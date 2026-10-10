Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo Bundesliga: Siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido
El partido se jugará el 10 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio WWK Arena de Augsburgo y se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será Sven Jablonski.
En Infobae Colombia podrá seguir las incidencias de lo que será la previa y los 90 minutos de juego.
Estadísticas de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027
El “Guajiro” lleva un total de 7 partidos en 528 minutos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania), en la cual realizó un gol.
A continuación, estos son los detalles de los partidos que disputó hasta ahora:
- 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart
- 5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 90 minutos en el FC Schalke 04 0-0 Bayern Múnich
- 13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 25 minutos en el SV Elversberg 1-2 Bayern Múnich
- 18 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 63 minutos en el Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín
- 10 de septiembre de 2026 - Champions League: 80 minutos en el Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt
- 2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos en el VFL Osnabruck 1-4 Bayern Múnich
- 22 de agosto de 2026 - Supercopa de Alemania: 90 minutos en el Borussia Dortmund 1-2 Bayern Múnich
El final de la fecha FIFA supone el regreso del fútbol de clubes y de la temporada 2026-2027.
Luis Díaz regresó el 5 de octubre de 2026 al Bayern Múnich en la sede deportiva de Säbener Straße para iniciar los entrenamientos bajo las órdenes de Vincent Kompany, en un complejo renovado para preservar la privacidad del plantel.
Así va la fecha 5 de la Bundesliga
9 de octubre de 2026
Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen
- Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
- Árbitro: Christian Dingert
- Goles: Daniel Svennson al minuto 80 y Nico Schlotterbeck al 88 para el Dortmund, empataron Ludovit Reis al 88 y Niclas Füllkrug al 90+2
10 de octubre de 2026
Hoffenheim vs. Hamburgo
- Estadio: SNP Arena de Sinsheim
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Harm Osmers
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Mainz vs. Bayer Leverkusen
- Estadio: Mewa Arena de Mainz
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Max Burda
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Pedeborn vs. Stuttgart
- Estadio: Home Deluxe Arena de Padeborn
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Felix Zwayer
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Unión Berlín vs. SV Elversberg
- Estadio: An der Alten Försterei de Berlín
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Tobías Reichel
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
- Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Daniel Siebert
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
11 de octubre de 2026
Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
- Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Florian Badstübner
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Friburgo vs. Schalke 04
- Estadio: Europa-Park de Friburgo
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Martin Petersen
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
El “Gigante de Baviera” vuelve a la acción en el campeonato alemán
El 19 de septiembre de 2026, Augsburgo cayó 3-2 ante Werder Bremen como visitante en el Weserstadion, pese a que tomó ventaja en el inicio del encuentro con un gol de Robin Fellhauer a los 18 minutos.
En el segundo tiempo, el defensor Calvin Brackelmann amplió la diferencia para el conjunto visitante y estableció el 0-2. Sin embargo, Marco Grull descontó para Bremen a los 66 minutos.
El equipo local logró la igualdad a los 86 minutos con un tanto de Niclas Füllkrug, tras una asistencia de Grull. Ya en el tiempo añadido, el delantero volvió a intervenir con un pase para Mitchell Weiser, quien marcó el 3-2 definitivo a los 90+3.
El último juego del Bayern Múnich antes del parón internacional fue el 18 de septiembre de 2026 al golear por 7-0 en el Allianz Arena al Unión Berlín.
En la primera parte, Jamal Musiala al 18, Harry Kane de tiro penal al 39 y el delantero francés Michael Olise al 43 liquidaron el partido, para que en la segunda mitad, nuevamente el “Huracán” (apodo de Harry Kane) al 54, el marroquí Ismael Saibari al 70 y el delantero galo marcó al 73 y 76 de partido.