Gobierno De la Espriella detalló las presuntas anomalías en la Dirección Nacional de Bomberos durante el Gobierno Petro: no se habrían entregado kits de dotación

El líder de la cartera se refirió también a la decisión por partel presidente Abelardo de la Espriella, luego de declarar la insubsistencia del capitán Germán Miranda, que solo estuvo tres semanas al frente de la entidad, y salió después de que se conocieron "audios sobre presuntas prácticas indebidas anteriores a esta administración para frenar investigaciones judiciales, hecho que motivó la pérdida de confianza institucional" - crédito @infopresidencia/X

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El Ministerio del Interior remitió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría una auditoría sobre cuatro contratos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) que revela presuntas irregularidades: equipos facturados por más de $62.000.000.000 durante una emergencia declarada por el expresidente Gustavo Petro que, según la denuncia, no habrían sido entregados.

Rodrigo Lara, jefe de la cartera, difundió un video en el que cuestionó que un funcionario certificara la recepción de materiales y al mismo tiempo dejara constancia de que permanecían en la bodega del vendedor: “Un funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero a la vez acredita que los deja en la bodega del vendedor”.

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La investigación, informó Semana, examina contratos suscritos por urgencia manifiesta para adquirir equipos destinados a los bomberos de Colombia. Los documentos revisados plantean diferencias entre bienes cobrados y recibidos, actas incompletas, variaciones en valores y dudas sobre la entrega de parte de los suministros, aunque Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. sostiene que los productos sí fueron entregados o distribuidos.

La contratación surgió tras el frente frío que afectó a ocho departamentos en febrero de 2026, cuando el Gobierno de Petro declaró una emergencia de 30 días que permitió contratar sin licitación. Los procesos comenzaron con un valor conjunto de $41.992.000.000 y, tras adiciones, alcanzaron $62.256.000.000, de los cuales se habrían pagado $54.966.000.000 a los contratistas.

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Una de las inquietudes apunta al destino de los recursos: solo $313.600.000 se habrían asignado a atender inundaciones, pese a que ese fue el efecto principal del frente frío. El resto se concentró en equipos para incendios, una proporción que la denuncia pone en cuestión.

Los contratos de emergencia bajo revisión

Gobierno de De la Espriella detalló las presuntas anomalías en la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno Petro - crédito Bomberos/Ministerio del Interior/Colprensa

Los cuatro contratos bajo examen corresponden a Multisolutions America S.A.S., suscrito el 30 de marzo de 2026 por $25.698.161.730; Makei, por $24.063.598.700; Representaciones Fonina S.A.S., por $3.940.442.098; y Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S., por $1.263.602.344. Los documentos citados por la revista también plantean dudas porque algunos fueron suscritos después del plazo de 30 días fijado en la declaratoria de emergencia.

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Las facturas de mayor cuantía se emitieron el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial.

El contrato 076 de 2026, firmado con Makei, concentra buena parte de las alertas. Preveía la entrega de 744 elementos —entre cascos, trajes, guantes, botas, linternas, equipos de respiración autónoma y máscaras forestales—, pero el acta registró 671 bienes por $1.775.509.821 frente a los $3.209.636.701 facturados.

La diferencia equivale a 73 equipos y a $1.434.126.880. Además, un registro de la DNBC fechado el 7 de abril de 2026 consignó el ingreso al almacén por el menor valor, mientras que la factura electrónica de Makei ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se expidió cuatro días después, reveló el medio citado.

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Las diferencias detectadas en el contrato con Makei

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó que un funcionario certificara la recepción de materiales y al mismo tiempo dejara constancia de que permanecían en la bodega del vendedor - crédito @MinInterior/X

Los formatos incorporados al expediente indican que el 25 de mayo de 2026 los bienes estaban bajo custodia del proveedor, sin que se precisaran las razones. El 20 de junio de 2026 se registró otra recepción de equipos que, según los documentos, permanecieron en instalaciones de la empresa en Barranquilla, Atlántico, mientras se organizaba su traslado a Bogotá; a octubre de 2026 no había prueba documental de la entrega de los equipos facturados.

La alerta citada por la publicación señala actas sin las firmas requeridas, versiones distintas de informes de supervisión, discrepancias entre soportes presupuestales y contractuales, y falta de documentación sobre logística e importación. La denuncia menciona de manera preliminar posibles conductas como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

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Las diligencias recomendadas incluyen entrevistar a los funcionarios que participaron en la estructuración y celebración de los contratos, así como revisar las facturas de Makei por $21.653.781.452 asociadas a kits cuya entrega sigue en discusión.

La respuesta de la empresa contratista

Empresa contratista afirmó que es mentira que no entregaran los contratos - crédito John Vizcaino/Reuters

Ángela Infante, gerente y representante legal de Makei, rechazó la versión de que los equipos no fueron entregados. “No es cierto que no se hayan entregado los kits para los bomberos”, declaró a Semana, y sostuvo que la empresa distribuyó elementos entre distintos cuerpos de bomberos al final del Gobierno anterior.

La directiva explicó que la compañía revisó sus existencias en zona franca y bodegas antes de aceptar el contrato: “Tenemos firmados contratos internacionales, que están siendo vigilados. Hacemos el contrato, reviso el inventario que tenemos tanto en Zona Franca como en las bodegas y lo aceptamos”.

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Con relación a la denuncia, el ministro Lara públicó en sus redes sociales que la denuncia cuenta con soporte documental - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Con relación a la denuncia, el ministro Lara públicó en sus redes sociales que la denuncia cuenta con soporte documental

“Esta denuncia está soportada en una auditoría forense extremadamente precisa.El equipo de auditoría forense de @MinInterior es sin lugar a dudas uno de los mejores del país. Puedo afirmar que a los órganos de control les estamos entregando el trabajo hecho. Con pruebas en mano.Necesitamos resultados y que nos digan a qué manos llegó ese dinero robado”, escribió en X.