Colombia

“El Agropecuario” sería uno de los primeros nombres para ‘La casa de los famosos Colombia 4′: otra celebridad ya estaría confirmada

En medio de las polémicas que lo han rodeado en los últimos días, el ‘influencer’ sería uno de los posibles participantes de la cuarta temporada del reality, prevista a estrenarse para 2027

El Agropecuario llegaría a La casa de los famosos Colombia tras las recientes polémicas en redes - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
El Agropecuario llegaría a La casa de los famosos Colombia tras las recientes polémicas en redes - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
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Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, estaría entre los primeros nombres que circulan para la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia, cuya emisión fue confirmada por Canal RCN para inicios del 2027.

La versión aún no cuenta con un anuncio oficial de la producción, pero fue mencionada por la periodista Graciela Torres, conocida como La Negra Candela, durante una intervención para la emisora Olímpica Stereo.

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El Agropecuario ha ganado visibilidad en redes sociales por su relación con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, con quien tuvo un vínculo sentimental y tienen un hijo en común. En los últimos días, su nombre volvió a estar en conversación pública tras la difusión de material promocional relacionado con una colaboración de contenido para adultos con la modelo María Gelvis.

En ese contexto, surgió la posibilidad de que Tejada haga parte de la próxima edición del reality de convivencia. La información se conoció después de que La Negra Candela mencionara al creador de contenido como uno de los supuestos integrantes del elenco que prepara el canal para 2027.

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Juan David Tejada luchó por conocer a Aida Victoria desde 2019. Con mensajes anuales en Instagram, la vida le dio la oportunidad de hacer realidad su sueño: estar a su lado - crédito @jdt21_5/Instagram
El Agropecuario tuvo una relación sentimental con Aida Victoria Merlano y en los últimos días volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales - crédito @jdt21_5/Instagram

“Un integrante para la casa es el famoso exesposo de Aida Victoria Merlano, el famoso agropecuario”, según lo que detalló La Negra Candela, al parecer, Juan David entraría junto a Gelvis, esto con el fin de tener una pareja en el programa desde el inicio, esto según lo detalló la periodista.

Hasta el momento, Canal RCN no publicó una lista de participantes ni confirmó la vinculación de El Agropecuario. Tampoco se conocen detalles oficiales sobre la fecha de estreno, la modalidad de selección de los concursantes o los cambios que tendrá el formato en su cuarta temporada.

Durante su intervención en Olímpica Stereo, Graciela Torres también mencionó a otra figura del entretenimiento colombiano. Elizabeth Loaiza, modelo y creadora de contenido, fue señalada como una de las mujeres que estaría contemplada para ingresar a la competencia.

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La periodista aseguró que El Agropecuario podría ingresar acompañado por María Gelvis, aunque el canal no confirmó esa versión crédito @elreydelosagropecuarios/IG

“Una de las confirmadas es Elizabeth Loaiza”, afirmó la periodista. En la misma conversación, La Negra Candela incluyó a El Agropecuario entre los posibles concursantes, aunque sus declaraciones no fueron respaldadas hasta ahora por la producción del reality.

Loaiza ya había aparecido entre los nombres relacionados con temporadas anteriores del programa. De acuerdo con información divulgada, la modelo fue considerada para integrar la edición de 2026, aunque su ingreso dependió de una votación y finalmente no quedó incluida en el grupo de participantes.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en medio de las versiones sobre la nueva convocatoria. Ni Loaiza ni Tejada hicieron pública una confirmación sobre contratos o negociaciones con el canal.

Elizabeth Loaiza
Elizabeth Loaiza fue el otro nombre mencionado por La Negra Candela como posible integrante del 'La casa de los famosos Colombia 2027' - crédito @elizabethloaiza/Instagram

El reality tendrá una nueva temporada en 2027

La continuidad de La casa de los famosos Colombia fue anunciada durante la final de su tercera temporada, emitida el 29 de mayo de 2026. En esa transmisión, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán comunicaron que el formato regresaría con una cuarta edición.

Desde entonces, las especulaciones sobre el elenco han ocupado parte de la conversación de los seguidores del programa. La producción todavía no dio a conocer quiénes conformarán la nómina definitiva ni precisó cuándo comenzará la emisión.

La eventual llegada de El Agropecuario pondría en la competencia a una figura que ha acumulado atención en plataformas digitales a raíz de su exposición pública y de los episodios que rodearon su vida personal. Su vínculo con Aida Victoria Merlano fue uno de los factores que aumentó el interés sobre su nombre entre usuarios de redes sociales.

La presentadora Carla Giraldo sería la encargada de lanzar la noticia de las dos nuevas ediciones del programa en la final del 29 de mayo - crédito cortesía Canal RCN
La cuarta temporada fue confirmada durante la final de la tercera edición, emitida el 29 de mayo de 2026. - crédito cortesía Canal RCN

Por ahora, la información difundida por La Negra Candela para Olímpica Stereo debe entenderse como una versión no oficial. La participación de El Agropecuario y Elizabeth Loaiza en La casa de los famosos Colombia 4 dependerá de la confirmación que emita Canal RCN cuando presente el elenco de la temporada 2027.

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