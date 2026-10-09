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Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición

El entrenador colombiano venía de fracasar en la Nations League, en la que descendió a la Liga B, y ahora jugará el Play-In para acceder a la Copa Oro de la Concacaf

Hernán Darío "Bolillo" Gómez
Hernán Darío "Bolillo" Gómez lidera a El Salvador desde 2025, cuando la tomó para la última fase de las eliminatorias al Mundial 2026 - crédito @LaSelecta_SLV/X
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La etapa del colombiano Hernán Darío Gómez como director técnico de la selección de fútbol de El Salvador ha sido complicada por los resultados. Tras las eliminaciones en la Copa Oro 2025 y la no clasificación al Mundial 2026, el equipo descendió hace poco a la Liga B de la Nations League de la Concacaf, luego de sufrir dos derrotas en cuatro encuentros de la primera ronda.

Pese a los resultados negativos, “Bolillo” Gómez recibió el respaldo para continuar al frente de La Selecta, aunque deberá mejorar de cara a los próximos compromisos para sostener un proyecto con miras al proceso rumbo a 2030.

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El próximo reto del entrenador serán los Play-In de la Copa Oro. El objetivo será vencer a Saint Martin para acceder al certamen; de lo contrario, volvería a quedar al borde del despido, ya que se trata del torneo de mayor importancia para el fútbol centroamericano.

“Hernán Darío Gómez ha sido ratificado en su cargo”

La derrota por goleada 6-0 ante Guatemala, el 29 de septiembre, prendió las alarmas en la Federación Salvadoreña de Fútbol por el futuro del combinado de mayores, el cual terminó en el peor escenario posible: el descenso de la Liga A a la segunda categoría de la Nations League, al ser último del grupo B con apenas cuatro puntos.

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Pese a eso, se confirmó que Hernán Darío Gómez continuará como técnico de la selección de El Salvador, después de que la organización informara en un comunicado que respalda su trabajo, que arrancó en febrero de 2026, para buscar la clasificación a la Copa Oro.

Selección de El Salvador
Hernán Darío Gómez tendrá mayor acompañamiento en el cuerpo técnico de El Salvador, como parte del respaldo a su trabajo tras el fracaso en la Nations League - crédito @fesfut_sv/X

“El Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informa a los medios de comunicación y al público en general que el profesor Hernán Darío Gómez ha sido ratificado en su cargo como seleccionador mayor nacional y que, en breve, comenzará a alistar los juegos del play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, a disputarse el próximo mes de noviembre”, decía el documento.

Sin embargo, la condición para el respaldo al “Bolillo” Gómez fue la contratación de más personal a su lado, con el objetivo de mejorar algunos detalles de la preparación, comunicación y proceso con la plantilla, así como el acercamiento de más jugadores jóvenes al cuadro mayor para darle más piezas de trabajo.

Nations League
Así quedaron los encuentros de los Play-In de clasificación para la Copa Oro, en la que El Salvador buscará el cupo ante Saint Martin - crédito @CNationsLeague/X

“En línea con la filosofía de trabajo de la actual administración de la FESFUT, el cuerpo técnico del profesor Gómez será ampliado y los detalles al respecto serán dados a conocer posteriormente”, terminó de decir el comunicado.

“Un proceso integral que abarca todo el fútbol”

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, explicó en su cuenta de X que la decisión de respaldar al “Bolillo” tuvo en cuenta muchos detalles: “Los últimos resultados nos duelen y debemos asumirlos con mucha responsabilidad, pero nuestra evaluación también debe considerar el trabajo que se ha realizado y que se ha conocido de primera mano. Igualmente, también se debe considerar la opinión y voz de nuestros jugadores que conforman la selección y las mejoras que necesitamos”.

Hernán Darío "Bolillo" Gómez
Hernán Darío "Bolillo" Gómez recibió el respaldo de El Salvador para seguir como técnico, como parte del proceso que lidera la federación - crédito @ybukele/X

Dar continuidad implica corregir, fortalecer el cuerpo técnico y ampliarlo, mantener los continuos informes de los avances bajo mediciones tecnológicas y de campo. Ese es nuestro compromiso con todos los actores del futbol y, en especial, con la afición: trabajar con seriedad y objetividad para que nuestra selección responda cada vez mejor”, señaló el directivo.

Para Bukele, el trabajo de Hernán Darío Gómez abarca muchas cosas que los aficionados no han considerado: “Una evaluación técnica, por supuesto, debe considerar los resultados, pero también el funcionamiento colectivo, la evolución de los jugadores, la disponibilidad del plantel y las condiciones de preparación. El marcador es fundamental, pero por sí solo no permite identificar todas las causas ni definir las soluciones que necesita una selección, mucho menos con el trazo de la nuestra y las debilidades de nuestro entorno”.

Selección de El Salvador
Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, explicó las razones para no despedir a Hernán Darío Gómez como entrenador - crédito @fesfut_sv/X

La continuidad permite trabajar sobre lo que el cuerpo técnico ya conoce del grupo: sus capacidades, sus limitaciones y los aspectos que requieren corrección. Un cambio de entrenador supone iniciar otra etapa de diagnóstico y adaptación; por eso debemos de valorar si beneficia al proyecto y qué problemas resolvería”, agregó.

El presidente fue claro al decir que “no es entregar un cheque en blanco”, pues ahora se le apuesta a un proceso integral que abarca todo el fútbol" y dejó claro que la realidad del fútbol salvadoreño afecta mucho: “La FESFUT tiene responsabilidades en esos ámbitos y debe atenderlas junto con las exigencias al cuerpo técnico. Sé de la valentía de nuestros jugadores, y de querer dar lo mejor de sí, de su entrega y de querer mejorar. Por eso y por la convicción de hacer lo correcto, una vez más nuestro voto es de continuidad”.

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