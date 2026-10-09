Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

La selección Colombia femenina inicia el camino de preparación para el Mundial de Brasil 2027 en Venezuela - crédito FCF

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La selección Colombia femenina regresa al ruedo después de más de cuatro meses, cuando fue campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol en junio de 2026, y ahora sigue el camino rumbo al Mundial de Brasil 2027, al que le apunta con una buena actuación como la de 2023.

Para eso, la Tricolor empezará la etapa de preparación contra Venezuela, conjunto que también realizó una actuación sobresaliente en la liga, pues consiguió uno de los dos cupos al Torneo de Repechaje, en el que quiere figurar para clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de mayores.

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Cabe recordar que, después de este encuentro, se vendrá un segundo compromiso entre las dos escuadras, en el mismo estadio y con el que cerrarán la fecha FIFA de octubre, que se reabrirá entre finales de noviembre e inicios de diciembre, para el cierre de la temporada 2026.

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela

El combinado nacional ultima detalles para su primer amistoso después de la Liga de Naciones, pero ahora con el espacio para probar variantes que puedan consolidar la nómina con la que se peleará por ser protagonista en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil.

La selección Colombia femenina se medirá con Venezuela el sábado 10 de octubre desde las 4:00 p. m., hora de nuestro país, aunque no se tiene confirmación, por ahora, de que el duelo tenga señal de televisión, pese a que Caracol y RCN tienen los derechos exclusivos, pero sí se sabe que la Federación Venezolana de Fútbol lo pasará por su canal de YouTube llamado “La Vinotinto Media”.

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Colombia y Venezuela se ven las caras como preparación para el Mundial Femenino 2027, pues la Tricolor clasificó de manera directa y la Vinotinto al Torneo de Repechaje - crédito FCF

El partido se disputará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla de Margarita, al noreste de Venezuela, el cual cuenta con tres canchas, una tribuna para 2.500 personas y es propiedad de la FVF, pero para el duelo amistoso no contará con la presencia de público.

Para Venezuela, es importante el amistoso contra Colombia para medir fuerzas antes del Torneo de Repechaje, en el que arrancará en febrero de 2027, desde la fase final, y a la espera de las dos clasificadas provenientes de la ronda preliminar, que dará inicio en noviembre de 2026.

Venezuela espera hacer una buena presentación ante Colombia, la actual campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol - crédito @FemeninoFVF

“Todo esto va a ser supremamente importante”

En charla con los medios previo al amistoso, el técnico de la selección Colombia femenina, Ángelo Marsiglia, afirmó que esta fecha FIFA es clave porque queda poco tiempo para la Copa de la FIFA y necesita armar el equipo lo antes posible para llegar en las mejores condiciones.

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“Teniendo en cuenta que la selección Colombia casi no tiene un tiempo largo y prudente de preparación, nosotros nos reunimos casi dos meses y el mundial es prácticamente en menos de un año. Entonces, todo esto va a ser supremamente importante para este reto tan grande que se nos viene a nosotros”, dijo.

El técnico Ángelo Marsiglia dirigirá por primera vez en un mundial a la selección Colombia femenina - crédito FCF

Con respecto al rival, Marsiglia fue cauteloso y mencionó que “Venezuela, para mí, es de los mejores equipos, de las mejores selecciones de Conmebol, que me parece que es muy similar a lo que es Colombia en cuanto a la calidad de las jugadoras, a la inversión del proceso de fútbol femenino”.

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“Por primera vez está a puertas de clasificar a un mundial, tanto en masculino como en femenino. Pienso que es una posibilidad enorme. Ya lo vivimos, nos juntamos en la Liga de Naciones, un partido supremamente apretado. Lo vivimos también en los Juegos Centroamericanos, con una misma idea, con diferentes jugadoras, donde hemos podido sacar, sacar esto adelante. Hoy nos encontramos en posiciones totalmente diferentes. Como te decía, Venezuela, con la preparación de, yo diría, el partido más importante de la historia de su fútbol, porque es la que los va a llevar a, por primera vez en la historia mundial, sería en febrero”, añadió.