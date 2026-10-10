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Augsburgo vs. Bayern Múnich - en vivo Bundesliga: Siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” vuelve a la acción por el campeonato alemán tras la fecha FIFA y con la expectativa de ver a la estrella de la selección Colombia en su mejor nivel

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Luis Díaz quiere regresar a su mejor ritmo en el "Gigante de Baviera"-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz quiere regresar a su mejor ritmo en el "Gigante de Baviera"-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido

El partido se jugará el 10 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio WWK Arena de Augsburgo y se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Sven Jablonski.

En Infobae Colombia podrá seguir las incidencias de lo que será la previa y los 90 minutos de juego.

12:09 hsHoy

Estadísticas de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027

Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada-crédito Angelika Warmuth /REUTERS
Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada-crédito Angelika Warmuth /REUTERS

El “Guajiro” lleva un total de 7 partidos en 528 minutos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania), en la cual realizó un gol.

A continuación, estos son los detalles de los partidos que disputó hasta ahora:

  • 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart
  • 5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 90 minutos en el FC Schalke 04 0-0 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 25 minutos en el SV Elversberg 1-2 Bayern Múnich
  • 18 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 63 minutos en el Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín
  • 10 de septiembre de 2026 - Champions League: 80 minutos en el Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt
  • 2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos en el VFL Osnabruck 1-4 Bayern Múnich
  • 22 de agosto de 2026 - Supercopa de Alemania: 90 minutos en el Borussia Dortmund 1-2 Bayern Múnich
12:04 hsHoy

Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Después del parón internacional de la fecha FIFA, el “Gigante de Baviera” volverá a la competencia frente el Augsburgo por la Bundesliga

El periodista Christian Falk afirmó que el club solo fichará un refuerzo si la operación representa un costo razonable-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
El periodista Christian Falk afirmó que el club solo fichará un refuerzo si la operación representa un costo razonable-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El final de la fecha FIFA supone el regreso del fútbol de clubes y de la temporada 2026-2027.

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11:41 hsHoy

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

El delantero colombiano se reincorporó a las sesiones en la sede deportiva del club alemán, donde el técnico Vincent Kompany reunió a ocho integrantes del primer equipo y cinco juveniles antes de su juego ante Augsburgo

El moento en el cual el atacante y gran figura de la selección Colombia retorna a sus trabajos en la sede deportiva-crédito @fcbayern/Instagram

Luis Díaz regresó el 5 de octubre de 2026 al Bayern Múnich en la sede deportiva de Säbener Straße para iniciar los entrenamientos bajo las órdenes de Vincent Kompany, en un complejo renovado para preservar la privacidad del plantel.

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11:33 hsHoy

Así va la fecha 5 de la Bundesliga

Ethan Nwaneri y Youri Regeer en el Dortmund vs. Bremen-crédito Leon Kuegeler/REUTERS
Ethan Nwaneri y Youri Regeer en el Dortmund vs. Bremen-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

9 de octubre de 2026

Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen

  • Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
  • Árbitro: Christian Dingert
  • Goles: Daniel Svennson al minuto 80 y Nico Schlotterbeck al 88 para el Dortmund, empataron Ludovit Reis al 88 y Niclas Füllkrug al 90+2

10 de octubre de 2026

Hoffenheim vs. Hamburgo

  • Estadio: SNP Arena de Sinsheim
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Mainz vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Max Burda
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Pedeborn vs. Stuttgart

  • Estadio: Home Deluxe Arena de Padeborn
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Unión Berlín vs. SV Elversberg

  • Estadio: An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobías Reichel
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

11 de octubre de 2026

Colonia vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Badstübner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Friburgo vs. Schalke 04

  • Estadio: Europa-Park de Friburgo
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Martin Petersen
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:21 hsHoy

El “Gigante de Baviera” vuelve a la acción en el campeonato alemán

Augsburgo sorprendió al Bayern Múnich en el último partido-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Augsburgo sorprendió al Bayern Múnich en el último partido-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 19 de septiembre de 2026, Augsburgo cayó 3-2 ante Werder Bremen como visitante en el Weserstadion, pese a que tomó ventaja en el inicio del encuentro con un gol de Robin Fellhauer a los 18 minutos.

En el segundo tiempo, el defensor Calvin Brackelmann amplió la diferencia para el conjunto visitante y estableció el 0-2. Sin embargo, Marco Grull descontó para Bremen a los 66 minutos.

El equipo local logró la igualdad a los 86 minutos con un tanto de Niclas Füllkrug, tras una asistencia de Grull. Ya en el tiempo añadido, el delantero volvió a intervenir con un pase para Mitchell Weiser, quien marcó el 3-2 definitivo a los 90+3.

El último juego del Bayern Múnich antes del parón internacional fue el 18 de septiembre de 2026 al golear por 7-0 en el Allianz Arena al Unión Berlín.

En la primera parte, Jamal Musiala al 18, Harry Kane de tiro penal al 39 y el delantero francés Michael Olise al 43 liquidaron el partido, para que en la segunda mitad, nuevamente el “Huracán” (apodo de Harry Kane) al 54, el marroquí Ismael Saibari al 70 y el delantero galo marcó al 73 y 76 de partido.

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