Adulto mayor finlandés clama ayuda para ser repatriado a su país tras un año en las calles de Bogotá: es acusado de cargar droga y podría tener problema de salud mental

Kari Ensio Rinne, un finlandés de 81 años, permanece internado en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá mientras su salud se deteriora y un proceso penal le impide salir de Colombia desde hace más de un año. El hombre, que atravesaba una situación de calle en el parque de Usaquén (norte de la ciudad), enfrenta además problemas mentales que su defensora busca acreditar ante la Justicia.
Según información suministrada por El Tiempo, Rinne llegó al país por invitación de un amigo y asegura que recibió una maleta con cerca de dos kilos de cocaína. Fue detenido y afronta el proceso sin una medida de prisión preventiva, mientras se realizan las audiencias de su caso.
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La imposibilidad de abandonar Colombia lo llevó a dormir en una banca de Usaquén y a subsistir con donaciones de vecinos. Ivonne Morales alertó sobre su situación después de verlo en la calle y contactó a Mayra Lemus, representante de la Fundación Socialys, que comenzó a asistirlo.
La evaluación mental pendiente antes de la audiencia
Ana Margarita Durán de León, defensora de oficio de Rinne, asumió su representación tras cuestionar la actuación de su abogado inicial. La letrada pretende que sea declarado inimputable por los problemas mentales que, según sostiene, habrían permitido que fuera utilizado como “mula” sin estar plenamente consciente de sus actos.
La abogada también considera inusual la ruta prevista para el viaje: incluía escalas en México y Costa Rica antes de llegar a Dubái. Para ella, ese recorrido no corresponde a los trayectos habituales de este tipo de operaciones ilegales.
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La historia clínica del finlandés podría demostrar sus afecciones, pero no ha sido aceptada en el expediente porque no cuenta con una traducción oficial. Durán de León afirmó que la falta de traductores dentro del sistema judicial impide validar esa documentación médica.
Un examen de Medicina Legal debía determinar las condiciones mentales de Rinne, pero Lemus y la defensora denunciaron que todavía no se le practicó. Los resultados deberían estar disponibles antes de la próxima audiencia, fijada para el 19 de octubre, para poder ser presentados durante esa diligencia.
La defensora dijo que se comunicó varias veces con la Embajada de Finlandia en Colombia para solicitar apoyo con la traducción de la historia clínica. La respuesta que recibió, aseguró, fue que “no están obligados a traducirla”.
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Rinne tampoco habla español y tiene dificultades para comunicarse en el inglés que maneja. Esa limitación complica su contacto con instituciones y con el personal que lo asiste.
La falta de un lugar donde permanecer
La permanencia en el hospital se ha vuelto cada vez más difícil. Rinne asociaría el parque de Usaquén con su lugar de bienestar y manifiesta desesperación desde que fue internado, pero el centro médico no le permite salir porque volvería a vivir en la calle.
Durante su permanencia en el parque, el hombre hacía sus necesidades en espacios públicos y generó molestias entre residentes de la zona. En el hospital, además, habría agredido a integrantes del personal médico.
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Los hijos de Rinne, contactados por Lemus y Durán de León en Finlandia, señalaron que su padre ya se encontraba en situación de indigencia antes de viajar a Colombia. Uno de ellos participó en una audiencia y se comprometió a cubrir los gastos hospitalarios, aunque aclaró que no podía brindar más ayuda.
La Fundación Socialys podría costearle apenas un mes de alojamiento mediante colectas de la comunidad si el hospital decide darle el alta. La institución médica les habría advertido que no puede mantenerlo por más tiempo, ya que ocupa una cama que podría requerir otro paciente.
Durán de León y Lemus reclamaron mayor colaboración al Consulado y pidieron celeridad a la Justicia para resolver la restricción que le impide abandonar el país. Rinne expresó que quiere “irse a morir a su país”.
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