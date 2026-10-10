Independiente Medellín fue sancionado por la agresión de un hincha a Daniel Torres: este fue el castigo de la Dimayor

Uno de los hinchas y creadores de contenidos del "Poderoso de la Montaña" mostró el momento exacto de la agresión que recibió el volante-crédito @soymejimejia/Instagram

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El 9 de octubre de 2026, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó, a través de la resolución número 101, el castigo a Deportivo Independiente Medellín luego de la agresión de un aficionado del “Poderoso de la Montaña” al volante Daniel Torres de Independiente Santa Fe en el estadio Ditaires de Itagüí.

Es importante recordar que, el 8 de octubre de 2026, la entidad informó en un comunicado la identificación de los presuntos responsables de la agresión, además de explicar que el mismo Torres presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación con el acompañamiento de Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y la Dimayor.

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El organismo ratificó la dura sanción que recibió el Independiente Medellín por la agresión a Daniel Torres-crédito Dimayor

Tras presentar todos los hechos que entregó el informe arbitral a la Federación Colombiana de Fútbol, con base en el artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, la multa que supera los 17 millones de pesos para el club y la sanción por tres fechas a la tribuna occidental:

“El Comité decidió sancionar a El Equipo del Pueblo S.A., con dos (2) fechas de suspensión parcial de plaza como se delimita a continuación: (Tribuna Occidental Baja – Sector 3) y multa de diecisiete millones quinientos nueve mil cincuenta pesos ($17.509.050), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF, una vez evidenciado que en su condición de Club local, se acreditó la comisión de la conducta impropia de espectadores, consistente en: i) lanzamiento de un objeto (moneda) desde la tribuna occidental que agredió y lesionó a un jugador del equipo visitante, lo que generó afectaciones en el normal desarrollo del partido”.

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Esto fue lo que pasó con Daniel Torres en el Medellín vs. Santa Fe: un pasado marcado por su paso al “Poderoso de la Montaña”

El volante de Indepdneitne Santa Fese lamentó por lo que se vivió con la hinchada del "Poderoso de la Montaña"-crédito @CarlosAfutbol/X

Daniel Torres, volante de Santa Fe, sufrió una herida en la frente tras recibir un objeto lanzado desde la tribuna occidental del estadio Ditaires de Itagüí, durante la victoria 1-0 ante Independiente Medellín el 5 de octubre de 2026. El exjugador del equipo local afirmó que su aplauso al abandonar el campo buscaba agradecer a una hinchada con la que mantiene un vínculo por sus dos etapas en el club.

El partido se interrumpió durante algunos minutos cerca del minuto 75, cuando Torres se retiraba del terreno de juego. El cuerpo médico de Santa Fe lo atendió después de advertir que sangraba por la lesión en el rostro.

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El mediocampista fue reemplazado por Kilian Toscano a los 76 minutos y, antes de dirigirse al banco de suplentes, aplaudió a los aficionados del “Poderoso de la Montaña”. Desde la grada llegaron insultos y objetos; uno de ellos impactó en el futbolista, que había jugado para Medellín en las temporadas 2015-2016 y 2022-2023.

El aplauso de Torres y su mensaje a la afición local

El volante de Santa Fe habló sobre la agresión que vivió en Medellín-crédito David Jaramillo/Colprensa

Torres sostuvo que entendía el malestar de los seguidores porque el equipo local perdía, aunque reconoció que su gesto pudo interpretarse como una provocación.

“No, no, estoy bien. Creo que también peco un poco de ingenuo. Entiendo que hay emociones en medio de un partido que el local va perdiendo”, expresó.

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El volante explicó que su reacción no buscaba confrontar con los aficionados:

“Pero mi mensaje siempre fue demostrar el agradecimiento y lo que siento por Medellín, por todo lo que me ha dado las veces que he podido estar acá”. Sus declaraciones fueron recogidas por Unido 360 y Vamos León.

El jugador diferenció el ataque de la relación que conserva con el club y sus hinchas.

“Eso fue solamente una persona. Creo que eso no cambia el concepto que tengo de la hinchada ni de la institución. Fue alguien que apuntó muy bien, apuntó donde era”, añadió Torres.

El portero de Santa Fe explicó lo que pasó con Daniel Torres-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, compañero de Torres en Santa Fe, cuestionó lo sucedido y pidió revisar el episodio.

“Medellín tiene una gran hinchada, una hinchada linda y querida. Pero lo que pasó debe revisarse. Vi que Daniel tenía un corte en la nariz. Son situaciones que se repiten en el fútbol colombiano y hay que frenarlas”, dijo en su momento.

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