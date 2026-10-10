Emmanuel Restrepo recordó en ‘MasterChef Celebrity’ la crisis emocional que vivió en 2020 tras una ruptura amorosa: “Gracias por irte”

Emmanuel Restrepo reveló que una ruptura durante la pandemia lo llevó a uno de sus momentos más oscuros - crédito cortesía Canal RCN

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El actor Emmanuel Restrepo convirtió una prueba de MasterChef Celebrity Colombia en un mensaje dirigido a su propio pasado. Durante la emisión del jueves 8 de octubre, el participante recordó la crisis emocional que atravesó en 2020, en medio del confinamiento por la pandemia del Covid-19, al igual que una ruptura sentimental, considerando aquel período como uno de los más difíciles de su vida.

La escena ocurrió durante el reto de la caja misteriosa, una dinámica que se alejó por unos minutos de las preparaciones, los tiempos de cocción y las devoluciones del jurado. Al levantar las tapas, los concursantes encontraron teléfonos antiguos que debían usar para enviar un mensaje simbólico a una persona importante que ya no formara parte de sus vidas.

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El reto llevó a varios participantes a recordar a familiares fallecidos, amistades y figuras relevantes de su infancia. Antes de la actividad, la presentadora Claudia Bahamón habló sobre algunas de las pérdidas que atravesó durante las distintas temporadas del programa. Mencionó a su tío, su abuelo, su padre y su abuela, y señaló que durante mucho tiempo sintió el deseo de volver a hablar con ellos.

Ese momento definió el tono de una jornada marcada por los recuerdos personales. Los teléfonos funcionaron como un recurso para que cada concursante expresara palabras pendientes ante una ausencia, una relación terminada o una etapa que había quedado atrás.

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En el caso de Restrepo, la llamada no tuvo como destinatario a un familiar ni a una expareja. El actor eligió hablar con su versión de 2020, el joven que enfrentaba los efectos del aislamiento y el dolor de una separación amorosa. Según explicó, la ruptura coincidió con los meses más complejos de la pandemia y afectó de forma profunda su estado emocional.

El intérprete recordó que atravesó una “tusa” que lo llevó a vivir una etapa de soledad y tristeza. Frente a las cámaras, decidió establecer un diálogo simbólico con aquella versión de sí mismo y agradecerle por haber resistido un momento que, en ese entonces, parecía difícil de superar.

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“Creo que nunca te lo he dicho, pero gracias por irte tú, porque el que dejaste acá está muy bien”, expresó el participante ante sus compañeros y los chefs del programa.

El mensaje incluyó referencias a los cambios que, según relató, ocurrieron después de aquel período. Emmanuel Restrepo mencionó que logró protagonizar una serie, construir nuevas relaciones sentimentales y llegar a la competencia culinaria, una experiencia que le ha permitido compartir aspectos de su vida fuera de los sets de grabación.

“Gracias por haber saltado tú, yo me quedé y estoy muy feliz”, añadió el actor, en una frase que generó una reacción de emoción entre los presentes. Sus palabras llevaron a varios de sus compañeros a guardar silencio mientras escuchaban el relato.

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El jurado también siguió con atención la intervención, que puso el foco en las consecuencias emocionales que dejó el confinamiento para muchas personas y en los procesos individuales para superar una ruptura.

Después de la llamada simbólica, Restrepo continuó con el reto y presentó un postre inspirado en su madre. La preparación abrió otro momento personal para el actor, ya que una devolución de la chef Belén Alonso lo llevó a recordar el vínculo que conserva con ella, pese a la distancia entre ambos.