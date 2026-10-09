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Juan Guillermo Cuadrado se mostró triste por el momento de Millonarios: “Tenemos que pensar en nosotros”

El volante habló sobre el bajón del equipo por el empate 1-1 contra Fortaleza en Bogotá, además de que el equipo azul venía de ser eliminado en la Copa Colombia a manos del Barranquilla

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado aún no sabe lo que es ganar con Millonarios y, nuevamente, se le fue el triunfo tras empatar 1-1 ante Fortaleza - crédito Colprensa
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Millonarios volvió a decepcionar a sus aficionados al empatar 1-1 con Fortaleza, por la fecha 14 de la Liga BetPlay. El resultado se sumó a la eliminación en los octavos de final de la Copa Colombia ante Barranquilla, equipo de la B, tras caer 5-4 en la tanda de penales en el estadio Romelio Martínez.

Ante ese panorama, el volante Juan Guillermo Cuadrado afirmó que se siente triste en el equipo azul, ya que sus primeros partidos no han estado marcados por resultados favorables. Además, reconoció que aún no muestra todo su talento porque continúa en proceso de recuperar el ritmo deportivo tras su salida del Pisa de Italia, a mediados de mayo de 2026.

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Millonarios se enfoca ahora en los cinco partidos que le quedan para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El equipo suma 22 puntos y necesita ocho más para asegurar uno de los ocho cupos a la siguiente instancia; cuatro de esos encuentros serán como local.

“Triste un poco por el resultado”

Terminado el partido en el estadio de Techo, el jueves 8 de octubre, Juan Guillermo Cuadrado habló para el canal Win Sports y afirmó que se encontraba “triste un poco por el resultado. La verdad, jugamos contra un gran equipo. Fortaleza hizo un muy buen partido, nosotros logramos hacer el gol al final y lastimosamente nos vamos con un sabor amargo por no sostener el resultado”.

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Creo que tenemos que pensar en nosotros, todavía dependemos de nosotros y hay que seguir confiando en Dios, en el trabajo que estamos haciendo; confiando en lo que está planteando el profe y obviamente, seguir trabajando y tener mucha más concentración para poder sostener el resultado”, añadió.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado fue titular, capitán y el volante creativo de Millonarios durante 70 minutos ante Fortaleza - crédito Colprensa

Sobre su labor como volante central, que sorprendió a los aficionados, Cuadrado explicó que “trabajamos un poquito en la semana con el profe, tratando de darles espacio a los jugadores y, sobre todo, cuando no tuviera la pelota, tratar de moverme junto con Leo”.

Con respecto a su proceso de adaptación a Millonarios, el volante afirmó que se ha afianzado más en el plantel: “A medida que voy cogiendo ritmo, trabajando con los profes y con el cuerpo técnico, vamos a seguir metiendo mucho más y, sobre todo, cogiendo el mejor ritmo”.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado disputó su segundo partido oficial con Millonarios, en el que lleva dos empates - crédito Colprensa

“La verdad, con la gente de Millonarios, estoy muy contento, muy feliz de ser parte de este equipo. Invitarlos a que sigamos creyendo, que todavía falta mucho tiempo y tenemos la fe y tenemos un gran equipo, con una gran historia. Creo que día a día vamos a hacer valer eso”, dijo Cuadrado.

“Son detalles que marcan mucho”

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero explicó los problemas a resolver en el juego de Millonarios: “Yo diría no solamente la definición, sino también la parte defensiva. Un partido duro, por momentos de ida y vuelta, y conseguimos el gol casi que al final del partido y se puede decir que en una desconcentración nos empatan el partido”.

“Son detalles que marcan mucho, porque aparte de eso hacemos el gol y, pienso yo, que nos expulsan un jugador injustamente. Tras eso cometemos el error de, primero, dejar cabecear en las 18 para una segunda jugada y, segundo, dejar centrar. No fuimos capaces de sostener el 1-0 y desafortunadamente nos empatan el partido en el último minuto”, agregó el timonel.

Fortaleza vs Millonarios
Millonarios dejó escapar los tres puntos ante Fortaleza y empató por 1-1 en el estadio de Techo - crédito Colprensa

Gamero también señaló que le inquieta el rendimiendo de algunos jugadores: “Lo que le pasa al equipo, yo me preocupo y la preocupación mía la llevamos a ver videos y a seguir mejorando. Indudablemente, en el segundo tiempo tuvimos menos llegadas, teníamos en el frente de ataque 11 goles, 4 de Castro, 4 de Estupiñán y 3 de Chaverra, uno se ilusiona y uno cree que pueden haber opciones de gol, pero no las tuvimos claras”.

“Ya después, cuando entró Silva y cuando entró Ruiz, tuvimos un par de llegadas más claras que las anteriores, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Hoy empatamos un partido que queríamos ganar y no pudimos, pero esto es de trabajo. Tenemos un equipo para competirle a cualquiera y mejorando lo que se está viendo, seguramente que vamos a superar esta primera fase y entrar a los cuadrangulares mucho más fuertes”, finalizó.

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