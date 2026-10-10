Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo Bundesliga: Siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Luis Díaz quiere regresar a su mejor ritmo en el "Gigante de Baviera"-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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El partido se jugará el 10 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio WWK Arena de Augsburgo y se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Sven Jablonski.

En Infobae Colombia podrá seguir las incidencias de lo que será la previa y los 90 minutos de juego.