Colombia

Emmanuel Restrepo recordó en ‘MasterChef Celebrity’ la crisis emocional que vivió en 2020 tras una ruptura amorosa: “Gracias por irte”

En el reto de la caja misteriosa, el participante contó que el confinamiento y una separación afectaron su vida personal antes de sus nuevos proyectos en televisión

Emmanuel Restrepo reveló que una ruptura durante la pandemia lo llevó a uno de sus momentos más oscuros - crédito cortesía Canal RCN
Emmanuel Restrepo reveló que una ruptura durante la pandemia lo llevó a uno de sus momentos más oscuros - crédito cortesía Canal RCN
Guardar

El actor Emmanuel Restrepo convirtió una prueba de MasterChef Celebrity Colombia en un mensaje dirigido a su propio pasado. Durante la emisión del jueves 8 de octubre, el participante recordó la crisis emocional que atravesó en 2020, en medio del confinamiento por la pandemia del Covid-19, al igual que una ruptura sentimental, considerando aquel período como uno de los más difíciles de su vida.

La escena ocurrió durante el reto de la caja misteriosa, una dinámica que se alejó por unos minutos de las preparaciones, los tiempos de cocción y las devoluciones del jurado. Al levantar las tapas, los concursantes encontraron teléfonos antiguos que debían usar para enviar un mensaje simbólico a una persona importante que ya no formara parte de sus vidas.

PUBLICIDAD

El reto llevó a varios participantes a recordar a familiares fallecidos, amistades y figuras relevantes de su infancia. Antes de la actividad, la presentadora Claudia Bahamón habló sobre algunas de las pérdidas que atravesó durante las distintas temporadas del programa. Mencionó a su tío, su abuelo, su padre y su abuela, y señaló que durante mucho tiempo sintió el deseo de volver a hablar con ellos.

Ese momento definió el tono de una jornada marcada por los recuerdos personales. Los teléfonos funcionaron como un recurso para que cada concursante expresara palabras pendientes ante una ausencia, una relación terminada o una etapa que había quedado atrás.

PUBLICIDAD

En el caso de Restrepo, la llamada no tuvo como destinatario a un familiar ni a una expareja. El actor eligió hablar con su versión de 2020, el joven que enfrentaba los efectos del aislamiento y el dolor de una separación amorosa. Según explicó, la ruptura coincidió con los meses más complejos de la pandemia y afectó de forma profunda su estado emocional.

El intérprete recordó que atravesó una “tusa” que lo llevó a vivir una etapa de soledad y tristeza. Frente a las cámaras, decidió establecer un diálogo simbólico con aquella versión de sí mismo y agradecerle por haber resistido un momento que, en ese entonces, parecía difícil de superar.

“Creo que nunca te lo he dicho, pero gracias por irte tú, porque el que dejaste acá está muy bien”, expresó el participante ante sus compañeros y los chefs del programa.

El mensaje incluyó referencias a los cambios que, según relató, ocurrieron después de aquel período. Emmanuel Restrepo mencionó que logró protagonizar una serie, construir nuevas relaciones sentimentales y llegar a la competencia culinaria, una experiencia que le ha permitido compartir aspectos de su vida fuera de los sets de grabación.

“Gracias por haber saltado tú, yo me quedé y estoy muy feliz”, añadió el actor, en una frase que generó una reacción de emoción entre los presentes. Sus palabras llevaron a varios de sus compañeros a guardar silencio mientras escuchaban el relato.

El jurado también siguió con atención la intervención, que puso el foco en las consecuencias emocionales que dejó el confinamiento para muchas personas y en los procesos individuales para superar una ruptura.

Después de la llamada simbólica, Restrepo continuó con el reto y presentó un postre inspirado en su madre. La preparación abrió otro momento personal para el actor, ya que una devolución de la chef Belén Alonso lo llevó a recordar el vínculo que conserva con ella, pese a la distancia entre ambos.

Temas Relacionados

Emmanuel RestrepoMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo Bundesliga: Siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” vuelve a la acción por el campeonato alemán tras la fecha FIFA y con la expectativa de ver a la estrella de la selección Colombia en su mejor nivel

Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo Bundesliga: Siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Grupo Gilinski podría obtener el control mayoritario de GeoPark mediante un canje por el yacimiento Bare en Venezuela

La operación contempla la entrega de 42,1 millones de títulos, valorados inicialmente en USD 515 millones, a cambio de los derechos sobre un activo venezolano, sujeta a requisitos regulatorios antes de diciembre

Grupo Gilinski podría obtener el control mayoritario de GeoPark mediante un canje por el yacimiento Bare en Venezuela

Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de liderar una red que traficaba droga, armas y dólares de forma ilícita: Petro también resultó salpicado

La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia en la anterior administración señaló que sus revelaciones ponen en riesgo su integridad y la de de su familia, por lo que pidió protección al presidente Abelardo de la Espriella

Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de liderar una red que traficaba droga, armas y dólares de forma ilícita: Petro también resultó salpicado

Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

Infobae Colombia habló con Doctor Keyta, nombre artístico del percusionista Andrés Mercado, acerca de la inspiración detrás de su más reciente larga duración y hasta recordaron lo que hubo detrás de la invitación que les hizo Radiohead para abrir su show en Bogotá

Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

Tizishi explora su versatilidad musical antes de subirse al escenario de Rock al Parque: “Todo lo que hago, lo hago con corazón”

Meses antes de ser anunciada como parte del cartel de la edición 30 del festival, Infobae Colombia habló con la artista argentina en la que se mostró abierta sobre sus experiencias en la música y en el abordaje del proceso creativo

Tizishi explora su versatilidad musical antes de subirse al escenario de Rock al Parque: “Todo lo que hago, lo hago con corazón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

Tizishi explora su versatilidad musical antes de subirse al escenario de Rock al Parque: “Todo lo que hago, lo hago con corazón”

Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos

Deportes

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición

Juan Guillermo Cuadrado se mostró triste por el momento de Millonarios: “Tenemos que pensar en nosotros”

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga tras la fecha FIFA