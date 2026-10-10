Colpensiones aclaró si habrá modificaciones en el calendario de pagos de mesadas para el último trimestre de 2026: se descartan nuevos trámites

Colpensiones confirmó que el cronograma de pagos del último trimestre de 2026 se mantiene sin modificaciones - crédito Colpensiones

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La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, confirmó que el cronograma de pagos para octubre, noviembre y diciembre de 2026 se mantiene sin cambios y que no habrá nuevos trámites para acceder a las mesadas.

La entidad emitió la aclaración ante versiones sobre modificaciones en las fechas de desembolso y requisitos adicionales para los pensionados.

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“No se ha modificado el cronograma de pago de las mesadas pensionales ni demás prestaciones reconocidas por esta Administradora”, se observa en el comunicado emitido por la entidad.

La comunicación fue difundida el viernes 9 de octubre y abarca las prestaciones reconocidas por la administradora durante el último trimestre del año. Colpensiones indicó que los beneficiarios deben verificar la información sobre sus pagos a través de los canales oficiales de la entidad.

Las tres fechas de cobro del último trimestre

Colpensiones aclaró que no se solicitarán nuevos trámites a los beneficiarios para acceder a sus mesadas - crédito @MintrabajoCol/X

La mesada ordinaria de octubre estará disponible desde el viernes 30 de octubre. El calendario conserva la fecha prevista para ese pago, sin cambios frente a la programación ya establecida.

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Noviembre concentrará dos desembolsos: la mesada ordinaria y la mesada 13, conocida como prima. Ambos recursos podrán cobrarse desde el lunes 30 de noviembre.

“Octubre: esta mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre. Noviembre: en este mes se paga la mesada ordinaria junto con la mesada 13, conocida como “prima”, las cuales estarán disponibles para cobro desde el lunes 30 de noviembre. Diciembre: esta mesada estará disponible para cobro desde el miércoles 30 de diciembre", se añade en el documento.

El pago correspondiente a diciembre estará disponible desde el miércoles 30 de diciembre. Ese desembolso corresponde únicamente a la mesada ordinaria del último mes del año.

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Sin certificado de supervivencia para recibir las mesadas

Colpensiones descartó la exigencia del certificado de supervivencia para el cobro de las prestaciones - crédito @consulcolnewark/Instagram

La entidad descartó que los pensionados deban presentar un certificado de supervivencia para recibir los pagos programados. Esa exigencia no fue establecida para las mesadas del cierre de 2026.

“De igual manera, desmiente las versiones según las cuales se exigiría a los pensionados presentar certificados de supervivencia como requisito para recibir el pago de sus mesadas pensionales. Colpensiones aclara que no se ha establecido esta exigencia y que los pensionados no deberán realizar dicho trámite para acceder a sus pagos”, indicó Colpensiones en el comunicado.

Colpensiones señaló que las versiones que mezclaban un supuesto cambio de fechas con nuevos requisitos eran inexactas. La administradora pidió a pensionados y ciudadanos no atender rumores malintencionados y consultar directamente sus canales oficiales.

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“Colpensiones reitera su compromiso con el pago oportuno de las prestaciones reconocidas e invita a consultar sus canales oficiales y a no dejarse llevar por rumores malintencionados”, concluye el comunicado.

Las entidades estatales deberán explicar los avances pendientes tras la petición de Colpensiones

La Corte Constitucional evalúa la solicitud para posponer la entrada en vigencia de la reforma pensional hasta abril de 2028 - crédito Luisa González/Reuters

Por otra parte, la Corte Constitucional analiza la solicitud de Colpensiones para aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigor de la reforma pensional, prevista inicialmente para abril de 2027.

El tribunal pidió al Gobierno, a Colpensiones, al Ministerio de Hacienda, al Banco de la República y al Ministerio del Trabajo explicar los avances realizados desde la promulgación de la Ley 2381 de 2024, así como las razones técnicas, jurídicas, logísticas y presupuestales que justificarían la prórroga.

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La Corte también solicitó calcular el impacto fiscal de ampliar el régimen de transición a más trabajadores, establecer cuántos potenciales beneficiarios tendría la medida y determinar los recursos adicionales necesarios.

Además, pidió información sobre las apropiaciones, reservas, instrumentos de deuda y fondos previstos para financiar el nuevo sistema, junto con el dinero recibido por Colpensiones tras los traslados desde el régimen privado.

El tribunal busca verificar si existen recursos suficientes para comenzar a pagar las nuevas pensiones y conocer qué medidas se adoptarían para preservar la sostenibilidad financiera del sistema ante una eventual incorporación masiva al régimen de transición.

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