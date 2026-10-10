Bomberos de Cundinamarca descartaron que avioneta en Caparrapí se haya accidentado: las alertas de residentes eran de un avión militar

Una avioneta sobrevuela un cielo azul junto a una pantalla circular de radar que rastrea aeronaves en trayecto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Delegación de Bomberos descartó accidente aéreo en la zona rural de Caparrapí, en el departamento de Cundinamarca, tras verificar que no hubo aeronaves siniestradas, desaparecidas ni accidentadas dentro de la jurisdicción del municipio.

La alerta ciudadana se registró el 8 de octubre de 2026 a las 5:55 p. m., luego de que algunos habitantes reportaran la presunta caída de una aeronave y escucharan ruidos en sectores rurales.

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La verificación incluyó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al Comando Aéreo de Combate No. 1 de Puerto Salgar. Las autoridades revisaron los radares y los registros de control del tráfico aéreo, sin encontrar trazabilidad de un accidente ni reportes de aeronaves en emergencia.

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó que los estruendos percibidos por habitantes de varias veredas correspondieron al paso normal de una aeronave militar que realizaba una operación rutinaria. La entidad confirmó que el avión volvió a su base y permanece sin novedades.

El reporte oficial precisó que la aeronave militar con matrícula FAC-2483 sobrevoló el sector señalado a las 5:00 p. m. del 8 de octubre. Después de esa operación, retornó a la base aérea y quedó en plataforma.

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El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, comunicó que la revisión permitió establecer el origen de los ruidos que motivaron la alerta del presuntó accidente de una avioneta - crédito @BomberoFarfan/X

El Cuerpo de Bomberos de Caparrapí llevó a cabo comprobaciones en terreno junto con la Policía Nacional y representantes de las Juntas de Acción Comunal.

Las diligencias abarcaron las veredas Peñalosa, Cámbulo, El Chorrillo, La Montaña, San Cayetano, Córdoba, Cañabraval, Alto de Brisas y Las Vueltas. También participaron líderes de Tierreros, Boca de Monte, Las Lajas, Cambras, San Ramón Alto y La Azauncha, conocida como Alto de Los Monos.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, comunicó que la revisión permitió establecer el origen de los ruidos que motivaron la alerta.

La entidad señaló que el paso operativo de la aeronave produjo los sonidos escuchados por parte de la comunidad, sin que se presentara una emergencia aérea en el área rural del municipio. Con esa información, los bomberos descartaron formalmente la precipitación de cualquier aeronave en Caparrapí.

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La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca indicó que mantiene comunicación con los líderes comunitarios y que los organismos de socorro seguirán atentos ante posibles requerimientos de la población.

La verificación incluyó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al Comando Aéreo de Combate No. 1 de Puerto Salgar. Las autoridades revisaron los radares y los registros de control del tráfico aéreo, sin encontrar trazabilidad de un accidente ni reportes de aeronaves en emergencia - crédito jetphotos.net

Vuelo Medellín-Nueva York fue desviado a Miami por turbulencia: nueve pasajeros fueron hospitalizados

De otro lado, nueve personas resultaron lesionadas por una turbulencia durante el vuelo AV042 de Avianca, que cubría la ruta entre Medellín y Nueva York. La aerolínea desvió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Miami el 9 de octubre de 2026.

El aterrizaje en Miami se completó sin incidentes adicionales. Tres integrantes de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron afectaciones físicas, según informó la compañía.

El desvío se produjo después de que una turbulencia imprevista afectara el vuelo mientras avanzaba hacia Nueva York, Estados Unidos. Tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami, los equipos de Avianca y los servicios médicos de la terminal activaron los protocolos de urgencia para asistir a las personas lesionadas.

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María Paula Jiménez, una pasajera de la aeronave, relató a CBS News Miami que observó un despliegue de ambulancias cerca del área de desembarque. “Cuando llegamos, vimos que muy cerca de donde íbamos a desembarcar había más de cinco o seis ambulancias”, dijo.

El vuelo AV042 de Avianca fue desviado de emergencia al Aeropuerto Internacional de Miami el 9 de octubre de 2026 después de que una turbulencia imprevista dejara nueve personas con lesiones durante la ruta entre Medellín y Nueva York - crédito Avianca

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que atendieron la emergencia apenas el avión llegó a Miami. La cadena estadounidense indicó que la respuesta médica se organizó en la zona de llegada del vuelo.

Para los viajeros que no sufrieron lesiones, Avianca dispuso asistencia y acompañamiento con el fin de garantizar la continuidad del itinerario hacia Nueva York.

La aerolínea señaló que continúa en contacto con los pasajeros y los tripulantes involucrados mientras gestiona la situación.