once Caldas, el delantero Jhon Vásquez fue expulsado por parte del juez central y protagonizó un escándalo -crédito McGiver Barón/Colprensa-@luisfelipegarciag/Instagram

La agresión ocurrió cuando Jhon Vásquez le pega a Barrios una cachetada en medio de la discusión por la falta que el defensor Howell Mena le cometió a Jeffry Zapata en el área.

En principio, el árbitro Andrés Rojas dio la falta de tiro penal a favor del Once Caldas, pero luego de la revisión en el VAR, el juez determinó que no hubo falta y anuló su decisión.

Pero en medio de lo que ocurrió, en la entrada al túnel hacia el estadio, Vásquez empujó y golpeó a un integrante del personal de logística.

La Policía intervino para detener el altercado, mientras los jugadores de Llaneros que permanecían en el banco de suplentes intentaban calmar la situación. La persona agredida quedó tendida durante unos segundos sobre la pista atlética del recinto.

PUBLICIDAD

Es importante recordar que es la segunda expulsión de Jhon Vásquez en la Liga BetPlay, tras la que sufrió en el 2-0 ante Millonarios en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé al minuto 5 de partido.

Así fue la victoria del Once Caldas para respirar en la Liga BetPlay ante Llaneros

Con gol de Jorge Cardona, el Once se llevó los tres puntos-crédito @ClubLlanerosFC/X
Con gol de Jorge Cardona, el Once se llevó los tres puntos-crédito @ClubLlanerosFC/X

El Once Caldas venció 1-0 a Llaneros el viernes en Palogrande y mantuvo sus opciones de alcanzar las semifinales de la Liga BetPlay II 2026, después de un partido en el que encontró el gol recién en el segundo tiempo.

La victoria llevó al conjunto de Manizales a 16 puntos y lo sostuvo en la pelea por la clasificación. Unas 8.000 mil personas acompañaron al equipo y presionaron desde las tribunas cuando el resultado todavía no aparecía.

Once Caldas dominó la pelota hasta el borde del área, pero no consiguió generar superioridad para quebrar a un rival que esperó y también atacó con riesgo. Llaneros exigió al local y estuvo cerca de ponerse en ventaja.

El cuadro de la media Colombia sufrió la expulsión de Jhon Vásquez-crédito @ClubLlanerosFC/X
El cuadro de la media Colombia sufrió la expulsión de Jhon Vásquez-crédito @ClubLlanerosFC/X

Joan Felipe Parra evitó la caída de su arco a los 16 minutos del segundo tiempo al atajar un penal ejecutado por Carlos Barreiro. La sanción había sido cobrada por una falta de Juan David Cuesta sobre Jhon Vásquez.

La definición llegó siete minutos después, tras un tiro de esquina. Daniel Londoño ganó el rebote, cruzó el remate y Jorge Cardona desvió la trayectoria de la pelota para marcar el tanto decisivo.

Llaneros terminó con 10 jugadores por la expulsión de Jhon Vásquez. Once Caldas defendió la ventaja en el tramo final y tuvo ocasiones para ampliar la diferencia.

El equipo dirigido por Carlos “Panelo” Valencia y Samuel Vanegas mostró mayor equilibrio que el que conducía Hernán Darío Herrera, aunque mantuvo las dificultades para convertir las situaciones de gol que generó.

Once Caldas visitará el 13 de octubre de 2026 a Millonarios en su siguiente partido de la Liga BetPlay II en el estadio El Campín de Bogotá.

A continuación, este será el calendario que tendrá el Once Caldas en el mes de octubre de 2026:

  • 13 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Once Caldas
  • 17 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. Once Caldas
  • 24 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Deportivo Pereira
  • 28 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Alianza FC de Valledupar

Temas Relacionados

Jhon VásquezOnce CaldasLlaneros FCOnce Caldas vs. LlanerosLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo online: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Bundesliga, en directo

El “Gigante de Baviera” vuelve a quedar en desventaja luego de la anotación de Rodrigo Ribeiro para el local

Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo online: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Bundesliga, en directo

Independiente Medellín fue sancionado por la agresión de un hincha a Daniel Torres: este fue el castigo de la Dimayor

La entidad señaló que, junto con las autoridades, avanza en la revisión de los hechos ocurridos durante el duelo contra Independiente Santa Fe, en el que perdió por la mínima diferencia

Independiente Medellín fue sancionado por la agresión de un hincha a Daniel Torres: este fue el castigo de la Dimayor

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Comenzó a circular una versión de que el delantero terminaría su contrato con los rojos para finalizar su carrera profesional con el Deportes Quindío. Sin embargo, el jugador se pronunció para aclarar esa versión

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

La preparación para el Mundial de Brasil 2027 iniciará en condición de visitante, en la que el combinado Tricolor quiere sumar una victoria para darle confianza a la nómina

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición

El entrenador colombiano venía de fracasar en la Nations League, en la que descendió a la Liga B, y ahora jugará el Play-In para acceder a la Copa Oro de la Concacaf

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

Rock al Parque 2026: Una historia oral de la edición 30 con las bandas distritales

“El Agropecuario” sería uno de los primeros nombres para ‘La casa de los famosos Colombia 4′: otra celebridad ya estaría confirmada

Emmanuel Restrepo recordó en ‘MasterChef Celebrity’ la crisis emocional que vivió en 2020 tras una ruptura amorosa: “Gracias por irte”

Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

Deportes

Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo online: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Bundesliga, en directo

Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo online: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Bundesliga, en directo

Independiente Medellín fue sancionado por la agresión de un hincha a Daniel Torres: este fue el castigo de la Dimayor

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición