Karol G respaldó a cantante de Eslovaquia que la podría destronar del top #1 mundial: la artista mostró su admiración por la colombiana

La cantante eslovaca se emocionó ante el público de Los Ángeles y confesó que la colombiana es una de las artistas que más admira - crédito @adelamachine/ Instagram

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Adéla agradeció a Karol G por compartir su canción Nicole Kidman y respaldar su intento de llegar al número uno global de Spotify. La artista nacida en Eslovaquia reaccionó primero en Instagram y luego dedicó unas palabras a la colombiana durante un concierto en Los Ángeles (Estados Unidos), donde afirmó que la considera una de sus ídolos.

El gesto ocurrió el 9 de octubre, en medio de la permanencia de Karol G en la cima de la lista Global de Spotify con Bby WOW, colaboración con Judeline y Rusowsky. La canción acumulaba más de 38 días consecutivos en el primer lugar, una marca que superó los 37 días que había alcanzado Shakira con Dai Dai.

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Mientras el tema de la colombiana se mantenía al frente de la clasificación, Nicole Kidman, de Adéla, ocupaba el segundo puesto global desde hacía varias semanas. La canción de la intérprete eslovaca se consolidó como una de las competidoras más cercanas al liderato de la plataforma.

La diferencia entre ambos lanzamientos no impidió que Karol G usara sus redes sociales para impulsar la canción de la artista emergente. En la tarde del 9 de octubre, La Bichota publicó un fragmento de “Nicole Kidman” en una historia de Instagram junto al mensaje: “Mamiii, go get that #1”, cuya traducción es “Mamii, ve por ese número uno”.

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La Bichota compartió un fragmento de la canción de Adéla y le pidió ir por el primer puesto - crédito @karolg / Instagram

La publicación fue interpretada por seguidores de ambas artistas como una muestra de respaldo a Adéla en su búsqueda por conseguir su primer liderato global en Spotify. Karol G no anunció ningún cambio en la promoción de su propio sencillo, pero sí puso el foco sobre el tema que la sigue en la clasificación.

Adéla reaccionó al apoyo de Karol G en Instagram

Minutos después de que la colombiana compartiera el fragmento, Adéla reposteó la historia en su cuenta de Instagram y respondió: “I love u Karol G”, es decir, “Te amo, Karol G”.

La interacción tuvo una segunda parte durante el concierto que la cantante ofreció en Los Ángeles. Adéla se presentó en el Fonda Theatre como parte de la gira de promoción de su primer álbum, Prima, y dedicó un momento de su espectáculo para hablar sobre el mensaje que recibió de Karol G.

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“Me gustaría agradecer a Karol G, que me posteó en sus historias hoy”, dijo la intérprete frente al público. Luego pidió respaldo para que Nicole Kidman pudiera avanzar en la lista de Spotify y añadió: “Te amo, Karol G, te amo demasiado”.

Adéla respondió a Karol G en Instagram con un mensaje de agradecimiento - crédito @adelajergova/ Instagram

La artista eslovaca también se mostró conmovida por el alcance de ese apoyo. En medio de su intervención, explicó que le sorprendía recibir reconocimiento de figuras que admira dentro de la industria musical.

“Es muy loco que esté teniendo esa apreciación por personas que yo valoro y que son mis ídolas”, expresó Adéla. Más adelante, anticipó que la emoción la alcanzaría cuando terminara el concierto: “Voy a llorar más tarde en la noche por eso, porque no voy a llorar aquí en el escenario, pero cuando esté sola en casa lo haré”.

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La intérprete aseguró que le sorprendió recibir apoyo de una artista a la que admira - crédito redes sociales

Adéla llegará por primera vez a Colombia para el Festival Estéreo Picnic 2027

Adéla, que recibió el respaldo público de Karol G, llegará por primera vez a Colombia como parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2027. La artista estará en la edición número 16 del evento, programada para el 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

La llegada de Adéla al país forma parte de la primera visita de la cantante al circuito de festivales colombiano. Su nombre aparece entre los artistas internacionales que integran una programación de más de 80 actos, con propuestas de pop, electrónica, rock, música urbana e indie.

El cartel estará encabezado por Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J y Sombr. También participarán Raye, Amelie Lens, Fontaines D.C., Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet, Khruangbin, The War on Drugs, Bicep, Nina Kraviz, Leon Bridges, The Avalanches, Lola Índigo y El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

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El Festival Estéreo Picnic 2027 reunirá a más de 70 artistas entre el 19 y el 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito @festereopicnic/ Instagram

‘Nicole Kidman’ se mantiene entre las canciones más escuchadas

El respaldo de Karol G llegó cuando Nicole Kidman se ubicaba en el segundo lugar de Spotify Global. La canción forma parte de Prima, el álbum debut de Adéla, que también incluye Ain’t in L.A., otro de los sencillos con mayor circulación de la artista.

La publicación de Karol G sumó una nueva conversación alrededor de la competencia por la cima global. Aunque Bby WOw continua en el número uno, el mensaje de la colombiana amplificó la visibilidad de la canción que se mantenía detrás en el listado y abrió un intercambio público entre ambas cantantes.