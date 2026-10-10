Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Hugo Rodallega quedó sorprendido por los rumores sobre una salida de Santa Fe para terminar su carrera en Quindío - crédito Colprensa

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Hugo Rodallega es el líder y referente de Santa Fe en los últimos años. Desde su arribo en 2023, el jugador ha levantado al equipo en los buenos y malos momentos, al punto de resultar campeón de la Liga BetPlay, en el primer semestre de 2025, y de la Superliga 2026.

En la actualidad, tanto Rodallega como Santa Fe se preparan para luchar por la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y a los octavos de final de la Copa Colombia. El domingo 11 de octubre enfrentarán a Fortaleza en el estadio Municipal de Mosquera, Cundinamarca, que tendrá las tribunas llenas.

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Por eso, el delantero se mostró sorprendido por una versión que ha circulado recientemente de que supuestamente dejaría el equipo rojo: no renovaría su contrato y afrontaría el tramo final de su carrera en Deportes Quindío, club en el que debutó como profesional hace más de dos décadas.

“Es totalmente falso”

En charla con los medios, citado por Gol Caracol, el delantero de Santa Fe respondió a la versión de que llegaría al Quindío porque su gerente, Angélica Lema, aseguró en Win Sports que “las mismas ganas que Hugo Rodallega tiene de retirarse acá, las tenemos nosotros de tenerlo acá. Las puertas están abiertas y esta es la casa de él”.

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Hugo Rodallega dejó claro que “es totalmente falso que me quiera ir de Santa Fe, no sé de dónde salió esa noticia. Me sorprendí ayer que algunos canales estuvieran asegurando que yo me iba. Lo que sí es cierto es que termino mi contrato en diciembre y que en algún momento he dicho que quiero terminar la carrera con la camiseta del Deportes Quindío, pero hoy la prioridad es Santa Fe”.

Hugo Rodallega, por ahora, quiere seguir en Santa Fe para la temporada 2027, aunque dependerá de las condiciones para renovar contrato - crédito Colprensa

Con respecto a su vínculo con los rojos, el goleador afirmó que “si yo pudiera renovar mi contrato, que sea por dos años”, así que espera sentarse pronto con el presidente Eduardo Méndez. “Ojalá se pueda hablar del tema de la renovación, es algo que dependerá del cuerpo técnico y de la directiva. La intención es quedarme”, añadió.

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“Mi intención es quedarme, ya veremos qué pasa. No sé de dónde lo sacaron, lo aseguran sin ningún argumento. Es sorprendente, pero son cosas que hay que saber manejar. Acá es mi casa, estoy cómodo, mi familia es feliz, estoy disfrutando de una etapa de mi carrera en la que he vivido momentos tan bonitos con Santa Fe, por la historia que se ha construido y se viene construyendo, para volver a pelear el título”, finalizó Rodallega.

Hugo Rodallega juega en Santa Fe desde 2023 y se ha convertido en referente del club por ganar la Liga BetPlay 2025 y la Superliga 2026 - crédito Colprensa

“Ojalá que se tomen medidas para cortar todo esto”

Otro tema con el que Santa Fe debió lidiar fue la agresión contra Daniel Torres, el lunes 5 de octubre de 2026 en Itagüí, Antioquia, donde un hincha del Medellín le lanzó una moneda en el rostro, desde la tribuna al banco de suplentes, y le provocó una herida en la frente que, por fortuna, no fue de gravedad.

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En rueda de prensa ese día, el técnico Pablo Repetto habló al respecto: “Le tiraron una moneda que lo cortó; por suerte no le pegó en la vista. Esas cosas no deberían pasar, es lamentable, no pasó a mayores, fue una herida importante, no sé si le van a dar puntos ahora, lo estaban curando”.

Uno de los hinchas y creadores de contenidos del "Poderoso de la Montaña" mostró el momento exacto de la agresión que recibió el volante-crédito @soymejimejia/Instagram

“Quizás fue una persona sola contra todo el estadio, un desadaptado que pueda generar esto, espero que la gente no se contagie. Daniel jugó muchos años acá y hoy le toca defender otra camiseta, como le pasó a Daniel, le puede pasar a cualquiera. Yo estaba cerca también, es lamentable”, añadió.

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Finalmente, Repetto espera que las autoridades tomen cartas en el asunto: “Ojalá que se tomen medidas para cortar todo esto, yo no soy el que va a decir qué medidas tomar, pero que se corte todo esto, no le hace bien a nadie, sobre todo a la imagen de todo el fútbol colombiano”.