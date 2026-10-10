Ghetto Kumbé llega a Rock Al Parque presentando su místico LP ‘Cardones’: “Suena muy global, pero también suena muy de acá”

El trío Ghetto Kumbé nació en Bogotá en 2013 con integrantes de la costa caribe colombiana que fusionan percusión tradicional y música electrónica - crédito @ghettokumbe/Instagram

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Ghetto Kumbé construyó una propuesta afrofuturista que combina la percusión tradicional afrocolombiana, cantos de raíz africana y producciones electrónicas en paisajes sonoros donde conviven el tambor alegre, el djembé y samples contemporáneos.

El proyecto nació en Bogotá en 2013 de la mano de tres músicos oriundos de la costa caribe colombiana: Mercado, Edgardo Garcés (El Guajiro) y Juan Carlos Puello (Chongo). Desde sus inicios, el trío fusionó la percusión tradicional con samples y producciones electrónicas, una combinación que los llevó a consolidarse como una de las propuestas más representativas de la música alternativa del país.

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A lo largo de más de una década, la banda construyó una trayectoria internacional que incluye presentaciones en festivales como Glastonbury, Roskilde y WOMEX, además de una sesión en vivo para KEXP, la emisora radial independiente con sede en Seattle. Entre los hitos más recordados de su carrera figura la apertura para Radiohead durante el Soundhearts Festival de Bogotá, un convite que, según relató Mercado en la charla con este medio, surgió directamente de la curaduría de la banda británica.

Durante 2026, Ghetto Kumbé se centró en la publicación y promoción de Cardones, su segundo álbum de estudio, publicado en mayo pasado. El trabajo profundiza en la cosmogonía y las tradiciones del pueblo wayuu, de la región de La Guajira, e incorpora instrumentos autóctonos de esa etnia junto con sonoridades del afrobeat, el amapiano sudafricano y colaboraciones con artistas como Nidia Góngora y Lido Pimienta. La agrupación se presentará además en la edición 30 de Rock al Parque, donde subirá al escenario BBC del Parque Simón Bolívar el lunes 12 de octubre a partir de las 7:25 p. m.

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Meses atrás, durante la celebración del BIME Bogotá —en el que participaron buscando agentes que les permitieran llevar su música a España y países del sur de Europa—, Infobae Colombia habló con Doctor Keyta, nombre artístico del percusionista Andrés Mercado. Allí repasó la experiencia de la banda en el showcase del BIME, los pormenores detrás de la invitación para abrir el concierto que dio Radiohead en Bogotá en 2018, el concepto sonoro y temático de Cardones, y detalles del proceso creativo del grupo.

¿Cómo le fue a Ghetto Kumbé en el showcase del BIME? ¿Qué pudo ver el público de ustedes en escena?

La verdad fue muy sorpresivo porque, bueno, el horario era un martes a las 12 de la noche. Fue muy bonito porque también fue reencontrarnos con un público que nos vio nacer, que es Bogotá, que es nuestra casa.

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La gente escuchó nuevas canciones (...) Hubo muy buena recepción, vinieron muchos fans, la gente se quedó hasta el final de la fiesta y fue muy grato. Muy agradecidos por la oportunidad de que la gente esté creyendo y que el BIME presente estas oportunidades.

Tuve la oportunidad de ver solo una vez a Ghetto Kumbé y fue en un contexto muy curioso: abriéndole a Radiohead...

Ufff. [ríe] En el Soundhearts Festival.

Ese mismo. ¿Cómo les llegó la invitación?

Creo que eso lo hacía Move Concerts, y nosotros veníamos de una gira europea. Yo llegué a Colombia. En esa época vivía con mi hijo y mi esposa y vivíamos en Tabio.

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Y de repente, o sea, no el año que se hace el concierto, sino el año anterior, en octubre, nos dicen: “Van a tocar para Radiohead”.

La banda británica Radiohead seleccionó directamente a Ghetto Kumbé para la apertura de su concierto en Bogotá, en 2018 - crédito @ghettokumbe/Instagram

Pero entonces, lo que yo me enteré fue que la misma banda o el director del festival, que creo que es el bajista de Radiohead. Ellos son muy autónomos en la curaduría. No es que llegan a un país y le dicen: “Toca este”. No. Acá le presentaron una parrilla de artistas y ellos dijeron: “Queremos a estos tres locos, a Ghetto Kumbé”. Y nosotros desde el año anterior del concierto, ya sabíamos que íbamos a tocar. Creo que eso fue en abril, algo así, abril o marzo. Bastante emotivo.

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También estaba Flying Lotus esa noche...

Flying Lotus es un show muy especial, increíble. Él es una persona que yo admiro mucho y que ahora muchos artistas replican su concepto, el cubo y ahí se reflejan imágenes. Me gusta mucho el performance de Flying Lotus.

¿Cómo suena en este momento Ghetto Kumbé?

El concepto del nuevo álbum está muy enfocado en La Guajira, en el norte del Caribe colombiano, y también muy enfocado en la mitología, en la cosmogonía, y en las problemáticas y en los orígenes que ha vivido la etnia de los wayuu. Entonces, tiene mucho de los instrumentos tradicionales como el kasha, que es el redoblante de ellos, con lo que bailan la yonna. También tienen unas flautas que ahora no recuerdo el nombre.

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También está muy enfocado en los sueños. Los wayuus, sobre todo las mujeres, las salvaguardadoras de la cultura wayuu, hablan mucho de la interpretación de los sueños. También hay mucho de África, hay mucho afrobeats, hay mucho amapiano, que viene de Sudáfrica, hay de Venezuela con el kitipilà, música del Pacífico con la marimba y con la maestra Nidia Góngora. También hay cosas con Lido Pimienta.

Está bastante diverso y bastante atrevido a nivel sonoro, pero como que también esa mixtura ha generado que exista una familiaridad en el nuevo disco. O sea, suena muy, muy global, pero también suena muy de acá, muy del territorio.

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'Cardones', el más reciente trabajo de Ghetto Kumbé, toma inspiración de los sonidos de La Guajira - crédito Ghetto Kumbé/Bandcamp

En Ghetto Kumbé, ¿ustedes cuándo saben cuando una canción está terminada? ¿cómo se manejan con ese dilema de si seguir trabajando o despejarse antes de retomar la creación?

Nosotros lo hemos dicho en muchas entrevistas, como que la estructura para nosotros hacer como las canciones es la percusión. Entonces, a partir de la percusión no es como cortar y pegar, sino crear un tejido entre los múltiples patrones rítmicos que tienen las canciones.

Entonces, a partir de ahí creamos las frecuencias bajas, medias y altas. Creamos un tejido y dejamos que ese tejido nos sature. Cuando nos sature y nos hace bailar, ahí arrancamos. Empieza como una gran idea.

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El trío unió fuerzas con la colombocanadiense en uno de los cortes de difusión de 'Cardones' - crédito Ghetto Kumbé/YouTube